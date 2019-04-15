图片版权 EPA Image caption 马来西亚总理马哈蒂尔举行记者会，宣布恢复中国资本在马来西亚兴建高铁的计划。

在北京召开第二届“一带一路”峰会之前，被马来西亚叫停的东岸高铁项目终于重新达成了协议。

马来西亚总理马哈蒂尔（Mahathir Mohamad ） 周一（4月15日）宣布，就东海岸铁路（ECRL）计划已经与中国国企交通建设有限公司达成补充协议。

这标志着马哈蒂尔2018年5月当选后叫停的这一重大工程，终于又被开了绿灯。

重启的马来西亚东海岸铁路项目的第一、二期工程成本从原本的近160亿美元，大幅度削减约三分之一，降低到107亿美元。另外，中国交通建设有限公司还将与马来西亚组建合营公司，负责线路的运营与维修等。

实际上，中国交通建设有限公司在上周五（12日）已经宣布与马来西亚铁路衔接有限公司签署了这一补充协议，并承认，这是“经中马两国政府”以及双方公司的共同努力的结果，是“向复工迈出的重要一步”。

图片版权 EPA Image caption 马来西亚总理马哈蒂尔周一（4月15日）宣布，将恢复中国投资兴建的“东岸铁路线”高速铁路项目。

周五中国外交部发言人陆慷也表示，希望双方早日恢复项目建设，“把好事办好，扩大互利共赢”。他还否认中国方面为了达成协议，拿其他东西做了交换。

不过，马哈蒂尔周一在记者会上透露，随着东铁计划得以恢复，希望中国能从马来西亚多买棕榈油。

降价？

马来西亚“东岸铁路线”原本总长688公里。2016年，时任马来西亚总理纳吉布执政期间，双方签署了这一工程协议。2017年8月，中国国务委员王勇和纳吉布出席了开工仪式。王勇表示，这条铁路是两国共建“一带一路”的旗舰项目。

2018年5月，马哈蒂尔重新当选为马来西亚总理后，这条已经开工的铁路被叫停。当时这一决定被外界视为中国“一带一路”计划的重大挫折。

如今，根据中、马双方重新签署的补充协议，东岸铁路长度将减少40公里；每公里的造价从原本2320万美元降低到1670万美元；另外马来西亚已经支付的约7.5亿美元的预付款，中国交通建设有限公司也同意退回其中的一部分。

如此修正后的补充协议，让外界不少媒体看来，是中国大幅度降价的结果，也被认为是中国对一带一路政策重新评估，加以调整。不过在上周五的记者招待会上，中国外交部发言人陆慷表示，一带一路并没有固定的模式。他承认中马之间曾有分歧，但表示“现在证明双方能够通过友好协商解决分歧。”

峰会论坛

图片版权 EPA Image caption 2019年3月，中国国家主席习近平访问意大利。意大利成为第一个加入中国“一带一路”倡议的发达国家，

尽管中国外交部发言人坚称面对国际间对“一带一路”战略的疑虑，中国并没有作出调整，但本次马来西亚能大幅度砍价，却有一个非常关键的时间节点。

本月底，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛将在北京举行，而马来西亚总理马哈蒂尔已经表示将会出席。

2017年5月，中国举办了第一届“一带一路”国际合作高峰论坛，共有30个国家的领导人出席。

从2013年习近平提出“一带一路”构想至今，中国的这一全球战略面临诸多批评与质疑，被认为在很多发展中国家制造了“债务陷阱”。

最近，中国外交部长王毅透露已经有123个国家和29个国际组织同中方签署了共建“一带一路”合作文件。在他看来，这是这些国家和国际组织对中国的“支持票和信任票”。

然而，马来西亚东铁项目需要大幅度减价才能得以继续进行，是否也让支持和信任打了折扣呢？