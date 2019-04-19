印度大选花絮：男子投错政党后"怒断手指"

图片版权 Yogesh Kumar Singh Image caption 印度选民库马尔投票投错了党。他怒断手指的照片和视频在印度的社交媒体上疯传。

被称为全球规模最大的民主政治工程印度选举正在进行之中。因为很多选民不识字，发生各种事件。

按世界银行和联合国教科文组织统计，全球人口最多国家除中国外就是印度。印度人口高达13.4亿，但识字率不足75%。

为了方便不识字的选民辨认自己希望选举的政党和候选人，不同的政党都被分配了属于自己的视觉标志。

但一名印度选民说，在意识到自己错投选票给他不支持的政党后，他砍掉了自己的食指。他怒断手指的照片和视频在印度的社交媒体上疯传。

大象和莲花

帕万·库马尔说，他原来想投票给大象（社会民主党BSP），一不小心投票给了莲花（印度人民党BJP）。

他周四在北部布兰德沙赫尔投票。这是印度大选的第二阶段投票。他想投票给一个地区政党，但被投票机上各种符号搞晕了。

最后，他一不小心把票投给了印度人民党。

印度选举当局在投票后，于选民食指上抹下短期内无法磨掉的墨水印记，以防止重复投票。

达利特人："贱民选民"

虽然各政党都有视觉标志，但还有许多地区政党和联盟不同，往往让选民感到迷惑。

库马尔先生是达利特人 (以前被称为不可接触者，贱民)。而社会民主党BSP的主要力量来自达利特人社群。

Image caption 要保证不漏掉每一张选票，骆驼和直升机同样重要

这一个阶段的投票被认为是对印度强大的地区政党至关重要。这些政党主导着各自邦的政治，常以有魅力的地方政客为领导。

2019年的印度大选从4月11日至5月19日分7个阶段进行。全国20个邦与直辖区9亿名已登记选民分成91个选区投票，选出人民院（下议院）新一届议员。

5月23日将计票并公布结果。