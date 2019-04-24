车祸昏迷27年后 阿联酋女子重新苏醒

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一名来自阿联酋的妇女在1991年的一次交通事故中受了重伤，经过长达27年的昏迷后却如奇迹般地苏醒。

事故发生时年仅32岁的穆尼拉·阿卜杜拉（Munira Abdulla）女士在乘车途中发生车祸，脑部严重受伤。伤者儿子、当时只有四岁的奥马尔·韦伯尔（Omar Webair）和她一起坐在车内。

事故发生时，母亲紧抱着奥马尔让他没受到伤害，母亲自己却严重受伤，直到去年在德国一家医院恢复了意识。在接受阿联酋报纸《国民报》（The Nation）采访，奥马尔谈起这起事故以及他母亲的进步。

“她保护了我”

“我从不放弃她，因为我总觉得有一天妈妈会醒来。”奥马尔告诉媒体。

“我分享她的故事，是要告诉人们不要对他们的亲人失去希望。当他们处于这样的状态时，不要认为他们已经死了，”他补充说。

“母亲和我一起坐在后排座位上。当她看到车子失控时，她马上抱住我保护我免受撞击。”

他没有受到伤害，头部只有瘀伤，但他的母亲在事发后数小时还没有得到医治。阿卜杜拉女士最终被送往医院，后来被转移到伦敦。在那里，她被宣布处于植物人状态：反应迟缓，但能够感受到疼痛 。

然后她被送回阿联酋，居住在阿曼边境的城市艾尔因（ Al Ain），并根据保险要求转移到各种医疗机构。

她在那里待了几年，用营养管喂养并保持体力。她接受了物理治疗，确保她的肌肉不会因缺乏运动而衰竭。

2017年，该家庭获得了阿布扎比(Abu Dhabi) 政府机构王储法庭（Crown Prince Court）的拨款，阿布杜拉女士将被转移到德国。在那里，她接受了许多手术来矫正她严重萎缩的手臂和腿部肌肉，并服用药物以改善她的状态,包括她的清醒程度。

图片版权 WYSS CENTER Image caption 有些植物人连眼睛也瘫痪

一场医院的争论

1年后，奥马尔在病房里与人争论，这似乎促使他的母亲激动起来。奥马尔说：“在病房中我与人有了误会，她似乎感到处境对我不利，这让她很震惊。”

“她发出奇怪的声音，我一直叫医生检查她的情况但他们告诉我一切正常。”

“然后，3天后，我醒来时有人叫我的名字。”

“这是她！她叫我的名字，我高兴的要飞起来了！多年来我一直梦想着这一刻，而她说的第一句话就是我的名字！”

她变得更加敏感，现在可以感受到痛苦并进行一些对话。她已经回到阿布扎比，在那里她正接受物理治疗和进一步的康复治疗，主要是为了改善坐姿，并防止肌肉萎缩。

图片版权 CORAZZOL ET AL Image caption 根据大脑的超声波检查，没有受到刺激治疗前的大脑（左）和之后的大脑（右）有显著不同。

苏醒案例少见

昏迷几年后，只有少数人能恢复意识，恢复期也旷日持久。英国国民健保署（NHS）表示，目前无法预测某人处于意识障碍状态时情况能否改善。恢复意识的人通常会因大脑受损而导致严重残疾。

一个值得注意的恢复案例是，19岁时发生车祸的美国男子泰瑞·瓦利斯（Terry Wallis）在近乎植物人的状态下度过了19年后惊人苏醒。据称他的脑组织也在重生。

图片版权 Getty Images Image caption 德国赛车手迈克尔·舒马赫今年50岁

前一级方程式赛车（F1）世界冠军迈克尔·舒马赫（又译麦可·舒马克）2013年在法国滑雪事故中头部受伤。他被送往医院昏迷了6个月，然后被转移到瑞士家中继续接受治疗。