图片版权 Reuters Image caption 阿桑奇已经在厄瓜多尔使馆内生活了将近7年。他描述此经历像受到非法监禁一样。

维基解密创始人阿桑奇(Julian Assange)在厄瓜多尔使馆被捕，之前阿桑奇在伦敦的厄瓜多尔使馆避难长达7年。

厄瓜多尔使馆请英国警察进入使馆将阿桑奇逮捕，厄瓜多尔认为阿桑奇违反了厄瓜多尔的庇护条款。

阿桑奇被戴上手铐，英国警察将他抬离使馆时，他对聚集在外面的公众呼喊抗议。

BBC记者说，阿桑奇被带到伦敦市中心的警察局。伦敦都市警察说，已经拘捕了阿桑奇，将尽快让他在伦敦西敏区的法庭出庭。

英国政府官员说，逮捕阿桑奇是正确的决定，并对厄瓜多尔提供的配合表示感谢。

阿桑奇的律师詹尼弗·罗宾逊说，阿桑奇被捕不仅仅是因为“违反了庇护条款”，还同美国的引渡要求有关。

你的器材不支持播放多媒体材料 英国警察把阿桑奇从使馆拖走

7年被困使馆

维基解密创始人阿桑奇从2012年起申请厄瓜多尔的政治庇护后一直躲藏在该国驻伦敦大使馆内，因为他担心被瑞典政府引渡后把他移交给美国。

阿桑奇已经在厄瓜多尔使馆内生活了将近7年。他描述此经历像受到非法监禁一样。

阿桑奇在维基解密网站发布了数十万份政治敏感的机密文件而杨名。外泄文件中，包括逾25万份美国外交电报。他在瑞典面临着强奸指控，该国要求将他引渡问话。但是他并没有被正式起诉。

2010年瑞典检方指控阿桑奇曾在瑞典涉嫌强奸，向英国提出引渡他。阿桑奇在英国被捕后，英国最高法院裁定把他引渡到瑞典，但他在2012年６月在保释期间进入伦敦的厄瓜多尔使馆寻求庇护，同年8月获得该国庇护。

阿桑奇否认瑞典的涉嫌强奸指控，认为指控背后有政治动机。2017年5月瑞典检方宣布终止对阿桑奇强奸罪指控的调查。

“硌脚的石头”

上周就传出消息说厄瓜多尔使馆要把阿桑奇(Julian Assange)驱逐出使馆，招致大批支持者聚集在使馆外抗议。维基解密从厄瓜多尔的消息来源获知阿桑奇可能很快被大使馆驱逐。

图片版权 REUTERS/Peter Nicholls Image caption 阿桑奇的支持者认为他因为揭露战争罪行而被捕。（ 4月5日支持阿桑奇的人聚集在厄瓜多尔使馆使馆外抗议）

一名厄瓜多尔官员说，总统莫雷诺（Lenin Moreno）对其个人通讯资料被黑客取得并公开感到恼怒。莫雷诺把资料泄露归咎于维基解密。最近厄瓜多尔许多媒体都报道了对总统莫雷诺海外腐败指控，总统家人照片也被流入社交媒体。

莫雷诺表示，英国将要监禁阿桑奇，因为阿桑奇寻求厄瓜多尔保护，躲避被引渡到瑞典的行为违反了庇护条款。莫雷诺把阿桑奇形容为“鞋里的石子”（硌脚）。

阿桑奇在2006年创建的维基解密网站在2010年公布了大量美国政府关于阿富汗和伊拉克战争的机密文件，引起巨大轰动和争议，令美国国际声誉受损。

阿桑奇的爆料使他成为众多支持者眼中的英雄，有人认为他应该获得普利策新闻奖，甚至诺贝尔和平奖。反对者认为维基解密公布美国秘密文件，把美国线人的生命置于危险中。

美国前总统克林顿曾经表示，会有人因为维基解密曝光机密文件而丧命，并说阿桑奇终将受到美国法律的制裁。

去年底美国《华尔街日报》报道说，美国司法部正为起诉阿桑奇做准备，阿桑奇可能被引渡到美国受审。报道说，阿桑奇被美国指控的罪名可能包括间谍罪。