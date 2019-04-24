斯里兰卡爆炸：政府称或与“伊斯兰国”有关

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斯里兰卡炸弹袭击已经造成321人死亡，500人受伤。该国总理表示，袭击可能与所谓“伊斯兰国”（IS）有关。

斯里兰卡总理拉尼尔·维克勒马辛哈（Ranil Wickremesinghe）表示，政府相信周日（4月21日）的袭击不可能是在没有境外恐怖组织的帮助下实施。

“伊斯兰国”在周二（4月23日）已经宣称对袭击负责，但是未有提供证据。

与此同时，斯里兰卡总统西里塞纳（Maithripala Sirisena）在袭击后表示，要“全面重塑”国家安全。

西塞纳在周二的电视讲话当中表示，他计划在“未来24小时内”更换防务部门的主管。

他也承认，此前的安全威胁报告并没有分享给他，表示要对安保官员采取“严厉行动”。

政府立场

斯里兰卡政府已经将爆炸袭击的责任归咎于该国的伊斯兰组织“国家神教团”（National Thowheed Jamath，简称NTJ）。

不过，维克勒马辛哈表示，这一系列袭击“不可能单靠本地就能做到”。

“这当中有训练，还有一种我们以前没有见到过的条理性，”他说。

警方目前拘留了40名怀疑与袭击有关的嫌疑人，全部是斯里兰卡籍人士。该国目前也启动了紧急状态，避免更多袭击发生。

维克勒马辛哈表示，目前为止逮捕的人士当中只有斯里兰卡公民，但是部分袭击者可能在爆炸发生之前就已经出境。

他还说：“我们，当然还有安保机关，观点都是这当中有境外的关联，其中一些证据也指向这一方向。所以，如果IS声称负责，我们会跟进这个说法。”

你的器材不支持播放多媒体材料 志愿者为前来致哀的人群提供饮用水和食物。（英文）

事发当天，因为复活节而有大批人群聚集的三个教堂以及经济首都科伦坡的三家大酒店几乎同时遭遇袭击。

维克勒马辛哈指，周日还有第四家酒店成为袭击目标，不过袭击行动失败。他还警告，有可能还有更多的武装分子和爆炸品存在。

幕后袭击者

“伊斯兰国”通过他们自己的阿马克新闻社（Amaq）表示，他们这次是“以十字军联盟（指美国为首的反‘伊斯兰国’联盟）国家的公民和斯里兰卡的基督徒为目标”。

该组织没有提供证据支持自己的说法，但是在社交媒体上发布了一张有八名男子的照片，声称这些人就是幕后的袭击者。

今年三月，“伊斯兰国”的最后一片领地失陷，但是专家仍然警告，这并不等于“伊斯兰国”或者它的意识形态已经终结。

图片版权 Getty Images Image caption 斯里兰卡宣布进入紧急状态。

较早前，斯里兰卡国防部长维杰瓦尔德内（Ruwan Wijewardene）向议会表示，NTJ与另外一个他称为JMI的伊斯兰极端组织有关联，但是他未有提供更多细节。

他还表示，“初步调查”显示，此番炸弹袭击是对三月新西兰基督城发生的清真寺死亡袭击实施的报复。

NTJ此前没有实施大规模袭击的前科，但是去年因为被指破坏佛教雕像而受到关注。该组织并未声称对周日的爆炸袭击负责。

斯里兰卡当局被指之前就已经收到可能袭击的警告，这令该国政府的安保管理受到关注。

安保部门一直在监视NTJ的活动，但是据称总理和政府内阁并没有收到警告。

“袭击目标选择与IS意识形态一致”

－BBC安全事务记者戈登·科雷拉（Gordon Corera）分析

斯里兰卡政府已经表示，两个已知的当地组织实施了袭击，不过由于袭击的规模和熟练程度，当局从一开始就声称，他们认为袭击有境外势力的参与。

过去，“伊斯兰国”有时候会将它没有参与或者仅仅在它启发之下发生的袭击说成是自己的。不过，IS这次提供的细节似乎与政府的评估不谋而合。

此次袭击选择的目标与IS意识形态的一致程度要远高于斯里兰卡往常看到的公共暴力事件。

还有其他问题：是当地人自己声称与IS有关，还是直接得到了IS的支持？他们是否曾前往叙利亚或者其他国家？斯里兰卡政府表示，相信其中一些参与者已经到过国外，但这对整件事来说有多重要？

回答这样的问题不管对斯里兰卡还是其他国家来说都将很重要，因为他们要试图搞清楚，其他相对小的本土组织是否也可能有能力将威胁转化为如此大规模的暴力行动。

遇难者

遇难者的第一场公共葬礼已在周二举行，斯里兰卡则已经为死难者定下了哀悼日。

大多数死难者是斯里兰卡公民，包括在复活节周日做教堂礼拜的多名基督徒。

斯里兰卡官员表示，死者中有38名外籍公民，另外有14名国籍未明。死者当中至少有八名英国籍人士和10名印度籍人士。

科伦坡北边的尼甘布一所教堂为30名遇难者举行了集体葬礼，该教堂也是袭击目标之一。另一场集体葬礼则在周二举行。

当地时间周二上午8时30分，当地举行了默哀仪式，那是六枚炸弹当中的第一枚爆炸的时分。

当地多个地方都下半旗致哀，大批人群也含泪鞠躬致敬。