图片版权 Getty Images Image caption 美日安保协议将某些网络攻击也定义为武装袭击后，网络攻击虽然不局限于东北亚，但在东北亚可能引发大冲突。

美国与日本表示，安保将重点强化在网络、太空和电磁波谱领域合作。2019年4月举行的美日安全磋商委员会会议后，美日官员表示，根据《美日安全保障条约》规定，美国有义务在针对日本或者驻日美军的武装攻击中帮助日本保卫领土，武装袭击包括某些网络攻击。

《美日安全保障条约》第5条规定，美日任何一方如果受到武装攻击，另一方将依照本国宪法的规定采取行动，对付共同的危险。

目前常提的《美日安全保障条约》是指1960年两国签订的安全互助条约。

条约的前身是1951年朝鲜战争期间美日签署的军事同盟，目标针对的是另一方：俄国、中国与朝鲜。条约在冷战时期强化了美日同盟关系。

2010年，美国奥巴马政府对外公开宣称钓鱼岛（日本：尖阁诸岛）适用《美日安保条约》，受中国反对。

瞄准中朝俄？

这次美日2+2会议后，双方发表的联合声明阐明确认，在某些情况下，网络攻击可能构成安全条约第5条中所说的网络攻击。

对具体网络攻击如何可以界定为武装攻击，适用于美日安保条约第5条款，将通过两国之间的密切磋商，逐案视具体情况决定。

声明没有点名具体的国家，但暗示了对中国和俄国迅速取得技术进步的担忧。

图片版权 Getty Images Image caption 2019年4月美日国防外交部长级2+2会议后，把一些网络攻击归于武装袭击。

日媒说，在会后举行的联合新闻发布会上，蓬佩奥批评了一直在扩大网络空间等领域活动的中国。蓬佩奥说, 他和沙纳汉与日本一样感到关切的是,特别是来自中国的地缘政治竞争，对国际规则、规范和机构和破坏，对美日联盟和在印太的持续和平，稳定和繁荣构成挑战。

蓬佩奥还重申了美日安保条约第5条目前适用于日本控制的尖阁诸岛（中国称钓鱼岛），并表示两国反对任何单方面改变日本管辖尖阁诸岛的行为。

朝鲜问题

美日双方还重申两国共同致力实现朝鲜半岛全面、可核查的无核化外交努力，反对在南中国海和东中国海的军事化行动，敦促各方通过外交和法律等和平方式解决海洋争端等。

据报道，日本首相安倍晋三将于4月26日至27日赴白宫同美国总统特朗普举行会晤，双方将讨论美日同盟及朝核等地区问题。特朗普则将于5月25日至28日前往日本进行国事访问。

这次日美2+2会议是继2017年8月以来再次举行。2018年日本制定提出在新领域强化应对的新《防卫计划大纲》后尚属首次召开。

据日本媒体此前报道，日本方面一直要求美国扩大美日安保条约第5条的范围，加入网络攻击。

过去，朝鲜也一再被指责发动过黑客国际网络攻击。与中俄等方面一样，被美国专家指责在网络攻击方面一直很活跃。

中俄反应

因为美日安保条约并没有言明将中国或俄国作为敌对方，中国与俄国官方都没有就此做出强烈反应。

过去就网络攻击问题，中俄都表示反对网络攻击行为，否认美国专家的指责，表示他们也是网络攻击受害者。中国外交部发言人过去曾表示，《美日安保条约》是冷战时期的产物，不应损害中国的领土主权和正当权益。而钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国固有领土。

俄国方面也没有就美日官员有关该条约的最新表态做出激烈反应。

令世界关注的东北亚地区形势发展的一个焦点是，在美日誓言强化同盟关系、将美日安保条约包括网络攻击之后，俄罗斯总统普京2019年4月25日在符拉迪沃斯托克与朝鲜领导人金正恩举行了两人的首次面对面的会晤。

会晤似乎说明，朝俄明确正在解决地区问题上加强合作。