乌克兰大选：喜剧演员泽连斯基高票胜出

图片版权 Getty Images Image caption 喜剧演员泽连斯基（Volodymyr Zelensky）与支持者一同庆祝赢得乌克兰大选

乌克兰周日（4月21日）举行总统选举最终投票。出口民意调查显示，喜剧演员泽连斯基（Volodymyr Zelensky）在大选中高票当选。

这位政治新人最终获得超过70%的选票。三周前的首轮投票中，他的得票同样领先。

41岁的泽连斯基对阵现任总统波罗申科（Petro Poroshenko），后者随后承认败选。

外界将得票落差之解读为对波罗申科总统和乌克兰现状的不满。

“我永远不会让你们失望，”泽连斯基周日向正在庆祝的支持者承诺。

“我还未正式就任总统，”他补充道。“但我仍可以以一名乌克兰公民的身份，告诉其他在前苏联解体后独立的国家：看看我们，凡事皆有可能！”

若民意调查结果准确，泽连斯基将就任下届总统，任期五年。官方计票持续进行中。

泽连斯基因出演一部政治讽刺电视连续剧一炮而红，剧中他的角色偶然成为乌克兰总统。

乌克兰总统在国家安全、国防和外交政策上拥有重要权力。

波罗申科之耻

BBC驻基辅记者乔纳·费希尔（Jonah Fisher）分析

乌克兰人民在一位已任职总统五年，经验丰富的政客和一位从政经验为零的喜剧演员之间做抉择。大批民众倾向泽连斯基对波罗申科而言是一种耻辱。

这就像一场大规模的逆反票，而得益者泽连斯基和他的竞选团队如今正在庆祝。

不过庆祝不会持续太久。当他们开始将含混不清的政策开始付诸实际时，他们要付出艰辛的努力。

拥有大胆的设想是一回事，实施起来却是另一回事。

民意调查显示，自2014年上台的总统波罗申科获得了25％的选票。

“选举的结果让我们感到不确定（和）不可预测性，”他在民意调查结果公布后表示。

他补充说：“我将离任，但我想坚定地强调 —— 我不会退出政治舞台。”

这位亿万富翁在推翻前乌克兰亲俄政府的起义后当选。

2014年3月，俄罗斯军队吞并了乌克兰的克里米亚半岛，这一行为受到国际谴责。从那以后，乌克兰军队一直在东部地区，与俄罗斯支持的分裂分子和志愿军作战。

波罗申科在一则推文中表示，“一位毫无经验的乌克兰新总统……可能很快会回到受俄罗斯控制的轨道上。”

图片版权 Getty Images Image caption 现任总统波罗申科（Petro Poroshenko）在推翻前乌克兰亲俄政府的起义后当选

但俄罗斯外交部表示，乌克兰选民表达了对政治变革的渴望。

“新领导层现在必须了解并实现其选民的希望，”俄罗斯外交部副部长格里戈里·卡拉辛（Grigory Karasin）告诉俄新社（RIA Novosti）。“这当然适用于国内和外交事务。”

与此同时，泽伦斯基在新闻发布会上说，他将“重启”与分裂分子的和平谈判。

“我们将......继续明斯克会谈- 我们将重启它们，”他说。

“我认为我们将调整人事。无论如何，我们将继续朝着明斯克会谈的方向前进，并朝着停火协议的方向前进。”

泽连斯基何人？

泽连斯基出演长篇政治讽刺连续剧《人民公仆》，剧中他扮演一名教师，因脏话连篇地批评贪污问题在社交媒体上走红。

泽连斯基领导的政党亦取名为“人民公仆”。

图片版权 EPA Image caption 泽连斯基承诺消除腐败和改革任人唯亲的政治体系

由于没有任何政治经验，泽连斯基的竞选侧重于他与其他候选人的区别，而非具体政策思想。

尽管如此，他仍以超过30%的得票率领跑第一轮投票，几乎是第二名波罗申科得票率15.95%的两倍。

选民对泽连斯基的看法？

分析人士认为，泽连斯基不寻常的风格和他发誓改革乌克兰政治在选民中引起共鸣，民众对波罗申科的治国之路感到失望。

泽连斯基摒弃传统竞选策略，借助他的荧幕形象，承诺消除腐败，削弱寡头对乌克兰的控制。

专家表示，他的支持者对建制派政客和任人唯亲的政治体系感到失望，泽连斯基的反腐论调和魅力因此激励人心。

与此同时，他的批评者对他的资历表示怀疑，许多人对他与亿万富翁寡头科洛莫伊斯基（Ihor Kolomoisky）关系密切感到担忧。

他们表示很怀疑泽连斯基能否抵御乌克兰寡头的影响和来自俄罗斯总统普京的压力。