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华为高管孟晚舟去年12月因其公司涉嫌违反美国对伊朗制裁在加拿大被捕后，中加关系被认为进入寒冬。可现实究竟如何呢？BBC中文整理多组数据与时间表，带你看中加关系近期的跌宕起伏。

中加贸易

加拿大统计局的数据显示，2019年1月中加贸易有所增长，2月则有所回落。

虽然北京与渥太华的关系趋于紧张，但实际上，今年2月的中加商品进出口贸易量比起去年同期，分别增长了17.8%与8.7%。

值得留意的是，在2019年1月加拿大对华大豆出口量大幅减少25%，据加拿大统计局的分析，这主要是由于中美贸易摩擦。中国在2018年转从加拿大进口大豆，但其后与美国达成大宗购买协议，重新从美国进口大豆，导致中加大豆贸易量下降。

也有分析人士认为，由于存在政策延迟效应与规避风险的抢先出口效应，中加关系的温度可能要在数月后才会透过贸易数据反映出来。

油菜籽风波

加拿大是世界上第一大油菜籽出口国，而中国是世界上最大的油菜籽进口国，也是加拿大油菜产品的最大市场。

原本各取所需的油菜产品贸易在3月遭遇了大震荡。

图片版权 Getty Images Image caption 加拿大油菜花田

中国以检验出"危险性有害生物"为由，撤销加拿大第一大谷物加工商理查森国际（Richardson International）的对华出口油菜籽资格，随后也将另一加国出口商维特拉公司（Viterra Inc.）加入禁令名单。4月初，中国对第三家加拿大油菜籽出口商提出品质不佳的质疑，但并未撤销其出口资格。

加拿大油菜协会的数据显示，2018年加拿大47%的出口油菜籽卖到了中国。

去年，加拿大对华油菜产品出口量总值44亿加元，其中包括油菜籽、菜籽油及其他油菜食品。加拿大油菜协会表示，目前没有来自中国的油菜籽新订单，其他产品则未受到影响。

油菜禁令打击的不仅是经济利益，对加拿大来说，油菜具有特殊的意义，跟奥运冰球队、枫糖一样，是加拿大引以为傲的产品。

早年的传统菜籽油并不适合人类食用，直到1970年代，加拿大种植者培育出如今人类食用的油菜。事实上，油菜的英文单词"Canola"即是Can（Canadian，加拿大），o（oil，油），l（low，低）与a（acid，酸）的组合词。

加拿大《国家邮报》写道，油菜代表了加拿大先进的农业科技水平，禁令是“中国刺向加拿大的穿心匕首”。

中国游客

在孟晚舟事件后，有传中国的国企、学校、大型私企等暂缓赴加交流，加拿大也暂停在华宣传旅游，但中国赴加旅游的大势似未被影响。

根据加拿大统计局数据，在2019年1月，赴加拿大的中国旅客人数为74000人，比起去年同期增加接近两成，比起2018年12月上升8.7%，幅度高于海外（除美国外）旅客增长比例4.3%。中国仍是仅次于美国的赴加旅客来源最大国。

房地产交易

近年来，中国购房者在加拿大房地产市场扮演举足轻重的角色。根据中文海外房产网站居外网的数据，中国买家对加国房产的兴趣在2015年登上高峰，当年成交量的升幅高达76%。

居外网的CEO罗雪欣近期接受采访时说，孟晚舟事件所引发的中加关系紧张，目前对来自中国的购房及投资热在加拿大并未造成“可感知的影响”。

居外网预期，在2019年，中国人购买加国房产的热情将持续，成交量会上升10%左右。加拿大仍是中国人海外置业的热门目的地。

罗雪欣说，鉴于加拿大在近年出台了针对海外购房者的税收政策，以及温哥华与多伦多的高房价，中国购房者开始放眼加拿大其他城市的房产。

“加拿大鹅”

图片版权 Getty Images Image caption 加拿大鹅北京门店开张首日，顾客在门外排起了长龙。

孟晚舟在加拿大被捕后，中国互联网一度出现封杀加拿大羽绒外套品牌“加拿大鹅”（Canada Goose）的呼声。该品牌的股价一度下挫40%，并延后了在华首家门店的开张。

不过，在孟晚舟事件后数周，加拿大鹅在北京三里屯的门店正式开业。根据媒体报道，开业当天店铺十分低调，没有筹备庆典或促销活动，但仍然吸引了大量客流量，顾客在门外排起了长龙，要等待半小时才能入店。

公司财报显示，加拿大鹅在2018年第四季度的全球销售量激增了50%。

“我们把政治留给政客们。”加拿大鹅的CEO 瑞斯（Dani Reiss）早前接受彭博社采访时说，该品牌的中国商业计划正在稳步推进。加拿大鹅的外套冬衣一般要价1400美元左右。

“新闻头条众说纷纭，但从结果上来说，我们在中国和其他地区的业务都有长足发展。” 瑞斯还特别指出，加拿大鹅与阿里巴巴天猫网店的合作尤其成功。

中加关系驶入未知海域

BBC中文驻美记者 冯兆音

图片版权 Getty Images Image caption 中国总理李克强与加拿大总理特鲁多

在孟晚舟事件之前，加拿大人对中国的好恶感几乎是五五开。在2018年10月发表的盖洛普调查报告显示，44%加拿大表示对中国有好感，45%反感。

从常理猜测，孟晚舟事件后，加拿大人对中国的好感度会打上折扣。目前加拿大国内弥漫的情绪是，加拿大被中美两个超级大国挤压，孤独无援。

中国人对加拿大的印象也因近期的外交风波而蒙上阴影。以往提到加拿大，中国人会想起白求恩，而如今，与加拿大一词随影随行的关键人物变成了孟晚舟。她被捕后，指责加国是美国的“爪牙”的言论在中国互联网上此起彼伏。

另一个关键的舆论爆发点在1月27日，加拿大驻华大使麦家廉刚刚“被辞职”之时。麦家廉因评价孟晚舟能给出“有力辩驳”、美国若放弃引渡孟晚舟对加拿大来说是件“好事”，而在中国被认为“说出了大实话”，他随后的去职让中国网民哗然。根据微信官方大数据分析， “加拿大”一词热度当日达到最近90日内最高值。

预料孟晚舟的引渡听证将旷日持久，中加关系的波澜在短期内恐难平复。

加拿大亚太基金会的高级研究员姜闻然曾对BBC表示，孟晚舟事件可能会对加拿大、中国、美国的微妙三角关系制造永久性的损害。

另一方面，中加关系的纠结与加拿大国内政治角力纠缠，让局势更显复杂。从2月起，总理特鲁多陷入了一场干预司法政治丑闻，他否认有任何不当行为。不过在4年前承诺提高执政透明度的特鲁多，如今由于涉嫌向前司法部长施压，在国内声势受到打击。

而在中国网民看来，这则丑闻则坐实了他们对特鲁多“说一套做一套”的印象。

特鲁多将在10月面临连任选举，仍在跌宕起伏之中的中加关系将如何影响加拿大国内政治，引人注目。

中加关系近期关键事件时间表

2018年12月1日：应美国要求，孟晚舟在加拿大温哥华转机时涉嫌违反美对伊朗制裁被捕。

12月10、12日：加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和与朝鲜当局关系密切的加国商人斯帕弗（Michael Spavor）因“涉嫌危害国家安全”先后在中国被拘捕。

12月11日：孟晚舟被加拿大法庭获准保释，但仍可能被引渡至美国，引渡法律流程目前仍在进行当中。

2019年1月14日：加拿大公民谢伦伯格（Robert Lloyd Schellenberg）因在中国走私毒品而被大连一家法院判处死刑。

1月15日：加拿大政府对考虑前往中国的加国旅客发出警告，提高旅游安全风险级别，称由于中国"存在任意执行当地法律的风险"，赴华需"高度谨慎"。

1月26日：加拿大驻华大使麦家廉（John McCallum）在总理特鲁多的要求下辞职。麦家廉较早前接受媒体采访时说，相信孟晚舟能针对美国的引渡要求给出"很有力的反驳"，他随后承认失言。

2月15日：加拿大多伦多大学藏族学生齐美拉莫（Chemi Lhamo）当选学生会长，由于她支持藏独，遭到校内大批中国留学生抗议。麦克马斯特大学另有维吾尔族学生公开批评中国政府对待维族的方式，该校中国留学生将现场信息发送给中国大使馆。

3月1日：中国以检验出"危险性有害生物"为由，先后撤销加拿大两家主要出口商的对华出口油菜籽资格。4月初，中国对第三家加拿大油菜籽出口商提出品质不佳的质疑。

3月4日：孟晚舟起诉加拿大政府、加国边境服务局和皇家骑警，指控他们在未告知她的情况下，就对她进行逮捕、搜查和审讯。

3月26日：一名中国留学生在加拿大安大略省万锦市被三名持电击枪的男子绑架，失踪多日后获救。

4月11日：据加拿大媒体报道，今年中国停购加拿大原油，疑是由于中加关系持续紧张。中国在2018年共向加拿大购买656万桶原油。