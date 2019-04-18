朝鲜试验新型战术制武器 旨在向特朗普施压

图片版权 Reuters Image caption 朝中社报道称，17日金正恩参观并指导了朝鲜新型战术制导武器射击试验。

在今年2月美朝领导人河内峰会不欢而散后，朝鲜多次通过公开讲话向美国喊话，向美国施压，最近将之付诸行动。朝中社报道称，17日金正恩参观并指导了朝鲜新型战术制导武器射击试验，分析人士认为，这显然是朝鲜在向美国传递信号。

朝中社称，试验中根据目标不同采取了多种射击方式，“完美验证了”这一武器的各项设计指标，但没有披露武器的具体型号及细节信息。

“这明显是一个政治性行为，”清华-卡内基全球政策中心研究员赵通认为，朝鲜意在向美国展示自己有能力进行军事技术发展，“让美国认识到局势可能会继续升级，从而尽快重启谈判，”他对BBC中文表示。

这是朝鲜自河内峰会后首次进行武器试验。自特朗普与金正恩2月在河内会面后，朝鲜核问题谈判没有明显进展。

新武器威力有多强？

朝中社称，这种新型武器“飞行制导方式特殊，可搭载威力强大的弹头”。此前一直密切关注朝鲜导弹发射动向的美国与韩国均未就此表态。

赵通认为，这种新武器应该是战术武器系统，防御性质较为明显。比较让人担忧的可能是某种短程巡航或弹道导弹，“但肯定不携带真实弹头，与战略武器相差较远，还有可能是常规火箭弹，比导弹性质更轻。”

但他表示，不论是哪种可能，朝鲜都在摆出发展自卫性战术武器的姿态，“与具有挑衅性的远程打击进攻型武器有明显不同。”

除此之外，朝鲜并未向外界透露太多与武器有关的信息。釜山国立大学政治系教授罗伯特·凯利（Robert Kelly）告诉BBC，朝鲜“故意想引起外界的猜测”。

“如果公布了具体信息，美国可能发现这只是一款能力比较初级的武器，这会影响朝鲜发出信号的威慑作用，”赵通解释称。

朝鲜这种策略之前也有迹可循。去年11月在美朝谈判陷入僵局时，朝鲜曾宣称进行武器测试，也未公布武器具体型号与更多细节。

美朝峰会与俄朝峰会

图片版权 Reuters Image caption 自特朗普与金正恩2月在河内会面后，朝鲜核问题谈判没有明显进展。

自河内谈判破裂后，美朝之间未能取得明显突破。金正恩最近在最高人民会议发表施政讲话时表示，朝鲜“与美国之间的对峙具有长期性特征”，朝鲜须“始终铭记只有军力强大才能保证和平这条铁的真理，不断巩固国防力量”。

金正恩还称，朝鲜愿意与美国进行第三次领导人会谈，但美国需要“端正态度”。

美国战略研究中心（CSIS）本周表示，在朝鲜延边核反应中心发现活动迹象，朝鲜可能重新开始处理用于制作导弹燃料的放射性物质。

“这次试验提醒大家注意一个重要事实：金正恩从未承诺停止所有武器试验，他承诺的只是有能力袭击美国本土的核武器及洲际导弹，”美国智库国家利益中心（Center for the National Interest）专家哈里·卡奇亚尼斯（Harry Kazianis）向路透社表示。

虽然特朗普表示，如果美朝双方充分了解彼此立场，第三次美朝峰会“会不错”，但美国没有发出特别愿意让步的信号。美国国家安全顾问博尔顿（John Bolton）周三向彭博社表示，在第三次峰会前，美国需要看见显示朝鲜作出放弃核武器的战略决定的“实质性迹象”。

“朝鲜明显在表达自己的强硬，督促美国尽快降低谈判要求，”赵通说。

他还认为，这次试验可能不会引起中国以及俄罗斯等半岛问题当事方的极大反应。“朝鲜刻意宣布这是战术试验，表明朝鲜认为这是非常克制性的做法，会取得俄罗斯的理解，不会对正在紧锣密鼓的俄朝峰会带来不利影响，同时也有信心会取得中方理解，不会引发中国过于强烈的反应。”

俄罗斯克林姆林宫日前表示，正在积极筹备俄朝领导人会谈，具体时间地点未定。而韩联社报道称，俄罗斯总统普京极有可能在下周赴北京参加一带一路峰会前与金正恩在俄罗斯符拉迪沃斯托克见面，且赴俄途中可能乘坐火车经过中国，以显示中俄对朝鲜的支持。

与此同时，美国与朝鲜在放弃核武器与放宽制裁之间的分歧依然存在。赵通认为，在这种矛盾面前，俄罗斯或者中国能做的都十分有限。

“这种分歧只能靠美朝双方的磨合与角力来解决，未来（朝鲜核问题的）发展依然存在相当大的不确定性，”他说。