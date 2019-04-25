或替华为开绿灯，英国为何与美国背道而驰

英国首相特里莎‧梅（Theresa May，又译文翠珊）据报无视内阁成员反对，容许华为参加建设英国5G网络的“非核心部分”。

英国《每日电讯报》报导，特里莎‧梅将允许华为为英国5G网络提供通讯天线等设备。

此举意味着英国将与盟国美国背道而驰，成为情报共享组织“五眼联盟”（英国、美国、新西兰、澳大利亚、加拿大）中目前唯一一个为华为开绿灯的国家。

美国如何回应？

美国国防部发言人拒绝就相关报道加以评论，但在24日对BBC表示，安全而复原力强的5G网络，对于美国的安全与繁荣来说至关重要。

美国国防部称，“保障美国和我们的伙伴与同盟国享有安全可信任的网络，减低未授权入侵及恶意网络行为的风险”是美国重视的优先议题之一。

数月以来，美国主导了西方国家反华为的行动，一方面向华为发起了多宗诉讼，指责其涉嫌盗窃知识产权与欺诈；另一方面警告华为设备存有后门，北京政府能以此截取通讯信息。

五眼联盟中的新西兰与澳大利亚已顺应美国要求，禁止华为参加建设当地5G网络。加拿大据报也很可能向华为下禁令。

图片版权 Getty Images Image caption 特里莎‧梅的多名内阁成员据报都反对她的计划，容许华为有限度参加英国的5G网络建设。

五眼联盟的第一道大裂痕？

BBC中文驻美记者 冯兆音

如果正如报导所言，英国将接受华为生产非核心的5G设备，不仅是明确与美国相向而行，还可能引发其他国家转而对华为持更开放态度的风潮。

美国要求盟国一同反对华为的态度强硬而明确，国务卿蓬佩奥早前曾警告，如果盟国坚持使用华为设备，将影响双方的情报分享。

英国国家网络安全中心主管马丁（Ciaran Martin）似乎对此不十分忧虑。他说，五眼联盟此前出现过各种各样的分歧，但依然没有影响合作，就华为问题的分歧也不会影响情报共享。

蓬佩奥高调的表态并不意味着美国政府内部就华为问题达成了普遍共识，总统特朗普的立场就十分微妙。

今年2月，曾有传闻称，特朗普将在“世界移动通信大会”召开之际签署行政命令，全面禁止中国电信设备进入美国移动通信网络。

然而，这一传闻并未成为现实，特朗普还发推文称，美国需通过竞争，而不是通过封锁技术来取得移动通讯领域的领先地位。他的推文没有提及华为，但放出了软化封杀华为立场的信号。

另一个值得关注的角度是，西方国家关于是否封杀华为的讨论变得更为技术性。“如果只是说因为是华为、是中国，所以要禁止，不具有足够的说服力，”曾在美国国土安全局任职的科技政策分析师威尔森（Naomi Wilson）曾对BBC中文表示，美国政策制定者正提出许多重大而复杂的问题，每个决策都可能造成影响深远的涟漪效应，而在这个关键时刻，“问对问题”至关重要。她呼吁，政策制定者要退后一步，重新思考既定的假设，与私营部门的专家合作，正确审视其中的技术风险。

英美的分歧在哪？

目前，英国与以美国为首主张封杀华为的国家的分歧主要在于，英国相信，让华为参与5G非核心部分的建设，其中的风险可控；而美国认为，5G与4G技术存在根本差异，核心与非核心部分紧密相连，唯一减低风险的方式就是全面禁止华为涉足5G网络。

核心与非核心部分如何区分？核心是5G网络中涉及敏感功能的部分，包括设备认证、语音和数据传输、计费等。

非核心部分则是天线、基站等捕捉个人设备发出的电波信号，然后传输到核心部分的器材，也可称为电波准入网（radio access network）。

英国方面同意在核心部分使用华为设备存有风险，但认为在电波准入网部分使用华为是相对安全的。

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图片版权 Reuters Image caption 在中国的华为5G设备

在这方面技术上，华为被认为比主要竞争者诺基亚与爱立信先进，能够在同一时间段内处理更多数据，据称华为也更愿意为客户量身打造适用的设备。

英国电信公司沃达丰（Vodafone）的首席科技官斯科特·佩蒂（ Scott Petty）曾说，5G网络中核心部分与电波准入网的部分之间有区隔，核心受各种安全设计保护。

决定禁止华为参与建设5G网络的澳大利亚则不认同这一观点，堪培拉在声明中指出，“5G核心与边缘部分的边界最终会消失”，意味着即使华为只参与边缘部分，也会对5G网络整体造成威胁。

英国国家网络安全中心技术总监伊恩·利维（Ian Levy）早前接受BBC采访时说，英国和澳大利亚的观点可能都是正确的，因为两国的地理环境迥异，两国的5G设备部署自然也很不一样。

“因此我们可能有相同的技术理解，但得出完全不同的结论。”

图片版权 Reuters Image caption 美国主管网络安全事务的助理副国务卿斯特雷耶（Robert Strayer）表示，美国不认为5G网络核心与边缘部分存在界限

美国主管网络安全事务的助理副国务卿斯特雷耶（Robert Strayer）本月较早前曾表示，美国不认为5G网络核心与边缘部分存在界限，因此在5G网络的任何部分使用华为设备都是不安全的。

斯特雷耶说，4G技术中核心部分存有敏感信息、边缘部分只做传输功能，但在5G中，边缘部分也会承担许多智能计算的功能。