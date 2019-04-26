Image caption 这家在莫斯科的朝鲜餐馆由朝鲜人拥有，服务员也是朝鲜人。

联合国2017年通过对朝鲜的新一轮制裁，要求在俄罗斯工作的朝鲜人在今年内回国。BBC俄语记者纳帕科娃（Anastasia Napalkova）报道，俄罗斯总统普京和朝鲜领导人金正恩会面之际，外界关注两国能否达成协议，让这些朝鲜人可以留下。

俄罗斯首都莫斯科市中心外不远的一个商场开设了朝鲜餐馆。这家餐厅像一个小平壤，店主和店员都是朝鲜人，电视播放着朝鲜音乐，奉客的是泡菜和冷面等朝鲜菜。这家店子过去数天都挤满了人。

记者问服务员：今天是朝鲜假期吗？对方用不太灵光的俄语回答：不，今天只是普通的一天。

这名店员是八千多名在俄罗斯工作的朝鲜人的其中一员。相比两年前，这个数字下降了不少。俄罗斯外交部的数字显示，2017年有约四万名朝鲜人在当地做工。

你的器材不支持播放多媒体材料 普京和金正恩在符拉迪沃斯托克实现了首次会面。

数字下降的原因，是因为俄罗斯要执行联合国针对朝鲜核计划而实施的制裁，把这些来自朝鲜的劳工送回国。俄罗斯劳工部对BBC表示，制裁在2017年9月实施后，只有一些在之前已经签订合同的朝鲜人才能继续到俄罗斯做工。

目前俄罗斯境内的朝鲜工人当中，约85%做一些与建筑相关的工作，其他人就在制衣、农业、伐木、餐饮和传统医药等领域工作。

韩国首尔国民大学教授安德烈·兰科夫（Andrei Lankov）形容，对穷困的朝鲜人来说，能在俄罗斯工作是梦寐以求的一件事情。“没有（在朝鲜）给贿赂的话，不可能在俄罗斯找到工作。”

这些朝鲜人的工作和住宿环境并不理想，几乎就像奴隶一样。俄罗斯官方数字显示，朝鲜人平均月薪约415美元，比俄罗斯人平均薪金少40%。但这并不影响对朝鲜人的吸引力。

兰科夫说，朝鲜工人要把自己一半的工资交给朝鲜官方，但剩下的钱仍然比他们在朝鲜打工的工资要多。

俄罗斯移民局官员2015年曾发现，数名受雇为农业学家的朝鲜人在远东地区清扫积雪。这些朝鲜人是一家俄罗斯和朝鲜联合营运公司的员工，公司解释说他们只是刚好被指派去清扫积雪，不是长期的安排，但这三人最终仍被驱逐出境。

Image caption 目前约有8000名朝鲜人在俄罗斯打工。

俄罗斯公司要招朝鲜劳工必须向劳工部申请配额，费用每名劳工约200美元。许多朝鲜劳工都在俄罗斯远东地区工作，就是这次金正恩和普京见面的地区。

俄罗斯远东地区人口近年不断减少，面临劳工短缺，但因为联合国的制裁，当地朝鲜劳工近年仍然不断减少。俄罗斯政府去年只发出900个朝鲜劳工配额，比前一年大幅减少。

除了远东地区，俄罗斯政府发出的朝鲜劳工配额中，约40%在莫斯科和第二大城市圣彼得堡工作。在圣彼得堡，这些工人据报参加建造当地去年举行世界杯的其中一个场馆。

另外，一家为俄罗斯军队缝制军服的公司BTC在2017年也获得270个配额，可以聘请朝鲜人，但公司发言人否认他们当时真的有聘请朝鲜人。BTC在2018年改为聘用越南工人。

大部份在俄罗斯工作的朝鲜人都为朝鲜公司打工。在2018年，当地约有300家朝鲜公司登记。它们大多是建筑公司，例如一家称为Enisei的公司早前就在当地兴建了一所监狱。

这些公司大多是私人拥有。韩国首尔国民大学教授安德烈·兰科夫认为，这显示朝鲜商界不再集中在一个单位。他形容，朝鲜的对外经济省最多是众多同等机构的其中一个。“一家私人公司的老板可以是一名朝鲜官员、一名在情报机关工作的人、也可以只是一名有钱又有人脉网络的朝鲜商人。”

图片版权 AFP/Getty

联合国的制裁对许多在俄罗斯的朝鲜公司都是坏消息。例如一家在符拉迪沃斯托克的公司Yav-Stroi，多年来聘请了大量朝鲜人。公司在2017年朝鲜员工数量高达400人。一名不愿透露姓名的公司发言人对BBC表示，他们“没有这些移民工不行”。

位于莫斯科的远东医疗诊所（Eastern Medicine Clinic）在联合国实施制裁前，聘请了10名朝鲜医生，但2018年诊所的朝鲜劳工配额下降到只有四人。

联合国实施制裁后，当时的诊所负责人茹科娃（Natalya Zhukova）对BBC说，朝鲜医生离开的话，诊所许多病人都会失去治疗机会，其中“很多都是伤残儿童”。

联合国的制裁同时禁止朝鲜与外国合组公司，但当中不乏例外。例如，一家称为Rasonkontrans的联营公司仍然可以运作，在俄罗斯远东地区参加建造铁路和港口工程。

图片版权 Getty Images Image caption 朝鲜劳工曾在圣彼得堡参加建设一个举行世界杯赛事的场馆。

俄罗斯在过去许多场合都表示，它希望找方法减轻联合国对朝鲜制裁的影响。

俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）2018年与朝鲜外长会面后透露，双方曾讨论如何在不违反联合国制裁的同时，加强两国经济关系。拉夫罗夫当时形容，这样是“有可能做到的”。

俄罗斯国会议员早前访问朝鲜，也是为了相同目标。其中一名议员在会面结束后向BBC形容，俄罗斯和朝鲜是邻居，“两国之间受友谊和伟大胜利连系起来，我们必须互相帮助……尤其是因为朝鲜过去70年来都受到制裁，我们的国家现在也受到制裁”。

在莫斯科那家朝鲜菜馆，服务员都不太愿跟BBC说他们认为自己的将来会是怎样。但BBC记者纳帕科娃认为，如果莫斯科吃货想要一尝朝鲜菜，最好在机会消失前尽快光顾。