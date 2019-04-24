奴役女子16年 几内亚前总统之子被判七年

图片版权 Tarrant County Jail Image caption 该名女孩被迫为这对夫妇做免费劳工

美国一对夫妇因在过去16年奴役一名女子，被法院判处七年监禁。丈夫为西非国家几内亚第一任总统艾哈迈德·塞古·杜尔（Ahmed Sékou Touré）之子。

穆罕默德·杜尔（Mohamed Touré）及其妻子丹尼丝·克罗杜尔（Denise Cros-Touré），在2000年初将一名女孩从几内亚带到美国德州，并强迫她做免费劳工，被判罪名成立，监禁七年及赔偿近29万美元。

该对夫妇为西非国家几内亚公民，美国司法部称他们有可能会丧失美国移民身份。

该名受害女子身份并未有被公开，当年抵达美国时，相信只有五岁。

她被迫为该夫妇煮食、清洁及照顾他们的孩子共16年。在此期间，她的护照被该夫妇没收，并拒绝让她入学。

根据美国司法部发放的声明，该名女子不断被虐打、剃头及独自一人在附近的公园过夜以作惩罚。2016年8月，她在“数名前邻居的协助下”，逃离这对夫妇的住宅。

美国司法部助理部长埃里克·德莱本德（Eric Dreiband）表示：“被告偷走了她的童年，多年来剥削她的劳动，并将自己的利益建基于女孩的痛楚上。”

被告律师史葛·帕尔米尔向美国《纽约时报》表示，这对夫妇计划就案件上诉，并宣称案情被“过份夸大”。