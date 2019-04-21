你的器材不支持播放多媒体材料 警方赶到现场的片段。

斯里兰卡发生针对教堂和酒店的连环爆炸案。当地警方及医护表示，至少137人死亡，几百人受伤；中国驻斯里兰卡大使馆对中国官方媒体表示，至少4名中国公民受伤；BBC从医院得知，至少9名外国人死亡。

目前至少录得6起爆炸案，分布于首都科伦坡等数座城市，包括三间教堂及三间酒店。路透社表示，单是一间位于科伦坡北部的教堂，便有超过50人死亡。另外位于斯里兰卡东部省分巴提卡洛阿的教堂亦有至少25人死亡。

遇袭教堂当时正举行复活节主日崇拜。网上流传多张教堂内部的照片，见到教堂内天花被破坏、堆满瓦砾、布满血迹，亦有人流血倒卧地上。

目前没有组织承认责任。斯里兰卡总统西里塞纳呼吁国民冷静，并会支持调查。

总理维克勒马辛哈谴责袭击，呼吁国家团结，他将会主持政府紧急会议。财长曼加拉‧萨马拉维拉在推特表示，袭击杀害许多无辜人民，似乎是一起早有预谋的凶杀案。

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图片版权 Reuters Image caption 神职人员到达现场。

图片版权 Reuters Image caption 死伤者留下的鞋。

图片版权 EPA Image caption 科伦坡内一间教堂爆炸后的情况。

法新社报道，斯里兰卡警察总长在爆炸发生前，十日前曾经收到可能自杀袭击的警告。情报警告透露，当地一个激进穆斯林组织NTJ（National Thowheeth Jama'ath）计划袭击著名教堂和印度驻斯里兰卡高级专员公署。NTJ去年开始让人关注，因为组织被指涉及破坏当地佛像。斯里兰卡与印度同为英联邦（大英国协）成员，英联邦成员国之间不互设大使馆，改设高级专员公署。

斯里兰卡曾经经历长达20多年的内战，泰米尔伊拉姆猛虎解放组织领导人在2009年被击毙后，斯里兰卡宣布内战结束。

根据2012年的政府数字，斯里兰卡全国人口约2200万人，当中70%是佛教徒，12.6%人信奉印度教、9.7%是穆斯林，以及7.6%基督徒。

当地近期担心，本身属于所谓的“伊斯兰国”武装组织的战士返国可能会对国家构成威胁而自从内战结束后，政府一度在去年3月发出紧急状态令，因为当地发生多起佛教团体针对伊斯兰清真寺的袭击。

代表当地200多间教堂及教会的组织统计，去年有86起针对基督徒的歧视、恐吓及暴力个案，今年则录得26起。美国国务院去年一份有关斯里兰卡的人权报告提到，当地一些基督教组织及教堂受到施压要暂停祈祷活动，当局把它们视为未经批准集会。

图片版权 AFP Image caption 大批警员和医护人员赶到出事教堂。