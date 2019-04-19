图片版权 Getty Images Image caption 丘吉尔对美国记者说，“斯大林从来没有对我食言。我们就巴尔干达成协议。我说他可以得到罗马尼亚和保加利亚，他说我们可以得到希腊…当我们1944年进入（希腊）时，斯大林并没有干涉。"

英国国家档案馆推出英国冷战历史的专题展览，纪念北约成立70周年，柏林墙倒塌30周年。档案馆的专家说，他们希望通过这些冷战档案文件让人们了解冷战年代的秘密，猜疑，恐惧，东西方的政治紧张和意识形态对立。

展览陈列了被英国二战时的首相丘吉尔称为“淘气文件”的协议原件。那是丘吉尔与斯大林在二战即将结束时在东欧划分势力范围达成的“百分比协议”。

一年多以后，丘吉尔在美国发表了著名的“铁幕”演说，形容苏联和东欧社会主义国家“用铁幕笼罩起来”。“铁幕”演说成为冷战开始的重要标志之一。

丘吉尔在战争末期苏联红军仍然在推进时达成“百分比协议”中表现出的现实态度，与后来在1946年的“铁幕”演说中坚定的反共立场形成了对比。1947年，美苏两大阵营形成，冷战开始。

丘吉尔的"淘气文件"

1944年10月，英国首相丘吉尔和苏联领导人斯大林在第四次莫斯科会议期间讨论了战后东欧国家的势力范围划分问题。当时代表美国总统罗斯福参加会议的美驻苏大使哈里曼被排除在丘吉尔和斯大林的密谈外。

Image caption 百分比协议：丘吉尔在纸上标出划分势力氛围的百分比，斯大林用蓝铅笔打了一个大勾。

丘吉尔在回忆录中说，他把写这个百分比数字的一张纸递给斯大林，上面标明了英国和苏联在不同欧洲国家势力范围的百分比。根据卡尔顿（Carlton）在《丘吉尔和苏联》一书中记载，丘吉尔后来说，“斯大林拿着蓝铅笔在上面划了一个大勾，然后把纸递还给我们。”

英国要求在希腊拥有90%的控制，苏联被允许在罗马尼亚拥有90%的控制。在南斯拉夫和匈牙利，双方各拥有50%的控制。在保加利亚，苏联的影响力为75%，英国为25%。

美国历史学者莱恩（Henry Butterfield Ryan）在《英美展望：美英同盟和冷战出现 1943-1946》一书中说，在随后的具体讨论中，英国外相艾登和苏联外交部长莫洛托夫像集市里买地毯谈价钱那样，按照百分比协议展开激烈的讨价还价。最后莫洛托夫成功地把丘吉尔的百分比作了修剪。

最后的数字显示苏联在保加利亚和匈牙利占据了80%的优势，而英国只有20%。苏联在罗马尼亚的控制也变成了100%。

莱恩在书中说，丘吉尔对美国迟迟没有同苏联达成欧洲势力范围相关协议感到焦虑，丘吉尔认为在同莫斯科达成正式协议前，在欧洲的苏联红军不会停止推进。

俄罗斯的恐惧

许多历史学者认为"百分比协议"的意义十分深远，有人将此协议同雅尔塔协议和波茨坦协议相提并论，说斯大林和丘吉尔达成的这些协议，把东欧置于苏联的势力范围内。

Image caption 普京领导下的俄罗斯越来越被西方当作威胁，许多人担心西方和俄罗斯会再次进入类似苏联时代的军事和意识形态对抗

随着二战结束，英国全面控制希腊后，丘吉尔试图反悔“百分比协议”。历史学者勒弗勒尔（Melvyn Leffler）认为，丘吉尔和罗斯福都对与斯大林达成的协议保密，不让他们的继任者知道，说明了这两位领导人对协议的态度。

在1945年2月召开的雅尔塔会议上，罗斯福提议"百分比协议"中的内容应该由新成立的联合国决定。美国的建议令斯大林不悦，斯大林希望把东欧置于苏联控制之下。

斯大林希望通过和英美达成的一系列协议，能在战胜纳粹德国后在苏联欧洲边界外面的东欧地区建立战略缓冲区，防止欧洲再出现下一个拿破仑或希特勒。

最初斯大林对这个秘密协议充满了信心，他甚至认为“百分比协议”的重要性超过了雅尔塔公开协议。因此斯大林后来感到被英美背叛。

丘吉尔在1956年对美国著名记者苏兹贝格(C. L. Sulzberger)说，“斯大林从来没有对我食言。我们就巴尔干达成协议。我说他可以得到罗马尼亚和保加利亚，他说我们可以得到希腊…当我们1944年进入（希腊）时，斯大林并没有干涉。”

美国对苏“遏制”政策的创始人乔治·凯南在1946年的长篇电文中说，克里姆林宫神经质的世界事务看法背后是特有的不安全感。经常的恐惧和对遭受入侵的担忧贯穿苏联和俄罗斯外交政策。

吸取历史教训

柏林墙倒塌后德国统一，苏联领导人戈尔巴乔夫坚持不能让统一的德国加入北约。他对美国国务卿贝克说，“北约从一开始就是敌视苏联的组织”，（苏联）不能接受北约的任何扩张。

图片版权 Getty Images Image caption 本月早些时候北约成员国开会庆祝北约成立70周年。美国蓬佩奥说，在2014年俄罗斯兼并克里米亚后，北约要致力于对付俄罗斯。

苏联解体后，叶利钦继续在北约东扩问题上对美国施压。他对当时的美国总统克林顿说，北约吸纳前华约成员国“埋下不信任的种子”。叶利钦后来在1995年又对克林顿说，让俄罗斯领导人“同意北约边界扩展到俄罗斯，将是对俄罗斯人民的背叛”。

叶利钦的继任者普京执政期间的大部分努力都是在致力于恢复苏联的经济空间和安全疆界，对付扩大的北约和欧盟的扩张。2005年普京在国情咨文讲话中说，苏联解体是20世纪“最大的地缘政治灾难”。

以色列前领导人佩雷斯说，普京不是美国和欧洲的敌人。2016年普京同佩雷斯有过一段私人谈话，“他们（美国人）需要北约是为了什么”，“他们想和哪个军队作战？他们认为我不知道克里米亚是俄罗斯的，赫鲁晓夫把它作为礼物送给了乌克兰？在你们需要把乌克兰加入北约之前，我不在乎。要它做什么？我没有碰他们。”

2014年俄罗斯兼并克里米亚后，普京领导下的俄罗斯越来越被西方当作新的威胁。去年俄罗斯前间谍在英国成为毒杀目标，引发两国互相指责并驱逐对方的外交人员，英俄关系降至冷战结束以来的最低点。

许多评论认为当今世界已经进入新“冷战”，即类似于50年代初到80年代末苏联和西方的意识形态和军事对抗的局面再次出现。“百分比协议”是大国对力量对比现实的承认，这种实力政治让位给意识形态就是“冷战”的开始。

英国国家档案馆的展览最后向公众提问：你是否认为现在的世界更安全了？大多数人的回答是世界没有更安全。许多人说我们根本没有吸取历史教训。还有人评论说，“现在的世界或许稍微安全了一点，但必须要保持平衡，不要让俄罗斯和中国感到受威胁。”