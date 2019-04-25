英国不断惊现热带巨蟒凸显宠物文化弊端

图片版权 BRUCE BAKE Image caption 热带大蟒惊现苏格兰把住家主人吓了一跳

贝克是四个孩子的父亲，家住英国北部以气候阴冷著称的苏格兰。

突然有一天，他听到孩子在花园里大喊：“爸爸，花园里有条蟒蛇。快来看呀”。

贝克起初还以为是孩子恶搞，这么高纬度的地方怎么会有蟒蛇？

谁知这却是真的。他在花园里发现一条2.1米的热带大蟒。

图片版权 BRUCE BAKE Image caption 大蟒长达2米多

急中生智的贝克，在等待当地动物保护协会人员到来前，和邻居小心翼翼地用一塑料袋将蟒蛇引诱进去。

图片版权 BRUCE BAKE Image caption 贝克在邻居帮助下引蛇入袋

蟒蛇后来被送到苏格兰首府爱丁堡动物救援中心。动物保护协会专家们认为，看样子很可能是从别人家逃出来的“宠物”。

据贝克说，蟒蛇看上去已经皮包骨，看来已经“流浪”有些时日了。

英国四处有蟒

近年来，在高纬度的英国竟然经常有惊现热带蟒蛇的消息。

你的器材不支持播放多媒体材料 蟒蛇吃鸽子

例如，2018年8月，一条大蟒在东伦敦闹市街道上出现，成为惊悚新闻。

在被发现时，蟒蛇正在活吞鸽子，引来众多行人围观。

有人用手机拍下蟒蛇吞鸽一幕，并上传到社交媒体上，被疯狂转发。

蟒蛇后来被英国防止虐待动物协会（RSPCA）送到野生动物保护中心。

RSPCA人员表示，蟒蛇可能是被遗弃的宠物。

英国防止虐待动物协会说，很多人没有意识到饲养宠物需要负责任，投入大量时间和精力。

他们可能是一时心血来潮，但很快又把宠物抛弃，为他人带来危险，为社会造成浪费。

英国近年甚至有过蟒蛇出现在卧室床上、厕所马桶和柜橱中的吓人事件。

全球问题

当然，也有很多动物保护专家指出，英国绝非现代宠物文化的唯一“受害者”。

据澳大利亚媒体《信使邮报》报道，布里斯班捕蛇者协会的成员最近也在市郊一户人家厕所里发现一条地毯蟒。

营救人员说，这条蟒蛇可能是通过住宅外的管道，钻进二楼厕所的。

这家女主人上厕所时，开门看到蟒蛇时的表情估计可想而知。

布里斯班捕蛇协会说，蟒蛇喜水，追寻水的气味，所以出没于洗手间和浴室就不为怪了。

不仅如此，据网媒报道，泰国和澳大利亚都还发生过人上厕所屁股被藏在马桶里的蛇咬一口的事。