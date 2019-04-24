金正恩抵达俄罗斯 与普京会面引人注目

图片版权 Reuters Image caption 金正恩准备登上专列前往俄罗斯

朝鲜领导人金正恩周三（4月24日）凌晨前往俄罗斯，他将于周四（25日）与俄罗斯总统普京见面。

朝鲜官方媒体称，金正恩乘坐专列前往俄罗斯。这将是他第一次与俄罗斯总统举行会谈。

俄罗斯表示，金正恩与普京将在太平洋沿岸城市符拉迪沃斯托克（Vladivostok）附近举行会谈，将讨论朝鲜半岛的核问题。

分析人士称，与美国总统特朗普会谈破裂后，金正恩在寻求支持。

今年早些时候，特朗普和金正恩在河内会晤，讨论了朝鲜的核武器计划，但他们的第二次峰会没有达成协议。

朝俄峰会

朝鲜官方媒体尚未披露峰会的时间和地点。但符拉迪沃斯托克俄罗斯岛（Russky island）上已经能看到俄罗斯和朝鲜国旗，预计会议将在那里召开。

符拉迪沃斯托克火车站外，一些俄罗斯士兵在列队行进，为金正恩抵达做准备。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @BBCSteveR Outside the train station in Vladivostok, Russian soldiers are preparing to welcome North Korean leader Kim Jong Un. pic.twitter.com/K0Vgn3HE18 — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) 2019年4月24日

朝中社报道，朝鲜劳动党中央政治局委员、党中央副委员长金平海、吴秀容，朝鲜劳动党中央政治局委员、外务相李容浩等人陪同金正恩前往俄罗斯。

金正恩据报在周三进入俄罗斯，并在边境城市哈桑时走出了他的专列，俄罗斯女性穿着传统服装迎接了他。

双方有何目的？

BBC记者劳拉·比克（Laura Bicker）称，今年早些时候朝美核谈判破裂后，此次会面被广泛认为是朝鲜展示其强大盟友的机会。

今年2月，朝鲜曾指责美国国务卿蓬佩奥致使河内峰会未达成协议。

本月早些时候，朝鲜要求美国国务卿蓬佩奥脱离谈判，指责他“胡说八道”，并要求“比他更仔细的人”取代他。

劳拉·比克指出，此次峰会朝鲜也想显示自己的未来经济并不单单依靠美国。金正恩可能试图向莫斯科施压，以缓解制裁压力。

分析人士认为，此次峰会对于俄罗斯来说也是一次机会，可以展示其是朝鲜半岛问题上的重要角色。

俄罗斯总统普京一直想与金正恩见面，然而两次美朝峰会期间，俄罗斯一直处于边缘地位。

与美国和中国一样，俄罗斯对朝鲜成为拥核国家感到不安。高级官员称，俄罗斯希望看到半岛局势有所缓解。

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普京的外交政策助手乌沙科夫（Yuri Ushakov）称，近几个月朝鲜半岛的局势“有所稳定”。

“俄罗斯打算以任何可行的方式帮助巩固这一积极趋势，”他周二（23日）告诉记者。

2011年，朝鲜前领导人、金正恩的父亲金正日曾会见当时的俄罗斯总统梅德韦杰夫。

韩国外交部发言人表示，俄罗斯在无核化和半岛和平方面的观点与他们一致。

朝鲜的核实验似乎仍在继续，朝鲜称已经在4月初测试了一种新的“战术制导武器”，该武器被认为是一种短程导弹。