苏丹政变：铁腕总统下台军队接管政权前因后果

图片版权 Reuters Image caption 巴希尔（Omar al-Bashir）军人出身，1973年阿拉伯—以色列战争期间在埃及军队服役；1989年苏丹军事政变后上台，铁腕掌权将近30年。

苏丹国防部长在国家电视台宣布奥马尔·巴希尔总统已被推翻，开始两年的过渡期，然后根据新宪法举行选举。 他谈到该国如何管理不善并对在民众抗议活动期间造成生命损失表示道歉。

苏丹国防部长发布声明，宣布罢免总统巴希尔，并将其逮捕。他还称，将成立军事委员会管理国家。

苏丹国防部长阿瓦德·穆罕默德·艾哈迈德·本·奥夫(Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf)在声明中还宣布，将关闭领空24小时并关闭边境口岸，直到另行通知。

军方发出这一声明之后，成千上万的苏丹人走上首都喀土穆街头狂欢庆祝，高呼口号，“倒台了，我们胜利了！”

过去几个月，苏丹抗议示威不断，局势跌宕，常年铁腕执掌苏丹大权的总统巴希尔的命运引起世界关注。

军方声明要点：

巴希尔总统将会被逮捕，并送往一个安全地点。

将实行为期3个月的国家紧急状态

军方将监督两年的过渡期

军方将建立一个过渡委员会监督过渡期，并将在随后的声明中公布有关细节

2005年的国家宪法已经被废除

国防部长还表示，当局将尊重人权并呼吁公众容忍即将实行的安全措施。

图片版权 EPA Image caption 示威者听到巴希尔总统已被推翻，欢呼胜利。

最新进展有哪些？

早些时候，法新社报道称，当地时间星期四（11日）早晨，几辆军车驶入喀土穆苏丹政权核心—国防部、陆军总部、巴希尔官邸—所在地。

过去一段时间，这里也是成千上万的示威者静坐抗议的中心。示威者要求军方介入、迫使巴希尔下台。

喀土穆重要地点已部署军队。与此同时，苏丹官方通讯社报告，全国所有政治犯都已获释。

动荡如何开始的？

经历美国制裁多年、石油收入锐减，苏丹经济陷入困境。为防止经济崩溃，苏丹政府在2018年12月推出一系列紧急紧缩措施、大幅度贬值货币。

货币贬值 ：去年12月，黑市上76苏丹镑兑换1美元，此前6个月1美元价值还不到40苏丹镑。

：去年12月，黑市上76苏丹镑兑换1美元，此前6个月1美元价值还不到40苏丹镑。 通货膨胀 ：物价急剧上涨。去年11月数字显示，年度通货膨胀率达到68%，2017年只有25%。

：物价急剧上涨。去年11月数字显示，年度通货膨胀率达到68%，2017年只有25%。 紧缩措施：取消面包、燃油补贴，基本商品价格上涨，给人民生活带来巨大冲击。

措施出台后，苏丹东部、北部地区首先爆发抗议，但是，公众的愤怒很快蔓延到其它城镇和首都喀土穆。

示威者要达到什么目的？

抗议示威已经持续4个月，参加人数、组织日益增加，但几乎完全是和平、非暴力性质。但是，根据统计数字，苏丹政府打压导致大约45-60名示威者丧生，数百人被逮捕，其中一些遭受酷刑。

抗议者的焦点最开始集中在物价，但是很快就转变为呼吁总统巴希尔下台。

受阿尔及利亚局势以及老总统布特弗利卡宣布辞职的鼓舞，苏丹示威者在集会游行中也喊出了要求政权更迭的口号，这与2011年的“阿拉伯之春”运动颇为相似。

也有苏丹示威者呼吁建立过渡性政府。

图片版权 AFP Image caption 一些士兵进行干预，保护示威民众。

谁在示威呢？

经济困境冲击范围广大，参加抗议的人来自各行各业，不过，组织活动由“苏丹专业人员协会”领导。该协会主要由医生、健康、律师等行业的白领人士组成。

统计数字显示，参加抗议的女性可能高达70%，她们来自各个阶层、各个年龄段。苏丹女性希望表述对普遍存在的性别歧视的不满。苏丹是一个保守的穆斯林国家，使用伊斯兰法律（Sharia Law）。

谁是巴希尔？

巴希尔（Omar al-Bashir）军人出身，1973年阿拉伯—以色列战争期间在埃及军队服役；1989年苏丹军事政变后上台，铁腕掌权将近30年。

1990年代，巴希尔曾为基地组织领导人本拉登提供庇护。

2009年，国际刑事法庭对巴希尔提出控罪。这是国际刑事法庭首次对现任国家元首发出逮捕令。

2005年巴希尔和南苏丹反叛势力达成和平协议。2011年，南苏丹独立，苏丹失去四分之三的石油财富。

巴希尔的私生活外界了解甚少。他没有孩子。

图片版权 Reuters Image caption 2015年9月，中国国家主席习近平欢迎苏丹总统巴希尔访华，并称巴希尔为“中国人民的老朋友”。

中国和苏丹关系怎样？

政治层面：中国同苏丹于1959年2月4日建交。中国政府称，两国长期友好，苏丹在台湾、涉藏、涉疆等问题上坚定支持中国。

经济层面：从1980年代开始，苏丹石油、港口、公路桥梁、电力等项目一直有中国公司劳务承包的元素。1990年代中期中苏开始石油领域的合作，中国在苏丹矿产、石油等领域加强投资。中方合作者是中国石油天然气集团公司，业务涵盖石油工业的全部产业链。目前中石油在苏丹共有2个上游投资项目，4个中下游项目。2017年，中苏双边贸易额28亿美元，同比上升6.4%。

一带一路：2018年9月，巴希尔出席中非合作论坛北京峰会，期间曾与习近平在北京的人民大会堂会晤。习近平表示，欢迎苏丹参与“一带一路”建设，愿以此为契机，推动双方能源合作取得新进展。巴希尔则说，苏丹赞赏并支持"一带一路"倡议，感谢中国对非洲和平与发展事业的支持。

苏丹港是东非重要海运枢纽，也是“一路一带”海上丝绸之路红海重要节点。中国港湾公司多年来连续承建了苏丹港多个重要工程。