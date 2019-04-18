图片版权 NurPhoto Image caption 印尼19日举行大选，现任总统佐科威可望连任。

印尼昨天(17日)举行大选，快速计票结果显示，亲中的现任总统佐科威（Joko Widodo）成功连任。此次大选也是印尼建国以来，最多华人参政的一次，但华人领军的两个政党都未能进入国会，分析称因宗教、种族因素等，华人参政仍困难重重。

延续友中政策

根据印尼非正式快速计票结果，佐科威顺利连任，不过正式选举结果，5月22日才会揭晓。

其发言人祖海里·米斯拉维(Zuhairi Misrawi)，接受BBC中文专访时表示，印尼会延续友中政策，甚至会针对中国投资，松绑相关政策，他强调：“与中国的关系将会越来越好。”

竞选期间，佐科威的竞争对手丶退役将军普拉伯沃（Prabowo Subianto）质疑佐科威与中国的紧密关系，中国投资的多项基础建设计划引发争议，他更指责佐科威卖国。祖海里回应说，这些都是选举策略及一时的选举话题，并非事实。

他向BBC中文表示，2014年佐科威刚上任的5个月内，两度造访中国并与习近平会晤。无论谁当总统，都必须和中国维持良好关系。

他并解释：“中国是世界强国，我们必须向中国学习如何建设国家。”并强调会持续争取中国“一带一路”的投资。

图片版权 Getty Images Image caption 现任总统佐科威实施雄心勃勃的基建项目，欢迎来自中国的投资。

不过中国在人权及宗教问题上，常受到西方国家的批评，像是中国治理新疆维吾尔族的方式，就饱受争议。比起西方国家，作为穆斯林第一大国，印尼政府却始终保持沉默。

祖海里向BBC中文解释说，尊重中国治理国家的方式，但强调，“维吾尔族不是穆斯林议题，而是极端主义。”他表示，这问题这牵涉到政治、经济和意识形态等，非常复杂。

但他也表示，希望中国能用更好的方式来处理相关问题，印尼有类似经验，他说：“欢迎中国到印尼交流，一起讨论如何解决极端主义。”

华人参政举步维艰

印尼此次大选是首次同时举行总统与国会选举，也是有史以来最多华人参政的一次，几乎每一个政党，都有华裔候选人。不过华人所领导的两个政党，印尼团结党(PSI)和印尼统一党(Partai Perindo)皆未取得国会入场券。

印尼规定，获得超过4%选票的政党，才能分配国会席次。35岁的前女主播伍小惠（Grace Natalie）所组成的印尼团结党(PSI)，党员以华裔为主。根据快速计票结果，只拿到 2.35％的票数。至于华人媒体大亨陈明立所领军的印尼统一党(Partai Perindo)则拿到3.18%。

资深印尼媒体人邱烈丰向BBC中文分析，虽然华人所组的小党的因为选票不够，不能进入国会，但华人积极参政，是很好的现象。

他说：“20年前，华人参政几乎是一个不可能的事情，但改革后，有更多华人对政治感兴趣，希望为国家带来改变。”

邱烈丰表示，虽然雅加达华人前省长钟万学连任失利，落选后还因为亵渎古兰经而入狱服刑，但年轻华人仍积极参政，这是受到佐科威为国家服务情怀的鼓舞，才想要投入政治。他说：“能否当选一回事，但从选战中可以看到华人对国家有热忱。”

图片版权 China News Service Image caption 华人领军的两个政党都未能进入国会，分析称因宗教、种族因素等，华人参政仍困难重重。

另一名在华文媒体工作的洪江伟则对BBC中文说，这次选举，年轻华人比长辈还要积极参选，大家都呼吁不要放弃投票。他观察，从竞选广告看得出来参选人都是年轻人。并分析，可能是从政经验不够而无法拉近民心，因此无法胜选。

另外，在社交媒体上，传出雅加达华人区的投票站有选票不够的情形，但并未被证实。邱烈丰说：“这是零星事件，对选举影响不大。”

宗教因素

学者分析，今年印尼大选，宗教、种族仍是胜选关键。台湾成功大学东南亚研究中心研究员戴万平分析直言：“印尼大选的决胜点就是宗教。”他解释，佐科威在竞选期间后的冷静期，利用出访沙特阿拉伯的机会，到麦加朝圣，明显就是要争取穆斯林选票。

当地媒体报导，佐科威的对手普拉伯沃，有保守派穆斯林团体支持，并靠宗教系统动员，也常到清真寺祈祷场合造势拉票。佐科威则选择保守派伊斯兰学者理事会主席安明当副手，透过安明过去领导的伊斯兰教士联合会，反制对手的宗教动员力量。

邱烈丰也说，很多华人参选会为了选票，改变信仰，以穆斯林身份参选。他举例，印尼统一党主席陈明立也为了选举，改变自己的信仰成为穆斯林，很多参选地方议员的华人也是转信伊斯兰教，都是为了吸引穆斯林选票。

图片版权 Antara/Yulius Satria Wijaya Image caption 印尼4月17日举行首次总统与国会选举同时举行，是印尼有史以来最大规模的选举。

比起以煽动民族主义为选战主轴的普拉伯沃，许多年轻华人比较支持佐科威，并对他的最终胜选，表示期待。印尼华人黃文佳向BBC中文表示，佐科威执政五年，设立很多基础设施。她说：“华人希望通过他的领导，能够平安的生活。”

洪江伟也表示，华人把希望都寄托在佐科威身上，因为他上任四年多，已经看到了很多成绩，包括苏门答腊岛高速公路，加里曼丹等地的设施，油价、物价都非常稳定。

选举仍有变数

虽然根据印尼6家主要民调机构公布的快速计票结果，佐科威的得票率比普拉博沃领先7.5至11.6个百分点，但普拉博沃却也宣称赢得了这场总统选举。

台湾成功大学东南亚研究中心研究员戴万平表示，必须等到中选会在5月22日宣布正式选举结果，才能确定佐科威当选。

图片版权 Getty Images Image caption 普拉博沃宣称赢得了这场总统选举。

他表示，如果普拉博沃不服输，可以再打宪法官司，那將会历时大约两个月。他说：“印尼能否真正走向稳定的民主社会，这两个月将是关键。”他解释，上一届大选时，普拉博沃对结果不服气，后来透过宪制法庭作出挑战，结果法庭裁定佐科威获胜。

戴万平说，佐科威执政五年有所绩效，第一个任期要担忧派系平衡，而这次他所属的政党，得票率不错，因此在国会上取得优势，对他执政而言更有利，他自己也会更有信心。