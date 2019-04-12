美国引渡阿桑奇争议的英国政治与中国元素

图片版权 PA Image caption 英国工党领袖科尔宾率先表示支持阿桑奇，反对把他引渡到美国。

英国第一大反对党工党领袖科尔宾（Jeremy Corbyn）高调表示，政府不应把维基解密创始人阿桑奇(Julian Assange)引渡美国。阿桑奇受到美国黑客攻击的指控。

厄瓜多尔使馆终结了对阿桑奇长达七年的庇护，请英国警察进入使馆将他逮捕。厄瓜多尔认为阿桑奇违反了庇护条款。英国逮捕阿桑奇的理由则是他进入外国使馆寻求庇护违反英国的保释令。

事发当天，英国首相特蕾莎·梅在议会讲话说，阿桑奇被捕消息肯定会让议员们感到高兴。

阿桑奇被捕除与违反保释令有关，也和美国引渡要求有关。不过，英国反对党领袖科尔宾则认为，阿桑奇不应被引渡的原因是"他公开了伊拉克和阿富汗暴行的证据"。

你的器材不支持播放多媒体材料 周四阿桑奇在被英国警察拖出厄瓜多尔使馆时不停地高喊："英国要抵制特朗普政府的（引渡）企图"。

科尔宾在推特上转发了之前被维基解密披露的五角大楼的视频；视频显示2007年美军空袭杀死多名平民和两名记者。工党影子内政大臣黛安·艾勃特在议会说，阿桑奇冒个人风险揭露丑闻符合公众利益，被追捕并非是为维护美国国家利益，而是因为他“揭露了美国政府和军队的丑闻”。

这是英国主流政客首次声援阿桑奇。BBC外交事务记者兰代尔说，工党领袖支持阿桑奇“意味着决定阿桑奇未来命运的不仅是法律较量，也是一场政治角力”。

特朗普的转变

阿桑奇在被英国警察拖出使馆时曾不停高喊：“英国要抵制特朗普政府的（引渡）企图。”

美国总统特朗普当被问到在维基解密创始人被捕后，是否仍然“热爱维基解密”时，他说，“我不了解维基解密，不关我的事”。

显然特朗普的立场发生转变。在2016年美国大选中，作为总统候选人的特朗普曾多次赞扬维基解密，说维基解密干得好。

图片版权 Twitter Image caption 工党领袖科尔宾和影子内阁大臣黛安·艾勃特都在推特上转发了之前被维基解密披露的五角大楼的视频，里面显示2007年美军空袭杀死许多平民和记者。

阿桑奇在维基解密网站公布数十万份政治敏感的机密文件造成轰动，令美国形象受损。外泄文件中，包括25多万份美国外交电文。

阿桑奇2016年在维基解密上说，经多年对美国前国务卿希拉里·克林顿的了解，读过数千份她的电文，认为后者缺乏判断力，会把美国带进无休止而愚蠢的战争，并造成恐怖主义泛滥。

美国前总统克林顿曾说，会有人因为维基解密曝光机密而丧命。他还说阿桑奇终将受到美国法律的制裁。

阿桑奇和中国

图片版权 Getty Images Image caption BBC的外交记者兰代尔说，工党领袖支持阿桑奇"意味着决定阿桑奇未来的命运的不仅是法律较量，也是一场政治较量（伦敦街头的阿桑奇支持者）。

人权观察组织说，如果因为所谓的电脑犯罪有关的指称英国把阿桑奇引渡到美国，那将为数码时代的记者确立了一个危险先例。

美国2019年3月6日对阿桑奇发出的逮捕令，指控他阴谋违反美国的“电脑舞弊和滥用法律”，涉及曼宁泄漏美国秘密文件。人权观察认为这是此次逮捕阿桑奇的依据。

人权观察总法律顾问波克姆纳（Dinah PoKempner）说，“因为公布对公众重要的信息，包括敏感或机密信息，而对阿桑奇发起刑诉，对所有新闻机构而言，这可能成为一个危险的先例。”她说“特朗普政府公开敌视主流媒体，已经令世界各地的深入调查新闻的环境越来越危险。”

早在2011年，阿桑奇在接受英国《新政治家》杂志采访时曾对中国发出指责。他说中国政府审查网络使其成为维基解密最大的敌人。阿桑奇的律师詹尼弗·罗宾逊说，引渡阿桑奇是个“危险的先例”，会让任何“公布美国真相”的记者受到美国指控。

美国政治新秀，众议员加巴德（Tulsi Gabbard）说，攻击阿桑奇向所有异见者，记者和揭黑幕者发出警告：如果你公布美国政府不喜欢的信息，就会吃官司。

多年来一些中国的维权活动人士被受到当局“泄露国家机密”罪行指控，并因此受到监禁。许多网络声音认为中国维权人士因捍卫真相而受当局迫害，是中国人权状况恶化的标志。不过此次阿桑奇被捕面临被引渡，在海外中文社交媒体发声支持阿桑奇的维权人士并不多，同中国国内网络的一片支持声形成了对比。