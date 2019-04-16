你的器材不支持播放多媒体材料 巴黎圣母院尖塔倒塌瞬间

法国地标性建筑巴黎圣母院被一场大火吞噬。火灾不仅破坏了这座教堂的屋顶，使得尖塔倒塌，还对其主要架构造成威胁。

巴黎副市长格雷瓜尔（Emmanuel Gregoire）称，巴黎圣母院遭受了“巨大损失”，目前各方正努力抢救教堂内的艺术品。

这场大火使得教堂内的木质装饰已经被毁坏。但除此之外，这座拥有850年历史的哥特式建筑内还有什么其他珍品，使其成为了巴黎的象征？

哥特式尖塔

图片版权 AFP Image caption 左图为去年所拍摄的尖塔图片，右图为周一大火中的尖塔。

在周一火灾中倒塌的尖塔历史悠久，可以追溯到12世纪。

这座尖塔过去已经经历多次修整，法国大革命期间一度破败不堪，1860年得以重建。

英国皇家建筑协会（Royal Institute of British Architects）对此表示，“巴黎圣母院屋顶和尖塔付之一炬，石头拱顶也可能遭到破坏，这对法国哥特式建筑遗产带来了不可挽回的影响。”

“我们向法国人民以及同我们一样世界各地的文化遗产爱好者致意。”

玫瑰之窗

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这座天主教教堂有三扇玫瑰之窗，它们是巴黎圣母院最著名的标志之一，历史可以追溯到13世纪。

第一扇玫瑰窗也是最小的一扇，位于教堂西面。这扇窗建于1225年左右，以彩绘玻璃看似镶嵌在周围石块中为特点。

南玫瑰窗直径近13米，由84块组成。然而这扇窗户曾在此前几次火灾中受损，无法保持原有的彩绘玻璃。

当地时间周一晚间，法国记者Laurent Valdiguié在推特上表示，教堂的北玫瑰窗看上去得到保留，但消防人员仍然对此表示担忧。

目前仍不清楚其他几面玫瑰窗是否得以保留。

两座钟楼

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大多数游客来到巴黎圣母院时，都会在外面观赏教堂两侧的两座哥特式塔式建筑。

教堂西侧工程自1200年开工，但两座塔楼中的第一座、即北塔直到1240年才竣工，而第二座、也就是南塔则在1250年完工。

两座塔均为68米高，有387级石阶，在塔顶可以俯瞰巴黎全景。

当地官员称，两座钟楼保存完好。

滴水兽

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如果你的体力足够爬上那些阶梯，俯瞰巴黎，那你一定不能错过教堂另一个著名景点——滴水兽（gargoyles）。

这些神秘的石像通常集超过两种动物特征为一体。其中最著名的一座为“司提志”（Stryge），它坐落在教堂顶端，双手托腮俯视巴黎。

钟

巴黎圣母院共有10座钟。其中最大的一座为艾曼纽钟（Emmanuel），重量超过23吨，于1685年被安置在南塔。

2013年巴黎圣母院迎来了自己的850岁生日，为庆祝这个纪念日，教堂重铸了北塔内较小的几座钟。每座小钟都以一名圣人的名字命名，在法国大革命期间为制作炮弹而被熔化。

法国作家雨果（Victor Hugo）曾以巴黎圣母院为场景，著有经典作品《钟楼怪人》（The Hunchback of Notre-Dame，又译《巴黎圣母院》、《钟楼驼侠》）。其主要人物加西莫多（Quasimodo）因长相而引起当地人的恐惧，但他在巴黎圣母院得到庇护，并成为这里的敲钟人。

圣物

图片版权 AFP Image caption 据称荆棘圣冠已在大火中被抢救出来。

巴黎圣母院内藏有基督受难时的圣物，一枚钉子和一座荆棘造型的圣冠，据称这是基督受难十字架的一部分。

巴黎市长安妮·西达戈（Anne Hidalgo）在推特上表示，为抢救圣冠、圣路易国王长袍及其他珍贵艺术品，消防员、警察及其他人员在大火中组成了一条人体链条。