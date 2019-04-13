维基解密创始人阿桑奇被捕、“占中三子”被判有罪与本周更多好故事

图片版权 Reuters Image caption 这是人类首张真实的黑洞照片，之前类似的图片都是出自艺术家笔下。

2019年第15周，澳大利亚媒体揭秘时政评论员杨恒均被逮捕的幕后原因；维基解密创始人阿桑奇在厄瓜多尔使馆被捕；科学家首次拍摄到黑洞的样子，向全球公开照片。在香港，“占中三子”被判罪名成立，香港未来的路该如何走？ 而在中美之间，商议中美贸易的新一轮“习特会”一拖再拖，白宫在烦恼什么？

刚刚过去的一周，BBC中文发表过这些作品，受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 英国警察进入厄瓜多尔使馆逮捕维基解密创始人

你的器材不支持播放多媒体材料 英国警察把阿桑奇从使馆拖走

维基解密创始人阿桑奇(Julian Assange)在厄瓜多尔使馆被捕，之前阿桑奇在伦敦的厄瓜多尔使馆避难长达7年。

厄瓜多尔使馆请英国警察进入使馆将阿桑奇逮捕，厄瓜多尔认为阿桑奇违反了厄瓜多尔的庇护条款。

2. 杨恒均中国“被失踪”案：澳大利亚媒体揭秘幕后原因

图片版权 Reuters Image caption 杨恒均曾在中国外交部任职。

根据澳大利亚广播公司（ABC）、《悉尼晨锋报》（Sydney Morning Herald）和《世纪报》（The Age）联合展开的调查，杨恒均以及另一位澳籍华裔学者冯崇义，是中国政府情报部门行动针对的目标。中方的部分行动在澳大利亚境内进行。

3. 黑洞首图亮相 人类之前的猜想是对是错

你的器材不支持播放多媒体材料 黑洞首图：视频还原人类捕捉黑洞影像全过程

科学家首次拍摄到一个位于十分遥远的星系的黑洞，并在全球同步公开照片。

这个黑洞位于距离地球5500万光年的一个星系，最大直径约400亿公里，相当于地球的300万倍，被科学家形容为“怪兽”。

为了拍摄这个黑洞，科学家利用世界各地八座望远镜组成的网络收集数据，这个网络称为“事件视界望远镜”。

4. 香港“占中三子”被判有罪前独家自白：雨伞运动的反思，公民抗命的代价

图片版权 AFP Image caption 朱耀明（左）、戴耀廷（中）、陈健民被称为占中三子。

“若我们真是有罪，那么我们的罪名就是在香港这艰难的时刻仍敢于去散播希望。入狱我不惧怕，也不羞愧。若这苦杯都不能挪开，我会无悔地饮下。”占中环发起人戴耀廷在结案陈词时说。

5. 中美贸易协议、习特会一拖再拖，白宫在烦恼什么？

图片版权 AFP

中美贸易谈判最初的90天限期早就已过，贸易协议、元首峰会仍未有期。被认为在谈判中占优的美国，可能正面临什么难题？

BBC中文采访了长期关注中国经贸、与华府政策制定者关系较密切的美国保守派智库专家，分析贸易谈判延宕的原因，以及美方在谈判桌外的政治博弈。