斯里兰卡爆炸：总统总理分歧可能导致情报空转

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斯里兰卡爆炸发生后，领导层之间的裂痕被指可能是预警情报未受到重视的原因。爆炸发生前，该国情报机构曾发出过警告。

斯里兰卡周日（4月21日）发生针对教堂与酒店的连环爆炸案，造成至少300人死亡，近500人受伤。

据报道，情报机构一直持续关注伊斯兰激进组织National Thowheed Jamath（简称NTJ），并已通知警方可能发生袭击事件。

但政府部长们表示，总理维克勒马辛哈（Ranil Wickremesinghe）和内阁没有得到通知。

图片版权 AFP Image caption 斯里兰卡总理维克勒马辛哈（图中白发者）视察其中一处爆炸地点。

一个“巨大的情报失误”

内阁发言人塞纳拉特纳（Rajitha Senaratne）说，自从去年总理与总统西里塞纳（Maithripala Sirisena）产生分歧后，总理不被允许接触安全简报。

去年10月，总统西里塞纳宣布罢免总理维克勒马辛哈（Ranil Wickremesinghe）职务，并解散内阁。他邀请前总统拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）接任总理一职，引发全面的宪法危机。

在最高法院的压力下，总统西里塞纳被迫恢复维克勒马辛哈的总理职位，但拒绝让其接触安全简报。

内阁发言人塞纳拉特纳表示，情报机构从4月4日开始向警方发出关于NJT的警告，随后国防部向警察总长发送了详细警告，4月11日，一份备忘录被发送给多个安保部门。

塞纳拉特纳说，传递给警方的信息内容，包括由外国情报机构发布的NTJ可能发动袭击的警告，以及其成员名单。

美国媒体引述斯里兰卡官员说，印度和美国的情报部门于四月初已警告斯里兰卡面临的安全威胁。

图片版权 AFP Image caption 爆炸发生后，民众聚集在科伦坡圣安东尼圣堂（St Anthony's Shrine）外。

总统西里塞纳是否指导这些警告在目前尚不清楚。西里塞纳高级顾问拉克提拉卡（Shiral Lakthilaka）告诉BBC：“我们认为警告信息在情报部门与警察之间准确传播。”

他说，总统已任命一个由最高法院法官领导的特别委员会来调查此事。

城市规划部长哈基姆（Rauff Hakeem）将袭击称为一个“巨大的情报失误”。

“对我们所有人来说都是可耻的。我们都为此感到羞耻，”他说。

电信部长费尔南多（Harin Fernando）发表推文称：“有些情报官员已意识到袭击会发生，说明行动滞后了。必须严肃调查警告为什么被忽略了。”

图片版权 EPA Image caption 圣安东尼圣堂前把守的警察

政府都有哪些应对措施？

斯里兰卡当局在周日凌晨（北京时间凌晨2时30分）宣布紧急状态生效。

该声明赋予警察和军方巨大权力，可以在没有法院指令的情况下拘留和讯问嫌疑人——上一次使用该权力是在斯里兰卡内战期间。

当地周一晚上8时（北京时间晚上10时30分）实施宵禁，武装安全部队大规模在科伦坡街道上巡逻。

图片版权 Reuters Image caption 袭击后，斯里兰卡安全高度戒备，进入戒严。

爆炸发生后，斯里兰卡政府限制部分社交媒体网络，屏蔽了Facebook，WhatsApp和Instagram，以防错误信息的传播。因此，案件细节披露将比较缓慢。

几小时内，警方在一系列袭击事件中逮捕了24名嫌犯，随后在佩塔的Bastian Mawatha私家巴士站发现87枚炸弹。

图片版权 Getty Images Image caption 死伤者的鞋子和眼镜

发动袭击者是谁？

一名政府发言人称伊斯兰激进组织NTJ成员是主要嫌疑人。

该组织此前并无发动大规模袭击的历史，但去年因破坏佛像引起关注，受到谴责。

图片版权 Reuters Image caption 连环爆炸是斯里兰卡在过去十年来遭遇最严重的暴力事件。

受害者都有谁？

大部分受害者据信都是斯里兰卡籍，但外交部官员确认300名遇难者中，至少有31名外籍人士，其中14人下落不明。至少8名英国公民，10名印度公民和1名中国人。其他外籍遇难者来自丹麦，沙特阿拉伯和土耳其。

丹麦亿万富翁安德斯·霍尔奇·波尔森(Anders Holch Povlsen)在连环爆炸中失去了三个孩子。该家族的一位发言人向BBC证实，波尔森拥有Bestseller服装连锁店，并持有服装零售巨头ASOS的多数股份。