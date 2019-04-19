图片版权 family handout Image caption 努斯拉特·贾汉·拉菲

近日，孟加拉女孩努斯拉特·贾汉·拉菲（Nusrat Jahan Rafi）在学校被浇上煤油活活烧死。而不到两周前，她曾指控校长性骚扰。

她勇敢反对性侵犯却被烧死，以及中间发生的事情深深震撼了孟加拉人，也引发了公众对这个保守的南亚国家性骚扰受害者的关注。

努斯拉特今年19岁，来自孟加拉国首都达卡以南100英里外的小镇费尼（Feni），她在一所伊斯兰学校学习。3月27日，她称校长把她叫到办公室，并用不恰当的方式多次摸她。在事情恶化之前，她跑出了办公室。

因为害怕遭到社会或家人的羞辱，孟加拉国的许多女孩和年轻女性都选择将性骚扰或性侵事件保密。努斯拉特与众不同的是，她不仅选择说出来，还在据称性骚扰发生当天，在家人的帮助下去了警察局。

在当地派出所，她描述了当时的情况。她本应在安全的环境下回忆痛苦的经历，但是她叙述时，负责的警官却用手机进行拍摄。

视频中可以明显看到努斯拉特十分痛苦，她试图用手遮住自己的脸。视频中还能听到警察说，指控“没什么大不了”，并要她将手从脸上移开。这则视频后来被泄露给当地媒体。

“我试图送她去学校”

图片版权 NurPhoto/Getty Images Image caption 达卡和费尼许多人举行抗议活动。

努斯拉特来自费尼小镇的一个保守家庭，念的是宗教学校。对于像她这样处境的女孩来说，说出性骚扰事件可能带来严重后果。受害者经常要面对社区的评判、网上或当面的骚扰，以及某些情况下的暴力袭击。努斯拉特说出性侵事件后，她经历了所有这些。

3月27日她去警察局后，警察逮捕了校长。然而努斯拉特的处境变得更糟。一群人聚集在街头要求释放校长，抗议活动由两名男学生组织，当地政界人士据称也有参加。人们开始责怪努斯拉特，她的家人说他们开始担心她的安全。

然而，在据称的性骚扰事件发生11天后，4月6日，努斯拉特去了学校参加期末考试。

努斯拉特的哥哥努曼（Mahmudul Hasan Noman）说：“我想带我妹妹去学校，进入校舍，但他们阻止我，不让我进去。”

“如果他们没有阻止我进去，我妹妹就不会发生这样的事情，”他说。

图片版权 Shahadat Hossain Image caption 努斯拉特的哥哥出席葬礼。

根据努斯拉特的说法，一名女生说她的一名朋友在挨打，将努斯拉特带去了学校楼顶。当努斯拉特到达楼顶后，四至五名穿着蒙面长袍的人围住了她，据称还向她施压，要求她撤回对校长的指控。努斯拉特拒绝后，这几个人放火烧她。

当地警方的马琼德（Banaj Kumar Majumder）称，凶犯想让这个案件看起来像是自杀。努斯拉特在凶犯逃离现场后获救，导致他们的计划失败。努斯拉特在死前说出了事件经过。

“一名凶手用手按着努斯拉特的头，所以煤油没有洒在那里，她的头部没有烧到，”马琼德对BBC孟加拉语记者表示。

但是当努斯拉特被送到当地医院后，医生发现她全身烧伤面积达80%。当地医院无力治疗，将她送往达卡的一家医院。

在救护车中，努斯拉特担心自己可能无法获救，用哥哥的手机录了一段声明。

“老师摸了我，只有最后一口气我也会与犯罪战斗到底，”她说。

她也说出，袭击她的凶手是学校的人。

努斯拉特的情况牵动着当地媒体。4月10号，她去世了，成千上万人在费尼参加了她的葬礼。

警方目前已经逮捕了15人，其中7人据称与凶杀案有关。其中两名男学生组织了支持校长的抗议活动。校长仍然处于拘押状态，而拍摄努斯拉特性骚扰指控的警官已被撤职，调到其他部门。

孟加拉国总理谢赫·哈西娜（Sheikh Hasina）在达卡见了努斯拉特的家人，承诺会将涉及凶杀案的每个人绳之以法。她说：“没有任何罪犯可以免于法律惩治。”

图片版权 Shahadat Hossain Image caption 成千上万人在努斯拉特的家乡参加了她的葬礼。

努斯拉特的去世引发了抗议活动，成千上万人通过社交媒体表达了对这起案件以及孟加拉国性侵受害者处境的愤怒。

“许多女孩在类似事件中出于恐惧没有反抗。蒙面长袍，甚至铁制成的衣服都无法阻止强奸犯，”谢赫（Anowar Sheikh）在BBC孟加拉语脸书主页上说。

“我一生都想要一个女儿，但现在我很害怕。在这个国家生一个女儿意味着生活在恐惧和担忧之中，”侯赛因（Lopa Hossain）在脸书帖子上写道。

根据女性权益组织Bangladesh Mahila Parishad的数据，2018年孟加拉国有940起强奸案件，而研究人员称，真实数字可能更高。

“当一名女性试图想为性骚扰伸张正义时，她必然会再次面对骚扰。多年来案件会一直影响她，社会会感到羞耻，警方缺少调查指控的意愿，”人权律师（Salma Ali）说。

“这导致受害者放弃寻求正义。最终，犯罪分子不会受到惩罚，他们会再犯。因为这样的例子，其他人不会不敢犯罪。”

现在人们都在问：为什么努斯拉特的案子在她被袭击后才引发关注？她的案子会改变人们对孟加拉国性骚扰事件的看法吗？

图片版权 Getty Images Image caption 努斯拉特的家人十分伤心。

2009年，孟加拉国最高法院通过命令，在所有教育机构中建立性骚扰小屋，学生可以在那里投诉性骚扰行为，但极少学校主动建立。孟加拉当地活动分子现在要求实施这项命令，并将其写入法律保护学生。

“这起事件让我们感到很震撼，但正如我们过去看到的那样，这样的时间会随着时间流逝而被遗忘。我不认为在这次事件后会发生重大变化，我们必须要看到是否能够伸张正义，”达卡大学教授格言（Kaberi Gayen）说。

“在心理上和法治实施方面都应该有所改变，学校应该在学生童年时期就提高其对性骚扰的认识，”她说。

“在性骚扰的问题上，他们必须了解什么是对错。”