图片版权 Getty Images Image caption 现任总统佐科威实施雄心勃勃的基建项目，欢迎来自中国的投资。

印度尼西亚总统大选全国投票将于4月17日进行。

在民族主义抬头的背景下，这次总统选举的主要焦点是就业和经济。为寻求连任，总统佐科威（Joko Widodo）已经开始实施雄心勃勃的基础设施建设。他欢迎中国投资，并接受外国公司的贷款和合作。

他的竞争对手、退役将军普拉伯沃（Prabowo Subianto）指责总统卖国。反对派立法者声称，印尼正面临大规模中国劳工涌入。

印尼长期存在反华情绪，暴力行为也时有发生。在选举年里，这些话题容易引发争议。社交媒体在印尼影响力很大，上面充斥着中国劳工不断增加的传闻，左右着投票。

但实际情况是怎么样的呢？我们来看一下中国日益增长的角色背后的一些数据。

网络谣言

今年1月，数千名工人在苏拉威西岛（Sulawesi ）莫罗瓦利（Morowali ）的一个工业园区举行示威，这段视频在社交媒体上被广泛分享。该视频称，这些印尼工人在向中国移民表达抗议，称中国人挣得了更高的工资，抢走了当地人的饭碗。

但印尼人力部部长否认这一说法。他在推特上发文称抗议针对的是工资水平而非中国工人。一名被控传播假信息的嫌疑人被警方逮捕。

另外一些在社交媒体上得到广泛传播的图片里其实是机场的中国游客，但配上了耸人听闻的标题，称这些非法劳工正大量涌入印尼。

上个月，一条声称外籍劳工正离开一家钢铁厂的视频在网络上爆火，这家爪哇（Java）的钢铁制造商被迫出面澄清到底雇佣了多少中国人。

普拉伯沃怎么说？

在竞选活动中，普拉伯沃并未直接提及中国工人，而是将矛头对准总统改变管理外籍劳工的策略，这一策略旨在加快外籍劳工来印尼工作的申请程序。

图片版权 Getty Images Image caption 退役将军普拉伯沃是总统佐科威的竞争对手。

他曾表示，“我们并非反对外国人来印尼。但是，如果我们向外籍劳工敞开国门，也要照顾好自己的人民，否则我们还能有什么呢？”

普拉伯沃还建议印尼向其他国家学习。他在竞选前的演说中表示，“（为了防止外籍劳工涌入，）美国想建立边境墙。而在澳大利亚，想进入的人被遣送到偏远的岛屿。”

数据说明什么？

印尼监管投资的政府机构称，中国是印尼第三大国外直接投资的来源地，仅次于新加坡和日本。数据显示，自2014年以来，中国企业在印尼投资达到近100亿美元。

一些由中国支持的大项目遭遇严重困难。比如，投资高达60亿美元的雅加达至万隆高铁项目饱受延误。

印尼外籍勞工從哪裡來？ 外籍勞工僱傭許可證數目

在北苏门答腊岛（North Sumatra），环保主义者正通过法庭争取叫停由中国银行（Bank of China）提供支持的水电站项目，该项目总投资达到16亿美元，反对者称兴建大坝可能导致一种极度濒危的猩猩灭绝。

与此同时，在婆罗洲岛（Borneo）上，一家中国国有企业计划建造总投资近180亿美元的系列水电站。

印度尼西亚希望从中国吸引600亿美元的投资，但经济学人智库（ Economist Intelligence Unit）的亚洲专家Fung Siu表示，不太可能达到这个数字。

这些中国支持的项目往往雇佣中国劳工，以削减成本，提高效率。

要衡量在印尼的外籍劳工人数，最准确的方法是查看已签发的工作许可数量。中国获得的外籍劳工许可数量最多，且呈上升趋势，2013年以来翻了一番。

然而，从数量上看，2018年印尼发放给中国人的外籍劳工许可只是略超过3万，远远低于一些人声称的数百万。

图片版权 Reuters Image caption 印尼财政部长英卓华说，现政府为基础设施项目拨出的资金比前政府多。

世界银行估计，总体来说，在2016年，外籍劳工仅占印尼总劳动力的0.06％，远远低于新加坡、马来西亚和泰国。

不过，在印尼的中国劳工可能比官方签发的工作许可证数目要多，但很难知道到底有多少。印尼工人联合会（KSPI）声称，数十万的低技能中国劳工正在通过旅游签证进入印尼。

另一方面，政府则声称，印尼工人从高技能中国劳工那里获得的培训，并从中受益。这些中国劳工最终返回家乡，当地团队就能接管他们的工作。

因此，虽然现有数据显示，来自中国和其他地方的外籍劳工仅占印尼劳动力总数的一小部分，但这一问题仍然极具争议，甚至容易引发不满情绪。这种情绪很容易在选举期间爆发。