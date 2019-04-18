图片版权 Getty Images Image caption 社交平台成为人们获取大量信息的重要渠道。

谁能想到互联网、手机竟能成为我们生活中须臾不可或缺的东西？特别是社交网站，更将世界各个角落的人联系在一起。

人们在社交平台上即时聊天、晒图、看视频，保持联系。像Facebook（脸书）、Instagram、YouTube、微信等网站更成为人们获取大量信息的渠道。

不可否认的是，这些社交网站也充满了陷阱，在其中鱼目混珠、浑水摸鱼的大有人在。那么，政府该如何管理这些五花八门的社交媒体呢？

现在，英国政府提出了一些管理措施，将在充分磋商咨询之后，开始向社交媒体公司进行监管。将设立一个独立监管机构，对在社交平台上出现危害社会和公众内容的公司采取惩罚性措施，包括巨额罚款和停止其经营业务。

目前，有关社交网站上出现的图像内容，主要有赖于网站的自行监管，像YouTube和 Facebook这些网站都有自己的规则，哪些内容不能上传，以及使用者在网站中应当怎样文明相处。

不能上传的内容包括虚假新闻、仇恨或极端主义言论，以及可能危害人们身心健康的内容。

自我监管

YouTube 坚持认为，他们在删除不适当内容方面纪录良好。

这个主要是视频分享的社交网站说，在2018年7月到9月之间，共有780万条视频被删除，80％都是被网站功能自动屏蔽的，其中四分之三的视频内容从来没有被浏览过。

YouTube网站在世界范围内的雇员达一万人，这些人主要的工作就是删除违规视频，和进一步改善各种机制和政策。

Facebook，旗下还拥有另一个极受年轻人欢迎的社交网站Instagram—— 对BBC说，他们在世界范围内雇用了三万人，主要工作就是网站安全。他们表示，在2018年10月到12月期间共删除了1540万条违规内容，这比之前的三个月多了790万条。

有些内容在出现在网页之前就被发现并自动删除。Facebook说，在2018年7月到9月之间99.5％的有关恐怖主义宣传内容都被"检测功能"自动发现并删除。

其他一些违法内容，例如"报复性色情图片"或极端主义内容被上传到社交网站上后，应该是上传者而不是网站公司面临被起诉的危险。

图片版权 Getty Images Image caption Facebook 说，为了网络安全他们在世界范围内雇佣了三万人。

关于这一点，英国文化部长玛歌•詹姆斯（ Margot James ）认为是需要改变的。她希望政府通过立法方式，迫使网站公司删除所有违法内容，"优先考虑对网站使用者的保护，特别是儿童、青少年和弱势成人群体"。

所以说，迄今为止英国一直依赖社交网站自行监管。那么其他国家政府在这方面是如何作为的呢？

德国

德国在2018年初公布有关管理社交媒体的法律（ NetzDG law ），凡是超过200万注册用户的网站公司都必须遵守。

这些社交媒体公司必须设立有关程序，检查自己网站上被提出投诉的内容，并在24小时之内删除明显违法的信息。

违法个人可能面临高达500万欧元的罚款，公司如果未能符合监管标准将可能面临高达5,000万欧元罚款。

在这项新法律实行的第一年里，据报有714个来自网友的投诉说，社交网站没有在规定时间内删除或屏蔽违法内容。

德国司法部门对BBC证实，这个数字比他们预期的一年25,000个投诉要少得多，另外，至今还没有发出任何罚款。

欧盟

欧盟正在考虑采取措施对付社交网络上的违法内容，特别是恐怖视频。任何社交网络平台如果没有在一小时内删除恐怖主义内容将面临严厉罚款。

同时，欧盟也公布了《公众信息保护规则》（GDPR），制定了有关法规，所有社交媒体公司在储存和使用公众信息方面必须遵守。

但是另外一个规则使网络公司感到担心。

在版权法规方面的第13款，要求社交平台必须确保自己平台上没有侵犯版权的内容。

之前的立法仅要求社交网站上撤除被指出侵权的内容，现在要求网站公司要为侵犯版权内容负责，对他们来说压力就很大了。

图片版权 Getty Images Image caption 为了网络安全，很多国家政府都出台了监管法律。

澳大利亚

澳大利亚在4月5号通过了《散播邪恶暴力内容法》（ Sharing of Abhorrent Violent Material Act ），违规的社交媒体公司将面临制裁，公司技术主管将可能因此被判长达3年的监禁，和高达相当于该公司全球范围内营业额10％的罚款。

这个立法是在不久前发生的新西兰枪击案在Facebook 上直播后通过的。

2015年，澳大利亚实施了加强网络安全法，要求社交媒体公司撤除骚扰和霸凌内容，去年，有关立法又扩大包括了报复性色情图文内容。

澳大利亚网络安全管理机构可以向社交媒体公司发出违法内容必须在48小时内删除通牒，违规公司将面临高达52.5万澳元的罚款。个人上传违法内容可能被罚款高达10.5万澳元。这项立法之前，一位澳大利亚电视节目主持人夏洛蒂•道森（Charlotte Dawson）于2014年在社交网站"推特"（Twitter）上受到一连串网络欺凌之后自杀。她曾长期患有抑郁症。

俄罗斯

2015年起俄罗斯颁布信息法，要求社交媒体公司必须将任何俄罗斯人的信息储存在俄国内的服务器上。

政府的网络监管机构对Facebook 和“推特”等网站采取了制裁行动，因为他们没有明确表示将如何来遵守这一法律。

另外，俄罗斯也正在考虑两项与德国有关法律类似的立法，要求社交平台必须在受到警告后24小时内删除有危害信息，违规者将面临高额罚款。

图片版权 Reuters and Handout Image caption 中国屏蔽了大多数国际社交网站，拥有自己的社交平台。

中国

国际社交平台如“推特”、谷歌（Google）和即时通信软件 WhatsApp 都被中国大陆屏蔽。中国有自己的相似社交平台如“微博”、“百度”和“微信”。

中国政府还比较成功地限制了一些中国网民试图使用“翻墙”软件登录那些被屏蔽的国际社交平台。

中国网络监管当局在今年1月底宣布，过去6个月中，他们已经关闭了733个网站，“清理”了 9,382个手机应用软件-- 这些更多是非法赌博软件，或其他非法用途的软件，并不是实际上的社交软件。

中国拥有成千上万的网络警察，他们的工作就是监查社交平台和电脑屏幕上出现的被认为是政治敏感信息。一些敏感词会被自动删除，例如涉及”六四“天安门事件的词汇。

需审查的敏感词长长的列表还在继续增加新词汇，有些是暂时性屏蔽，有些是直接从社交平台上被删除。