朝美越南峰会失败 金正恩或“联俄压美”

图片版权 Reuters Image caption 金正恩加强同俄罗斯的联系旨在对美国施压。朝鲜2月同美国的峰会破例后面临的外部压力加大。

朝鲜领导人金正恩在下周可能和俄罗斯总统普京举行首次峰会，普京计划途径俄罗斯远东地区去中国参加国际会议。中国媒体报道说，中国愿意加大斡旋努力，为下一次朝美双边会谈发挥关键作用。

消息人士周一对韩国联合通讯社透露， “俄罗斯总统普京将在4月21日前后前往俄罗斯远东地区。很可能俄罗斯和朝鲜的峰会在那个时候举行。”

另外一名消息人士说，普京和金正恩的峰会的时间可能在本月底北京 “一带一路国际合作高峰论坛 ”峰会前，也可能在峰会后。这名消息人士还说，有迹象表明朝鲜在为峰会作准备。

还有报道说，另外一种可能是普京和金正恩共同出席“一带一路”论坛，期间朝俄领导人举行会谈，或者和中方举行朝中俄三方会谈。

朝俄准备

图片版权 Getty Images Image caption 报道说，朝美会谈期间朝鲜并没有间断核武器研发。

莫斯科并没有证实峰会何时举行，但是俄罗斯塔斯社在3月初报道中引述克里姆林宫发言人的话说，莫斯科和平壤正在通过外交渠道讨论金正恩在不久的将来访问俄罗斯的事宜。

最近俄罗斯和朝鲜高级官员被看到在对方的首都访问，他们可能为领导人会见作准备，因此有猜测说，普京可能同金正恩很快举行峰会。

金昌善被认为是金正恩的幕僚长，他在3月19-25日期间访问了莫斯科和符拉迪沃斯托克。他通常负责朝鲜领导人外访前的准备工作。

本月早些时候，俄罗斯负责安全事务的内政部长科洛科利采夫也访问过平壤。

联俄压美

金正恩2月在越南同美国总统特朗普的峰会会谈破裂后，朝鲜加强了同俄罗斯的外交联系。有分析说，金正恩加强同俄罗斯的联系旨在对美国施压。

河内朝美峰会没有就朝鲜去核化达成任何协议，之后俄罗斯国家媒体对朝鲜年轻领导人大加赞扬，一名俄罗斯的专家在节目中指责特朗普是个“小丑”。

在河内特朗普和金正恩举行过峰会后，俄罗斯的前任驻朝鲜大使伊万谢泽耶夫（Gleb Ivashentsev）说，金正恩迫使 “最大的帝国主义国家的领导人同他展开平等会谈 ”。

伊万谢泽耶夫说，美国可能是借为期两天的峰会转移舆论对特朗普的前律师科恩作证的关注。特朗普前私人律师科恩在2月27日出席美国国会听证，他讲了很多对特朗普不利的证言。

图片版权 AFP Image caption 去年三月金正恩访问北京和习近平会面。去年以来，朝鲜年轻的领导人金正恩已经访问过中国四次

朝鲜中国

特朗普在河内峰会后说，朝鲜领导人提出解除所有对朝鲜的制裁作为交换条件，但他不能接受那个条件。

相比之下，去年以来，金正恩已经访问过中国四次，最近一次在今年1月。金正恩在中国多次同习近平会谈。

周日（4月14日）中国的《环球时报》引用中国观察家的话说，中国愿意发挥“关键作用”，“加大”斡旋努力，促成第三次朝美峰会。金正恩周六说，在满足某种条件的情况下愿意同美国总统特朗普在举行一次双边会谈。

去年5月，普京邀请金正恩访问俄罗斯。一般认为金正恩可能会在去年年底前访问俄罗斯，但是他并没有成行。金正恩因 “朝鲜方面的国内情况 ”取消访俄。

当时日本《经济新闻》分析说，去年3月金正恩访问过北京同习近平举行了会谈，朝中关系已经大为改善，因此减少了访俄的动力。另外俄罗斯和朝鲜贸易只有中朝贸易的2%，两国贸易也缺乏互补性。

金正恩自2011年担任朝鲜最高领导职务后就没有去过俄罗斯。