美国女星，性奴，传销和“邪教”案关注点

图片版权 Jemal Countess Image caption 2019年4月初美国好莱坞女明星艾莉森·麦克向美国联邦法庭认罪，承认以欺骗或威胁手段勒索钱财，篡谋以欺骗或威胁手段勒索钱财的罪名。

美国好莱坞女明星艾莉森·麦克向美国联邦法庭认罪，承认有关她与被控伪装成辅导组织的性奴隶集团的指控。

麦克以美国电视剧《小镇》闻名。她是与被指参与性邪教组织Nxivm而受到刑事起诉的有关6位美国知名人物之一。

她于2019年4月向纽约布鲁克林联邦法院认罪，承认以欺骗或威胁手段勒索钱财，篡谋以欺骗或威胁手段勒索钱财的罪名。

麦克在声明中承认以参加一个女性辅导组织为名招募女性。

她表示，对自己的行为承担全部责任。

这个案件的来龙去脉是怎么回事？

什么是 Nxivm组织？名人参与受关注

这个组织成立于 1998年, 它自称是一个自助计划，并表示已经与超过1.6万人合作工作，其中包括墨西哥前总统的儿子，以及麦克等好莱坞女演员。

Nxivm 在其网站上，将自己描述为 “一个以人道主义原则为指导的社区，寻求增强人的权能，并回答关于人的意义的重要问题”。

尽管其口号是 “努力建设一个更美好的世界”, 但其领导人基思·拉尼埃被指控掌握着该组织内的 “奴隶和主人” 制度。

2018年，拉尼埃在墨西哥因为有关指控被捕。

被指传销和性奴

图片版权 Keith Raniere Conversations/Youtube Image caption Nxivm的领导人基思·拉尼埃被指控掌握着该组织内的 “奴隶和主人” 制度。

该组织网站称，由于 "目前公司面临特殊情况", 该机构已暂停招募和其它活动。

纽约的联邦检察官指控表示，该组织实际上从事金字塔式传销活动。在这个活动中，受招募的成员们需要支付数千美元上课，才能在该组织获得更高的地位。

根据指控，拉尼埃是这个组织领导里唯一的男性，也是这个组织的最高领导。麦克则是其女性副手之一。

指控称，作为这个体系的一部分，新招募的成员身上要被烙下拉尼埃姓名的首字母缩写，并预期要和他发生性关系。

多名女名人卷入

纽约东区法庭的美国检察官理查德·多诺霍2018年发表的一份声明表示，麦克招募女性加入这个据称是女性辅导组织。事实上，这个团体是由基思·拉尼埃创建和领导的。

2018年麦克起初否认控方的指控，包括以性为由诈骗钱财，篡谋以性为由诈骗钱财和奴工等。

2019年4月初麦克认罪。她在法庭上说，拉尼埃指示，要她收集该组织里两名女性成员个人隐私、无法公开的材料和图片，并威胁这两人假使她们泄露有关这个秘密组织的信息，就把她们的隐私照片公之于众。

但拉尼埃的辩护律师团队表示，他与那些女性发生的性关系都是在双方自愿的情况下进行的。

目前，麦克面临两项指控中的每一项可能最高长达20年的有期监禁徒刑。

上月，该组织的联合创始人、65岁的南希·萨尔兹曼也对敲诈勒索的指控供认不讳。她将于今年7月被判刑。

此案还涉及多名其他女名人，包括已故的亿万富翁、世界最大酒业公司之一西格兰的老板埃德加·布朗夫曼的两个女儿。她们被控利用其关系网不断扩大Nxivm的知名度。