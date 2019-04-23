图片版权 AFP Image caption 两个似乎都将自己标榜成强势领导人的国家元首，在此次会面中却可能有很不一样的目标。

朝鲜官方媒体确认，最高领导人金正恩将会在不久后出访俄罗斯，并首次与俄罗斯总统普京会面。

目前官方未有宣布具体会面日期，克里姆林宫方面亦只声称二人将会在“四月下半月”进行会面。

朝、俄两个过去的盟友在这个时候进行最高元首会面，对于二月刚在河内与美国谈判失败的朝鲜来说至关重要。

不过，预计双方到时候前往俄罗斯东部城市海参崴会谈的目的却并不一样。

你的器材不支持播放多媒体材料 金正恩通常会乘专列出访，外界预测这次访俄也一样。

莫斯科对朝鲜的影响力有多大？

苏联曾是朝鲜的重要盟友，向朝鲜提供经济合作、文化交流以及援助，并且也向朝鲜提供了最初始的核知识。

但是，随着“铁幕”的瓦解，两国关系也受挫。意识形态上的联系变弱，于是特别的对待和支持也变得没有理由。作为长期的贸易伙伴，朝鲜对于俄罗斯的吸引力不大，因为它根本付不起国际市场上的价钱。

而进入21世纪初期，随着俄罗斯与西方的关系逐渐紧张，俄朝的关系又开始回暖。韩国首尔国民大学的安德烈·兰科夫教授（Professor Andrei Lankov）分析说，莫斯科自己在决定支持哪些国家的时候，又重新回到了“敌人的敌人就是我的朋友”这样的旧逻辑上。

图片版权 EPA/Reuters Image caption 冷战时期，朝俄两国曾是亲密盟友。

朝鲜与俄罗斯的上一次双边领导人会面是在2011年，当时的俄罗斯总统梅德韦杰夫（Dmitry Medvedev）与金正恩的父亲金正日进行了会面。

在地缘政治上，两国的关系是合情合理的——朝俄接壤的一段短边界距离俄罗斯港口城市海参崴并不远，而两国领导人也被广泛认为将在那里见面。

据俄罗斯外交部指，目前还有大约8000名朝鲜劳工在俄罗斯境内工作，他们为朝鲜国内提供重要的收入。有一些估算则指，这个数字其实可能还要高很多。

在目前联合国的制裁条款下，所有这些劳工将要在今年年底之前遣送回朝鲜。

朝鲜想要什么？

金正恩与美国总统特朗普在越南河内的峰会谈判失败，在朝鲜核问题上没有达成任何协议，也没有任何进展。

这是朝鲜领导层没有预料到的结果。他们希望能够达成某些妥协，令目前对朝鲜经济造成破坏的国际制裁能够放宽一些。

“国际制裁正在开始发挥影响，如果美国不改变立场，朝鲜遭到的制裁很难得到放宽，与外界开展贸易的可能性也非常小，”兰科夫教授说。

图片版权 AFP Image caption 二月的河内，“特金会”未有达成任何协议。

所以，朝鲜需要与任何有可能帮助达成这一目标的国家联系。不管是实际的进展还是象征性的外交援助，对平壤来说都是有用的。

澳大利亚珀斯市的科廷大学（Curtin University）助理教授亚历克西·穆拉维夫（Alexey Muraviev）表示，朝鲜必须向美国显示，朝鲜“并不是孤立的”。

“如果他们能证明大国还是在支持他们，就会在与美国和中国谈判时有更多的筹码。”

于是俄罗斯就成为一个不错的选择。

“这要全归功于金正恩，”穆拉维夫说，“他在玩高风险的外交方面是挺有技巧的，为了朝鲜的经济利益——也为了他这个政权的存亡。”

在以新的导弹行动施压华盛顿，令之重新回到谈判桌之后，紧接着的就是寻求其他对话伙伴。

智库机构韩国统一研究院的研究员朴永滋（Park Young-ja）向BBC韩语表示：“朝鲜的策略一直是在与世界大国对立和以此取得让步之间走钢丝。”

“所以，与俄罗斯会面可能就是它针对中国和美国所打的牌。”

莫斯科想要什么？

普京想和朝鲜领导人会面已经有一段时间了，但是在两次“特金会”背景下，克里姆林宫某种程度上被搁置一边。

在河内谈判失败后，与金正恩会面对普京来说就是一个好机会，将莫斯科重新带回这个游戏里。

就像美中一样，俄罗斯对于朝鲜成为拥核国家也感到不处在。在21世纪初期，朝鲜退出核不扩散条约之后，俄罗斯也参与了最终失败的六国谈判。

但是和华盛顿不同，莫斯科希望接受现状：无核化被认为是一个不现实的目标，所以克里姆林宫转而希望与朝鲜谈判，以求稳定局面。

图片版权 Reuters Image caption 莫斯科并不认为朝鲜会彻底放弃核武器。

俄罗斯的参与也涉及到威望和声誉的问题。不管美朝关系如何发展，俄罗斯也希望至少在某种程度上参与进来。

如果普京能够对现状至少有一点发言权的话，他就能证明，俄罗斯在这个地区仍然有存在感。

假如克里姆林宫能够对解决朝鲜问题作出有意义的贡献，那将更好。

对话的结果会如何？

大多数人的估计是，两国之间不会有重大进展，也不会达成协议。

除了得到一些国际认可，以及在未来与华盛顿的对话当中有一定主动权，朝鲜最关心的问题就是钱。

“这个国家的经济善很差，平壤拼了命想要放宽一些制裁，好让常规贸易开展起来，”兰科夫说，“它也希望通过援助的形式得到一些钱。”

不过，这两者都不太可能会从莫斯科那里得到 。

图片版权 Getty Images Image caption 朝鲜将核武能力视作军力的关键问题。

兰科夫说，在莫斯科，主流的观念仍然是认为平壤是一个不可靠、不可控的政府，俄罗斯不会在它身上花很多钱。而钱却是朝鲜最想要的东西。

“我不认为朝鲜能从俄罗斯那里得到很多，”朝鲜前驻俄大使李在春（Lee Jai-chun）向BBC韩语表示。

“俄罗斯经济在因克里米亚问题遭到制裁之后处在一个艰难状况。这次会面将是对特朗普和对韩国表现出的一个姿态。”

他还表示，会面也会对朝鲜国内有所影响：“朝鲜人民知道与美国谈判是一次失败，所以与俄罗斯会面可能是对朝鲜人民做的一场‘表演’。”

在经济关系上，俄罗斯受到联合国安理会制裁。“它不会正式地违反这些制裁规定，”兰科夫说，“莫斯科最多可能会对一些违反制裁令的小动作视而不见。”

公开违反制裁规定，只会伤害俄罗斯的利益，而得不到多少回报：朝鲜对俄罗斯来说不是一个有影响力的出口市场，而反过来，朝鲜也没有什么对俄罗斯有用的重要产品。

“所以顶多会有一些象征性的小额援助承诺，”兰科夫表示，“就是说很多，做很少。”

“莫斯科对于在一个看起来极端不可靠的国家身上花钱是很谨慎的，特别是在这个时候，俄罗斯自己也受国际制裁所累。”

所以到最后，俄罗斯可能仅仅是敦促朝鲜紧张局势不要加剧的另一种声音，而金正恩却会希望，会面能够将他摆到一个更有利的位置，来与华盛顿谈判。