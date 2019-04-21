欧盟投资新规：盘点中国在欧洲的投资走向

图片版权 Getty Images Image caption 中国在欧洲的投资包括多个港口。

欧盟早前实施针对来自外国投资的新规定，让欧盟成员国更容易分享外国投资项目的资料，被视为欧盟对近年中国在当地投资的回应。

新规定容许欧盟委员会就一些影响超过一个成员国“威胁安全或公共秩序”的项目发表意见。如果建议的投资可能影响一些多个欧盟成员国合作的计划，如伽利略全球卫星导航系统等，欧盟委员会也可以提出看法。但是投资的最终否决权在于投资受惠国。

欧盟委员会在一份今年3月发表的声明形容，中国是欧盟的一个“系统性对手”和“战略性竞争者”。中国驻欧盟使团团长张明随后呼吁欧盟要对中国的投资保持“开放和欢迎”的态度，也不要歧视。

BBC事实核查的报道指出，中国在欧洲的投资近年略有放缓，但它发展至今已经在欧洲经济扮演重要角色。

你的器材不支持播放多媒体材料 什么是“一带一路”？“一带一路”为中国带来了什么？为沿途其他国家又带来了什么？

中国在欧盟到底有多少投资？

中国在欧洲的投资在比例上说十分小，但在过去十分增长迅速。

欧盟委员会3月发表一份报告指出，欧盟境内三分之一的资产都由境外公司持有。其中，9.5%由一些总部设在中国大陆、香港或澳门的公司持有。在2007年，这些公司只持有欧盟境内2.5%的资产。

同一份报告指出总部设在美国或加拿大的公司目前持有欧盟境内约29%的资产，在2007年这个数字差不多有42%。

所以说，中国公司持有欧盟资产数字增长十分大，但比例仍然不算高。中国在欧盟的投资增长到2016年就到达372亿欧元（约合418亿美元）的顶峰，总部设在美国的荣鼎咨询公司（Rhodium Group）和德国智库墨卡托中国研究中心（Mercator Institute for China Studies）分别都留意到，中国当时在全球的投资都有放缓迹象，认为两者有关。

中國在歐盟的28個成員國都有投資 中國的投資到2016年達頂峰，之後回落。

中国的投资都洒在哪里？

大部份来自中国国有企业和私人公司的投资，都集中在英国、法国和德国等欧盟主要经济体。彭博社去年报道，中国目前在欧洲已经拥有或有投放资金的项目包括四个机场、六个港口及13支专业足球队。

彭博社的报道估计，中国在30个欧盟成员国的投资，由2008年至今已经增加约45%。

报道同时强调这只是保守估算的数字，真实数额可能更大。

图片版权 Reuters Image caption 中、意两国领导人会面并见证协议签署时，现场响起了长时间的掌声。

中国在基建项目有投资吗？

意大利今年3月宣布参加中国的一带一路计划。中国官方“一带一路网”指出，目前有超过20个欧洲国家（包括俄罗斯）都是这个计划的参与国。

中国目前在欧洲的投资包括投资在希腊的比雷埃夫斯（Piraeus）港口扩建计划，也在塞尔维亚、蒙特内格罗（Montenegro）、波黑联邦（Bosnia-Herzegovina）和北马其顿（North Macedonia，前称马其顿）和道路建设。

“一带一路”计划对投资受惠国的透明度和政府施政水平都要比欧盟低，一些位于巴尔干半岛和欧洲比较贫穷的国家可能被计划吸引。

但分析留意到，中国在当地投资的同时，会要求让中国公司参与建设，也可能令这些国家陷入债务危机。

中國對外直接投資近年慢慢減少

中国的投资会增加吗？

中国的对外投资在持续增长超过10年后，近年开始收缩。荣鼎咨询公司克拉茨（Agatha Kratz）对BBC指出，这与中国近年对资金流出外国的管制有关，“同时也是外国政治环境对中国投资态度改变”造成。

其中一个例子，就是美国总统特朗普对来自中国的投资态度越趋强硬。

多国政府对关于外国公司在通讯和国防等领域的投资态度也变得审慎，例如美国、澳洲和新西兰等国禁止当地电讯商使用中国公司华为的产品。

但不可以否认的是，中国现时在欧洲已经扮演重要角色，不论是直接投资、还是经过一带一路计划的间接投资。