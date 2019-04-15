德国假名媛混入上流社会 骗倒整个纽约精英圈

图片版权 theannadelvey/Instagram Image caption 安娜过着名媛一样的生活

一个活跃于美国纽约上流社会的名媛，号称是德国6000万欧元（6700万美元）家族财产的继承人。

该名女子叫安娜·德尔维（Anna Delvey），每天住五星级酒店。她穿名牌服装、参加顶级派对、乘坐私人飞机，出手大方，经常给人100美元的小费。

安娜·德尔维很快打入了纽约上流社会的社交圈，并与各界名流富贾摩肩接踵。

然而，人们有所不知的是安娜·德尔维其人根本不存在，她的真名叫安娜·索罗金（Anna Sorokin），由于涉嫌诈骗受到审判。她的诈骗金额高达近28万美元。

安娜·索罗金

她从小与父母一起从俄罗斯搬到德国居住，并有过在英国和法国学习和实习等经历。

她的故事如此离奇。Neflix计划把安娜·索罗金的经历拍成电视故事。

图片版权 Getty Images Image caption 索罗金2014年参加纽约的一个时装颁奖活动与名人朋友们在一起（右边是安娜）

德国富二代？

检控方说，在2016-2017年期间，安娜·索罗金先后诈骗酒店、银行以及朋友等。

安娜·索罗金自称要开设一家名为安娜·德尔维基金会的私人艺术俱乐部。

她还称由于种种官僚障碍使她从欧洲向美国转移财富受阻，因此需要借钱贷款等。

2016年11月，她伪造银行帐单以及其他假文件申请一笔2200万美金的贷款，作为在曼哈顿开艺术俱乐部的费用。

图片版权 theannadelvey/Instagram Image caption 安娜在 Instagram上有接近6万粉丝。

虽然没能如愿以偿拿到这笔贷款，但是银行还是给了她10万美金的预付款。

安娜用诈骗来的钱过着奢华的生活，她被指控曾用35000美元租用私人飞机，但却从未支付这笔帐单。

图片版权 Getty Images Image caption 私人飞机

花钱如流水

雷切尔·威廉姆斯(Rachel Williams）是索罗金的受害者之一。索罗金曾邀请雷切尔到摩洛哥度假，费用由索罗金全包。

但在刷卡时，索罗金的信用卡却出了问题。于是，索罗金请雷切尔替她先垫上，承诺之后会把这笔钱还给她。

摩洛哥之旅持续一周时间，却花了62000美金，索罗金则从未把欠款还给雷切尔。

索罗金把利用各种手段骗来的钱用于支付自己的豪华生活：私人健身教练、豪华酒店、顶级派对等等。

图片版权 AFP Image caption 安娜·索罗金2019年4月出庭，拒绝穿不符合自己标准的服装。

索罗金据报有自己的美发师，曾有两次因为拒穿不符合她标准的服装而出庭迟到，受到检控方批评。

其中一次，法官非常气愤，告诉安娜·索罗金：“这不是时装表演。”

索罗金自从2017年被监禁。如果被判有罪，她可能面临最高15年的徒刑。

她还可能被遣返回德国，因为她在美国的签证已经过期。

Neflix将把索罗金的故事拍成电视连续剧，由美国著名编剧珊达·瑞姆斯（Shonda Rhimes） 来操刀。

瑞姆斯因为执导电视剧《实习医生格蕾》而成名。