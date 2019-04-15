德国假名媛混入上流社会 骗倒整个纽约精英圈
一个活跃于美国纽约上流社会的名媛，号称是德国6000万欧元（6700万美元）家族财产的继承人。
该名女子叫安娜·德尔维（Anna Delvey），每天住五星级酒店。她穿名牌服装、参加顶级派对、乘坐私人飞机，出手大方，经常给人100美元的小费。
安娜·德尔维很快打入了纽约上流社会的社交圈，并与各界名流富贾摩肩接踵。
然而，人们有所不知的是安娜·德尔维其人根本不存在，她的真名叫安娜·索罗金（Anna Sorokin），由于涉嫌诈骗受到审判。她的诈骗金额高达近28万美元。
安娜·索罗金
她从小与父母一起从俄罗斯搬到德国居住，并有过在英国和法国学习和实习等经历。
她的故事如此离奇。Neflix计划把安娜·索罗金的经历拍成电视故事。
德国富二代？
检控方说，在2016-2017年期间，安娜·索罗金先后诈骗酒店、银行以及朋友等。
安娜·索罗金自称要开设一家名为安娜·德尔维基金会的私人艺术俱乐部。
她还称由于种种官僚障碍使她从欧洲向美国转移财富受阻，因此需要借钱贷款等。
2016年11月，她伪造银行帐单以及其他假文件申请一笔2200万美金的贷款，作为在曼哈顿开艺术俱乐部的费用。
虽然没能如愿以偿拿到这笔贷款，但是银行还是给了她10万美金的预付款。
安娜用诈骗来的钱过着奢华的生活，她被指控曾用35000美元租用私人飞机，但却从未支付这笔帐单。
花钱如流水
雷切尔·威廉姆斯(Rachel Williams）是索罗金的受害者之一。索罗金曾邀请雷切尔到摩洛哥度假，费用由索罗金全包。
但在刷卡时，索罗金的信用卡却出了问题。于是，索罗金请雷切尔替她先垫上，承诺之后会把这笔钱还给她。
摩洛哥之旅持续一周时间，却花了62000美金，索罗金则从未把欠款还给雷切尔。
索罗金把利用各种手段骗来的钱用于支付自己的豪华生活：私人健身教练、豪华酒店、顶级派对等等。
索罗金据报有自己的美发师，曾有两次因为拒穿不符合她标准的服装而出庭迟到，受到检控方批评。
其中一次，法官非常气愤，告诉安娜·索罗金：“这不是时装表演。”
索罗金自从2017年被监禁。如果被判有罪，她可能面临最高15年的徒刑。
她还可能被遣返回德国，因为她在美国的签证已经过期。
Neflix将把索罗金的故事拍成电视连续剧，由美国著名编剧珊达·瑞姆斯（Shonda Rhimes） 来操刀。
瑞姆斯因为执导电视剧《实习医生格蕾》而成名。