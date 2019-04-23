图片版权 Getty Images Image caption 位于斯特拉斯堡的法国国家行政学院是法国顶级精英的摇篮

在全世界各个国家学子的心目中，总有一、两个殿堂级的高等学府，是他们梦寐以求的就读学校。这些学校通常历史悠久、享誉世界、出过无数名震四海的重量级校友。

美国有哈佛、耶鲁、英国有牛津、剑桥。法国呢？法国当然也有同样具有历史的名校，但法国知识分子最看重的却是一所只有几十年历史的学校——国家行政学院 Ecole Nationale d'Administration (ENA) 。

这所学校是法国精英中的精英就读的地方，培养过前总统奥朗德、希拉克和现任总统马克龙，以及无数的商界巨头和外国元首。

但是，法国媒体最近披露，马克龙已经提议要解散国家行政学院，目的是要化解席卷法国的“黄马甲”运动所显示的民怨。

根据法国媒体获得的一份他拟定好的演讲稿，他表示：如果你要在一个社会建立机会均等，国家强盛，我们就必须重新设定招聘的条规、职业晋升的条规和进入公务员上层的条规。

“正是因此，我们将通过压缩国家行政学院和其他几所学府机构，改变培训、筛选和职业晋升体系。”

法国总统府拒绝对这些被媒体曝光的马克龙讲话内容发表置评。

根据法国媒体的报道，这番讲话原本他是要作为结束为期两个月的社会公平大讨论而说的。但是因为巴黎圣母院发生大火，他的讲话也被推迟了。

图片版权 AFP Image caption 法国国家行政学院的毕业生们：马克龙曾经在奥朗德总统执政时担任经济部长。

什么是国家行政学院？

法国的国家行政学院，由前总统戴高乐1945年创建。当时法国刚刚经历过第二次世界大战，百废待兴急需治国理政的栋梁之才。

法国国家科学研究中心的人类学家艾琳·贝列尔（Irene Bellier）说，正是在“重建法国复兴国家的精神下”创办了国家行政学院。

“理念就是要培养一批有能力为公众谋利益的人。”

在法国国家行政学院创办之前，各国家部门都有自己的聘用标准和程序，结果造成各自为政，而且用人只看出身，对上层社会的子弟特别网开一面地优待。

曾经在国家行政学院长时间学习，现在也任职于这所学院的让－米歇尔·埃梅利－杜桑斯教授（Jean-Michel Eymeri-Douzans）解释说：国家行政学院希望能吸引“来自偏远省份的人，少些巴黎人，少些资产阶级，也就是希望搞社会民主化。”

虽然国家行政学院设计的初衷是希望能争取用人唯贤，但研究显示国家行政学院学生的父母常常本身就是高级公务员或者大公司的总裁。真正来自工人阶级家庭背景的学生少之又少。

米歇尔·埃梅利－杜桑斯教授说，“它是一所精英学校。”

图片版权 AFP Image caption 法国国家行政学院毕业的优等生成为政府重要部门的精英人物。

谁能入读？

国家行政学院的学生一般都是25岁左右或以上，在其他大学，包括其他精英级别的法国高等学校已经拿到他们的学位。

有些学生进入国家行政学院攻读研究生学位，也有的是比较低级别的公务员或其他专业人士。

根据专家们的统计，国家行政学院录取的女生不到总数的三分之一。

米歇尔·埃梅利－杜桑斯教授说，法国很多部长、总统、总理都毕业于国家行政学院。很多法国大公司的总裁是他们的校友，尽管这并不是学院设立的初衷。

他强调说，定义这个学院学生的标准倒并不是他们家庭的财富。

“而是文化，是资产阶级家庭的小世界。如果你是新暴发户，虽然有的是钱但是并没有文化，也没有教育，那你上不了这个学校。”

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如何选拔？

要想成为国家行政学院的学生，必须过五关斩六将，经过以难著称的入学考试。

米歇尔·埃梅利－杜桑斯教授说，每年成千上万的人申请，但是能最终入围的只有十分之一。

入学考试分三个部分，包括笔试和面试，所有考生要展示自己在经济、法律和国际关系问题上的知识。

最让人害怕的部分，是被称为“超级口试”的单元，考生必须在一组考官面前回答某个特别的话题，范围之广上至科技政治，下至电影类别。

人类学家艾琳·贝列尔介绍说，“口试是整个过程中最紧张的时候，考生必须知识面非常广，要知道很多很多很多的东西。”

“你要表现自己，就像是舞台表演，但你又不是演员。紧张程度可想而知。”

为了应对这一考试，有人会多年接受培训。

图片版权 AFP Image caption 中学毕业会考考出好成绩，是通向国家行政学院的第一步。

考上之后？

成功入围，成为行政学院的学生之后，这里的学习分为两个部分：受训和实习。

在课程的最后，学生都会拿到一个名次，决定他们可以申请什么工作。

最优等成绩的学生能考虑进入法国国务院、金融监察局和审计院等，拿到最抢手的好职位；成绩偏差的则成为不那么显赫部门的公务员。

有人认为，如此精锐的训练系统让最合格的人执掌权势部门的要职，但其他人说，这样一个过时的机构把普通人排挤在权力的大门之外。

如今，国家行政学院的未来命运被交到了它昔日学生的手中。结果会如何，很快有分晓。