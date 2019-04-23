大猩猩摆姿势 与刚果反偷猎小组“自拍”

图片版权 Ranger Mathieu Shamavu Image caption 貌似在模仿人类的大猩猩

刚果反偷猎小组一名巡逻员自拍时，两只大猩猩从后摆出貌似在模仿人类的姿势，成为互联网热话。

照片摄于刚果维龙加国家公园的一间大猩猩弧儿院，这里专门养育父母被偷猎者猎杀的弧儿。

维龙加国家公园副总监伊诺桑·马布兰维（Innocent Mburanumwe）向BBC表示，从2007年7月开始，大猩猩的母亲被杀后，这位巡逻员便开始照顾牠们。当时小猩猩只有两到四个月大。他认为，大猩猩已经把饲养员当为父母，更有模仿巡逻员的习惯。

“因为牠们的成长都是与饲养员一起，”马布兰维说，“牠们在模仿人类。”—— 用双脚站立是牠们“在学习模仿人类”的方法，不过这种情况一般不会发生。

“我看见这张照片时，我非常惊讶，也觉得非常有趣。我也很好奇大猩猩会如何站起来模仿人类。”

可是，在反偷猎小组工作，却不是一件有趣的事——大部份工作都十分危险。

在2018年，一共有五名维龙加国家公园的反偷猎小组人员怀疑被偷猎者埋伏杀害。自1996年起，有超过130名人员在维龙加被杀。

刚果政府在东部持续与多个武装部队爆发冲突，国家公园内有多个武装部队驻扎，进行偷猎。