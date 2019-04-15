图片版权 Reuters Image caption 东京电力公司的一名官员介绍开始取出福岛核电站燃料的工作。

日本福岛核电站泄漏事故8年后，开始了预计将耗时多年的取出损坏的反应堆中的核燃料棒工作。中国韩国关注。

2011年3月11日，日本发生的地震海啸造成福岛核电站反应堆融化的泄漏事故。

福岛核泄漏事件是1986年切尔诺贝利之后全世界最严重的核事故。在2011年的地震和海啸中，大约1.85万人死亡或失踪，超过47万人被迫离开家园疏散。

8年过去后，核电站善后处理仍步履维艰。

清理工作艰难缓慢

遥控设备是从3号反应堆内的一个储存池中吊起燃料棒。

由于发生过氢气爆炸，核反应堆顶部有很多较难清除的瓦砾。

预计，清理受污染地区的艰难工作还需要多年时间。

预计要到2021年才能开始清理3号反应堆内融化的核燃料, 这被认为是清理工作中最困难的部分。

管理福岛核电站的东京电力公司说，它计划在2023年开始从第一和第二反应堆中清除燃料, 这些反应堆也发生了融化。

2014年，日本工程师从海啸发生时处于未工作状态的4号反应堆拆除了燃料棒。事故发生时4号反应堆虽然受损，但没有发生熔毁。

图片版权 Reuters Image caption 2011年福岛核事故后，身穿防护衣的工作人员为儿童检查辐射迹象。

居民返乡路漫漫

截至2019年1月，仍有超过3.2万人没有返回家园。

2019年上半年的大规模清理工作继续进展，日本政府取消了核电站附近两个城镇中的一个城镇的疏散令。大约有50人被允许返回第一核电站以西的大熊町部分区域的家园，那里的辐射水平被认为已经达到安全标准。

不过，记者们表示，大熊町部分区域的辐射仍是该地原来的居民的主要担忧，原来在该镇居住的绝大多数居民仍不可能返回家园。

虽然在2011年事故发生时并未直接立即造成人员死亡，但从该地区一家医院疏散的40多名患者后来死亡，还有些人的死亡与失去家园和亲人的人遭受的创伤有关。

2017年, 3名前东京电力公司高管接受审判, 被控与医院疏散有关的渎职罪。

图片版权 AFP Image caption 损坏的核反应堆中的燃料棒取出后将送到其它地方储存。

中韩关注核电安全

福岛第一核电站事故对全球核能源产业发展造成巨大的冲击：德国因此已经关闭了部分核电站，并且计划逐步停止使用其他的核电站；意大利全民公投彻底否决了核能源。

福岛核电站的事故教训对中国影响很深刻，因为当时中国大规模建设和计划建设核电站在全世界最多。中国随即要求核安全的相关部门对现有的及规划中的核电站进行全方位的评估，减缓核电站的审批速度，并且加强对安全标准以及每个项目设计的监管。

2011年核电事故发生时，福岛核电厂曾将污染水排放到周边大海里。2015年，虽然日本政府声称福岛周边水产品已达到安全标准，但周边国家民众仍有疑虑。韩国和中国都予以进口限制。

2019年4月，世界贸易组织仍支持韩国在福岛核电站辐射泄漏事故后对日本水产品施加的进口禁令和检测要求。