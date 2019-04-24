斯里兰卡将相不和 恐袭影响一带一路

图片版权 AFP Image caption 恐怖主义、宗教极端冲突阻碍一带一路在南亚的进展。

斯里兰卡恐怖袭击爆炸案背后，凸现中国一带一路在南亚面临的风险。

2019年4月复活节期间，斯里兰卡发生针对教堂与酒店的连环爆炸案，震动北京，震动世界。联合国秘书长及各国领导人纷纷严辞谴责凶手。

这次恐怖袭击造成至少300人死亡、近500人受伤，其中包括1名中国公民遇难，5名中国公民失联。另外5名受伤的中国公民正在当地医院接受救治，其中2人伤势严重。

中国国家主席习近平和总理李克强分别给斯里兰卡总统西里塞纳（Maithripala Sirisena）和总理维克拉马辛哈（Ranil Wickremesinghe）致慰问电。

中国外交部第一时间发布了安全提醒，告诫中国公民近期暂勿前往斯里兰卡，呼吁已在当地的中国公民加强自身安全防范，远离人员密集场所，确保自身安全。

这次爆炸案，将斯里兰卡由来已久的总统与总理之间的分歧再次曝光出来。

爆炸案背后，还折射出中国的一带一路在重要节点、印度洋的十字路口斯里兰卡面临的安全和政治风险。

国内外秘密情报警告

斯里兰卡的连环大爆炸造成后果如此惨烈，已经被指可能是领导层之间的裂痕导致预警情报被忽视的原因。

爆炸发生前，据称印度和美国的情报机构已经发出安全警报，斯里兰卡情报机构早已通知警方可能发生袭击事件。电讯部长甚至得到警告，告诫他近期不要去教堂。

但斯里兰卡的卫生部长抱怨说，总理维克勒马辛哈没有得到批准参加内阁安全会议，没有得到通知。

情报沟通的问题再次凸现了斯里兰卡总统和总理之间的裂痕。

盟友和对手

2018年10月，斯里兰卡总统西里塞纳突然宣布罢免总理维克勒马辛哈职务，并解散内阁。他随后邀请前任总统、他的老上级拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）接任总理一职。

此前3年斯里兰卡大选时，同属一个政党的政府卫生部长时西里塞纳击败了已统治该国10年的总统拉贾帕克萨，因为西里塞纳与反对党领导人维克勒马辛哈组成政治联盟。

西里塞纳总统除了批评维克勒马辛哈总理的政策外，直指总理领导的内阁还对一起刺杀他的阴谋调查不力。

维克勒马辛哈总理及其支持者则指责西里塞纳总统此举违宪、违法、反民主。维克勒马辛哈总理在议会众多议员和法院支持下拒绝辞职，该国两总理合法性之争持续到2018年12月中旬，最终以拉贾帕克萨主动辞职、全力领导反对党告终。

但分析人士指出，由于政府内部矛盾未得到解决，斯里兰卡政局仍隐含着危机。连环大爆炸发生后，斯里兰卡官员即警告国内可能发生政变的阴谋。

图片版权 CHEC Image caption 建造汉班托塔新城的中国港湾工程有限责任公司（CHEC）将会得到当中三分之二商业用地长达99年的租用权。

印度、南亚和中国

斯里兰卡内政的分歧早已延伸到区域乃至国际外交层面。国内面临的威胁，也与国际形势与国际威胁有关：斯里兰卡当局指出，2019年4月份的连环大爆炸实施者牵涉到一个国际网络。

斯里兰卡经历过长达近30年的内战，国家经济落后，百废待兴，但缺乏资金。放眼国际已经富裕起来的新兴经济体，在南亚指望印度，在亚洲有中国。斯里兰卡一直在亚洲两大巨头之间保持谨慎的平衡外交。

国际上首批公开支持中国一带一路政策的拉贾帕克萨执政期间吸引大量中国投资，被外界指为亲中派。印度媒体2015年公开称，印度利用其影响力促成了当时拉贾帕克萨政府内的西里塞纳与当时的反对党领袖维克勒马辛哈的联合，在大选中将拉贾帕克萨击败。

竞选中一度表态亲印、威胁停止中国投资项目的西里塞纳和维克勒马辛哈上台后，在国家债务危机及经济发展的迫切需求面前，斯里兰卡选择继续支持一带一路，中国成为斯里兰卡最大贸易国，数十亿中资继续涌入斯里兰卡，成为该国外资的最大来源国。

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动乱时期，现金为王

据斯里兰卡政客透露，从拉贾帕克萨开始，就试图从印度得到资金支持该国的重大开发项目，比如南部高速铁路以及汉班托塔港口项目。但在印度把有关建议搁置多年后，斯里兰卡政府才转而寻求中国支持。

而中国不论斯里兰卡执政方是谁，中斯关系都保持良好发展。

2017年12月，中国公司获得汉班托塔港特许经营期限为期99年 。2019年4月，斯里兰卡首条现代化高速铁路、南部高铁已经通车。

但在当今世界，全球性问题日趋严峻，不稳定和不确定因素明显增多，国际秩序转型来到何去何从的十字路口。在希望经济发展的斯里兰卡，中国资金仍有巨大吸引力。

2019年复活节期间斯里兰卡连环爆炸后，中国各大航空公司与旅行社迅速协助调整早已成为中国游客观光热点的斯里兰卡旅游航班、路线和日程。

这次爆炸再次凸现出斯里兰卡发展迟缓由来已久的重大原因：恐怖主义、宗教极端冲突。现在，它或将成为一带一路在斯里兰卡的一个绊脚石。