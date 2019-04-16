巴黎圣母院：跌宕在850年历史中的事实真相

图片版权 Getty Images

蜚声世界的法国巴黎地标建筑——巴黎圣母院，在熊熊火光中吸引了全世界的目光。BBC带你看看它的跌宕历史与宝藏。

巴黎圣母院（Cathédrale Notre Dame de Paris），这座基督教教堂，是哥特式建筑的旷世杰作，也是巴黎的古老象征。

面对有850多年历史的巴黎圣母院被焚烧的惨痛事实，法国总统马克龙宣布：将启动法国上下以及内外的力量，重建这座在法国历史中有重要意义的大教堂。

图片版权 AFP Image caption 巴黎圣母院在17、18世纪时曾进行过大量的翻新、维修和扩建。

有关巴黎圣母院的六个基本事实真相，你可知晓？

1）巴黎圣母院，是在1163年法国国王路易七世时开工修建的。当时，巴黎作为法兰西王国的政治和经济中心，人口增加的同时，重要性也日渐显现。如今，据统计这里每年吸引超过1300万游客，是巴黎市区最受欢迎的景点。

图片版权 AFP Image caption 巴黎圣母院的雕像讲述《圣经》中的故事。

图片版权 AFP Image caption 巴黎圣母院17世纪的古老管风琴，如今大部分仍然状态良好。

2）在开土动工后的近200年中，修建工程一直持续，直到1345年才完工。17、18世纪时曾进行过大量的翻新、维修和扩建。教堂中的石刻和彩色玻璃窗上，全部都是《圣经》故事和教义的再现。它的祭坛、回廊、门窗等处的雕刻和绘画艺术，以及堂内所藏的13-17世纪的大量艺术珍品都是它闻名世界的内涵。

巴黎圣母院在850多年的风风雨雨中，走过辉煌也走过落魄。1431年，英格兰国王亨利六世在这里加冕。之后，大教堂曾经一度完全失修，几近荒废，拿破仑时期才得以修复。他也在1804年于巴黎圣母院中加冕为皇帝。

3）巴黎圣母院最为瞩目的结构，是两座建于13世纪的钟楼，高达69米。其中最大的钟，以马内利（Emmanuel，意为耶稣灵光），重达13吨，位于南塔之内。

图片版权 The Notre Dame Cathedral in Paris Image caption 巴黎圣母院中最大的钟，重达13吨。

4）钟楼从下到上共有387个台阶，沿途经过奇幻怪物走廊。这些神秘的怪兽，通常由几种动物形状组合而成。其中最著名的，是名为"思提志"(stryge)的怪兽。它蹲在教堂的顶处，用手托着头俯视巴黎。

图片版权 Getty Images Image caption 1956年拍摄的影片《巴黎圣母院》中的主角——敲钟人加西莫多，由美国演员安东尼·奎尼（Anthony Quinn）出演。

5）法国著名作家维克多·雨果（Victor Hugo）1831年创作了他著名的小说《巴黎圣母院》。其中的主人公，圣母院的敲钟人——加西莫多，因为外形古怪招人害怕，却在圣母院中找到了归宿。这部作品，被改编成电影、音乐剧、舞台剧和动画片，成为全世界观众老少皆知的故事，也是让巴黎圣母院大教堂更加深入人心的文学杰作。

6）巴黎圣母院在850多年的历史中，曾经多次被毁坏，多次修复。如今，教堂正门和内部的绝大部分仍然保持原本的设计。

16世纪时，法国胡格诺派新教徒和法国国王都曾抢掠过教堂中的珍宝。巴黎圣母院外部的很多特色雕塑被拆除，因为这些东西被认为是偶像崇拜，另外有人打着现代化的名义曾经毁过教堂内的坟墓和雕花玻璃窗。法国大革命时期，巴黎圣母院被改为储藏食物的仓库，很多雕塑的头部被切除。

1845-1870年间，巴黎圣母院开始第一次大规模复原工作，过去一个世纪中绝大部分被损坏的部分得以修复。

1991年开始，现代翻新工程持续了20年，主要是清理教堂正门和雕塑。

.