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美国财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）10日表示，中美已基本确定监督贸易协议的执行机制，包括互设执行办公室。设立该办公室将是中美经贸协议内容的一部分。

执行机制被认为是中美贸易谈判中的棘手问题，双方一直就此讨价还价。华盛顿坚持中方必须有实施协议承诺的明确计划，而北京担忧，由美方监督中国的政策实施情况对主权有所损害。

贸易谈判有什么最新进展？

姆努钦在接受美国CNBC电视台采访时表示，他与中国副总理刘鹤的电话沟通富有成效。两国目前仍在协商当中，贸易协议文本将超过150页。

美国总统特朗普在上周称两国将在约四周内结束谈判，但姆努钦表示，未有达成协议的时间表，希望很快完成协商。

“协商一完成，他（特朗普）就准备好与习主席见面。两国领导见面非常重要，我们希望可以很快达成会见，但是我们不会设下最后期限。”

姆努钦并未透露美国是否会移除向总值2500亿美元中国商品施加的关税。

中国商务部发言人高峰11日表示，双方在此前的磋商中讨论了包括实施机制在内的协议文本，取得新的进展。

执行机制可能包括什么？

从美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）今年2月在国会听证会的发言，可以一窥美中贸易协议执行机制的端倪。

莱特希泽当时表示，执行贸易协议不会一蹴而就，需要定期举行司局、副部长和部长级会议来监督进展。两国较低级别的官员将安排每月会面，中层官员则有季度会面，每半年会有部长级官员会议。

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美国前贸易代表巴尔舍夫斯基（Charlene Barshefsky）上周接受BBC中文专访时强调，执行协议期间，两国保有经贸对话机制十分重要，对话应是小范围的频繁会面，聚焦具体的承诺和执行结果。

“在一百人的大房间里，什么事情都不会做成。而每边三、五个关键人物的会谈能立即推进进程，” 巴尔舍夫斯基说。

“莱特希泽尤其重视协议的执行机制。” 美国智库传统基金会经济与科技政策分析师莱利·华特斯（Riley Walters）告诉BBC中文，他预期执行机制将包括企业举报的条款，即美国企业可向贸易代表处举报中国违反贸易协议及不公平商业操作的行为。

“适当的、单方面的”关税惩罚

莱特希泽在听证会时还说，如果贸易分歧到他的层级仍不能解决，“那美国会适当并且单方面地坚持执行方案。”

他指的是，如果中国未能完成协议规定的承诺，美国将有重新对中国商品征收惩罚性关税的单方面权利 ，而中国不得施加关税报复。

领导美方谈判团的莱特希泽立场强硬，他在国会听证会中一度举起一份图表，上面显示中美贸易逆差逐年上升。“我真心相信，20年来很多好人尝试了多边路线、协商路线以及‘息事宁人’的方针，但他们显然都失败了。”

我真心相信，20年来很多好人尝试了多边路线、协商路线以及“息事宁人”的方针，但他们显然都失败了。 莱特希泽, 美国贸易代表

莱特希泽希望，美方立场更为强硬的此次谈判，能产生以往都没能达成的成果。“在协议达成之后，还有很多工作要做，”他强调。

美国财长姆努钦10日受访时，并未透露执行机制会否包括单方面再度对华征税的条款。

路透社引述知情信源称，美方正争取上述单方面权利，但中方不愿让步，坚持执行机制必须是双向与平等的。因此，美方可能寻求另一解决方法，主张保留现有对话关税，待中国达成某些改革基准时，再移除关税。