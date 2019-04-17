周一（4月15日）巴黎圣母院被大火摧残的震撼画面震惊了全世界人。

尽管消防人员连夜抢救，但这座已有超过850年历史的法国教堂仍然局部受到了严重毁坏。

现在，调查人员仍在寻找火灾的原因；而另一方面，人们也在关注这座古建筑将如何修复。

一些公司和商业巨头已经表示愿意出资帮助修复工程，总数额达到数亿欧元。

于是，这座举世闻名的重要建筑，能否恢复往日的光彩？

图片版权 Getty Images Image caption 有机构和商人承诺捐钱数亿欧元用于修复巴黎圣母院。

要判断这座著名大教堂能否得救，大概约翰·大卫（John David）比大多数人都更有发言权。

这位大师级石匠，是1984年英格兰约克大教堂（York Minster）受火灾严重损毁之后参与重建工程的团队成员之一。当时约克大教堂被雷电击中之后起火，造成225万英镑（300万美元）的损失。

“我们走进去，看到地上是一摞一摞烧焦的木头，”他回忆当年的情景说，“周围是黑色灰烬和煤烟，整座建筑满布烟雾的气味。那个地方的景象是一片狼藉。”

不过他说，团队当时很有信心，教堂是能够被修复的，而他对于巴黎圣母院也是同样地乐观。“当时对于修复没有感到害怕，我相信这一次也是一样的，”他说。

“看起来（修复）是可以做到的，这也是个机会，去证明这项工作还是能够做到的。”

Image caption 约翰·大卫曾在1984年约克大教堂大火之后参与修复工程。

大卫表示，修复团队首先必须将圣母院现在被烧过的脚手架移除。火灾发生的时候，圣母院正在进行大规模的翻修工程，外部结构很大程度上被一个巨型的脚手架遮盖。

“脚手架会成为阻碍，必须很小心地拆下来，因为它曾经受热，”他说。

他解释说，之后就需要在教堂上面盖上一层保护罩，遮挡风雨。

大卫还表示，所有坠落下来的木材和教堂内其他废料都要清理走，但是废料不能只是搬走之后就置之不理。

约克大学考古系的凯特·吉尔斯博士（Dr Kate Giles）表示：“工程的每一个阶段都将包括对幸存的木料、石材及工艺品作考古学的记录。”

“这将令圣母院团队能够鉴别出可以再利用的部分，并为修复建筑的新材料设计提供关键依据。”

图片版权 Getty Images Image caption 巴黎圣母院大火持续了超过15小时。

如何调查损毁程度？

专家表示，在大教堂清理完毕后，就需要进行一次全面勘测，确定建筑受损的程度，确保进入教堂是安全的。

“安全将是首要考虑，”林肯大学考古学讲师阿米拉·埃尔诺卡利博士（Dr Amira Elnokaly）说，“应该要有仔细的检查，避免存在进一步坍塌或者部件坠落的风险。”

然后，检查重心会转到靠近教堂屋顶部分的石方工程上。

剑桥大学的中世纪艺术史教授保罗·宾斯基（Paul Binski）说：“高处的石材、拱形圆顶和上层窗户，应该已经被火烤过，温度会令石块变得脆弱。”

“他们将要做的第一件事就是对石块进行大规模的检测，”他说，“他们将会给整座建筑装上脚手架，然后非常仔细地察看它的状况。”

图片版权 AFP Image caption 火灾前的圣母院内部拱顶。

专家指出，这是因为石块天花应该是首当其冲地承受木制屋顶坍塌时的冲击。

“19世纪的木制尖塔，19世纪的屋顶，发生的事情将会是这些结构坍塌时都会砸到下面的石材拱顶之上，那是拱顶骨架，高达108英尺（33米），”宾斯基教授说。

“拱顶结构为教堂抵挡住了上面的惨况，”他说，“当然，它很可能也会部分坠落，但是它已经提供了重要的保护。”

确实，照片似乎显示，教堂里的讲坛、座椅和祭坛都基本完好无损地躲过了这场火灾。

宾斯基教授说，如果其中一些石方结构需要更换，那么工程团队就很可能要以传统的老方法来做。

“重要的是，要看原本的建筑工艺，尽量去复制，”他解释说，“这可能涉及到要在教堂内部建造大量的木制框架，因为（石方拱顶）是围绕某一种木质结构建造的——它就像一个模具一样。”

“它们不是用水泥做的，而是用一些更像是油灰的东西。”

大教堂内部的照片显示，至少一个玫瑰窗存活下来了，不过其他一些彩绘玻璃窗户的状况则令人担忧。

专家将如何能够保护和修复它们？

彩绘玻璃窗方面的专家莎拉·布朗（Sarah Brown）说：“他们会做一次初步检查，从历史和艺术价值的角度确定哪些要优先修复。”

图片版权 Getty Images Image caption 圣母院的三个玫瑰窗当中，据称至少有一个存活了下来。

“我怀疑所有的窗户都需要做一些工作，因为这种程度的火灾会造成很大的烟和煤灰，”她说，“即使窗户外观相对完好，它们也肯定需要清洁。”

“最大的问题将会是这些玻璃曾经受热，然后在水炮射水时又急剧降温，”布朗解释说，“这些所带来的热冲击会令玻璃内部发生轻微碎裂，这将令玻璃很难稳定。”

她接着说：“他们需要重新镶嵌这些窗户，因为原本的镶嵌框架不再牢固，但在此之前必须要先令受热发生轻微碎裂的玻璃稳定下来，否则你连试都不用试。”

不过，一些现代的胶粘剂可以做到这一点。

而假如大教堂的其中一个玫瑰窗户完全被摧毁的话会怎样？布朗说：“那么，如何重新给这座建筑装上玻璃将是一个大难题。”

“你不能让窗户那样空着，”她说，“一些人可能会呼吁做一个新的彩绘玻璃窗，但是要怎么做，目前还言之尚早。窗户有可能是特别经得起冲击的，所以我们只能希望这一次也是这样。”