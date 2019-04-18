中国一带一路如何吸引了欧洲中立国家瑞士

图片版权 Xinhua Image caption 2017年5月13日，习近平会见到中国出席“一带一路”国际合作高峰论坛的瑞士联邦主席洛伊特哈德。

继意大利之后，瑞士即将成为又一个加入中国倡议的“一带一路”的西方发达国家。

在4月下旬北京举行第二届“一带一路”峰会期间，瑞士总统兼财政部长乌力·毛勒（Ueli Maurer）将与中国签署在“一带一路”框架下的两国合作谅解备忘录。

根据瑞士财政部公开的信息，这一备忘录旨在让中国和瑞士在一带一路上的第三国，加强贸易、投资和项目融资。

今年3月，中国国家主席习近平访问意大利，意大利签署加入“一带一路”倡议初步协议时，意大利官员就曾透露，另一个欧洲国家很快也将加入同一行列。

不过，瑞士宣布支持中国的“一带一路”，并没有像意大利一样，引起“分裂欧洲”的评论和分析。这应该与瑞士独特的国际地位有关系。

中立国

图片版权 AFP Image caption 瑞士是国际组织总部的聚集地：联合国、世界贸易组织、世界卫生组织等都在瑞士设有总部。

如果说，意大利的港口可以更方便中国货物快速抵达购买力强盛的西欧腹地，意大利作为主要西方经济体国家参与“一带一路”也更具有政治影响力的话，那么不在一带一路沿线上的瑞士，对中国“一带一路”倡议的支持，其作用及影响也非比寻常。

瑞士在国际间以政治“中立国”著称。过去200年来，瑞士在纷乱的欧洲强国争霸中，为自己赢得“中立”的地位。

瑞士政府网站上有关于中立政策的基本原则：人道主义、绝不参与战争，绝不允许交战国使用其领土，也不为交战国提供雇佣兵部队。

瑞士在政治防卫事务上的中立，与其在外交领域的积极主动，被认为是相辅相成、取长补短的最佳选择。

正是因此，瑞士是最早承认中国并建立外交关系的西方国家之一。2013年，中国国家主席习近平提出“一带一路”倡议，并提议设立亚洲基础设施投资银行（亚投行）后，瑞士和英国一样，是最早成为意向创始国的西方国家。

2014年，瑞士中国自由贸易协定生效，瑞士成为“第一个与中国签署意义重大的自贸协定的欧洲大陆国家和世界经济20强之一”。

对中国来说，瑞士独特的国际地位，对“一带一路”倡议有极为重要的价值。首先，瑞士有国际间最富声誉的金融服务业；其次，瑞士是国际组织总部的聚集地。

有观察人士认为，瑞士对“一带一路”的支持，显示“欧洲国家对这一倡议适应得不错”，也有充分的理由这么做。评论认为“当世界上充斥中国产品，中国却没有接受足够多的外来产品时，支持一带一路倡议，是欧洲国家增加双边贸易的手段。意大利希望藉此打开中国市场，而瑞士则希望利用自己的全球最安全金融系统赢利。”

一带一路

今年是中国一带一路高峰论坛第二次举行。中国以及外界都在关注这一两年一次的峰会会有哪些国家的什么级别的官员参加，因为这被视为“一带一路”倡议是否赢得更多支持的指标。

从最近的情况来看，峰会之前传出了不少对中国有利的消息：3月习近平访问意大利，双方签署了合作意向；4月，被称为“一带一路”在马来西亚旗舰工程的东铁项目，在停工近一年后，中、马也达成了修改协议，即将复工；4月底，瑞士总统到北京签署“一带一路”合作意向书并进行国事访问。

不过，国际间对中国“一带一路”倡议的质疑也一直存在。

4月上旬，美国智库——新美国安全中心(the Center for a New American Security) 发表报告，列举了“一带一路”沿线国家接受中国投资的七大潜在问题：

国家主权被侵蚀

缺乏透明度

债务负担不可持续

与当地经济需求脱节

地缘政治风险

环境负面影响

严重腐败温床

美国国务卿迈克·蓬佩奥本月在谈及意大利加入“一带一路”可能对北约带来的风险时，也提出了他的建议：“每一个国家都必须就如何对中国的债务陷阱式外交或中国以低于市场价格出售商品的问题自行做出决策。他们在交易中显然需要考虑安全因素。但是，每一个国家都需要做出自己的抉择。”