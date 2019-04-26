电脑是否会最终取代人类来创作艺术？

图片版权 CHRISTIE'S Image caption 这幅高价拍卖成交的肖像画是电脑合成的。它算得上是艺术品吗？

去年，一幅埃德蒙·贝拉米（Edmond Belamy）的肖像以43.2万美元高价拍卖成交。一幅并不出名的人物肖像以如此高价售出，值得吗？

或许更会让你觉得不值的是，肖像的艺术家你也没听说过！因为，这幅肖像的创作者是——电脑！这幅画是电脑根据14至20世纪的1万5千幅肖像画合而成之。

说实在，我真觉得不值。

这幅肖像画的拍卖成交，令拍卖行佳士德也感到惊讶。

这一事实向人们提出了若干重要问题：一部没有情感的电脑，真的能有艺术创造力吗？这幅电脑创作的肖像画能被视为艺术品吗？然而，只要有人愿意出大价钱买这样的作品，以上的问题还有什么意义吗？

另外，如果有一天人工智能达到甚至超过了人类智力水平，那么，这对于我们人类艺术家甚至整个艺术界又意味着什么呢？

我们都知道，电脑早已介入到人类的艺术创作中，也包括诗歌和音乐。但电脑在做的仅仅只是模仿吧？算得上艺术创作吗？

认知神经科学家洛米·劳伦斯（Romy Lorenz）说，这要取决于我们如何来界定“创作”。

她认为，如果“创作”意味着发现全新的途径来解决问题，那么，人工智能早已做到这一点了 ——谷歌旗下的 DeepMind就是一例。

图片版权 Reuters Image caption 谷歌旗下的DeepMind的人工智能在一场人机对决中击败了世界围棋冠军。

2017年，DeepMind的人工智能在一场对决中击败了世界围棋冠军，它显然在几天内就掌握了如何走新的棋步，和应付对手的策略。

“谷歌会认为，这就是创意，发现解决问题的新方法——并不是学来的。”劳伦斯说。

然而，艺术恐怕不仅只是依靠创意解决问题这么简单吧？

游戏，特别是电脑游戏，是人工智能以创意方式解决问题的最佳领域。

但纽约的计算机学教授朱利安·图格留斯（Julian Togelius）说，如果完全没有人类的介入，只让电脑自行“创作”，结果总是非常单调枯燥。

他举了凯特·康普顿（Kate Compton）的作品“一万碗燕麦片”（10000 bowls of oatmeal）的例子——电脑只能从事那种对人类来说实在是枯燥重复性的工作。

图片版权 Hello Games Image caption 《无人深空》游戏可以随机生成无穷多个星球。

他又举了一个例子，被游戏玩家热切期盼的一款空间探索游戏《无人深空》（No Man's Sky），这款游戏向玩家提供随机生成的180亿万亿个星球去探索。

“在《无人深空》游戏中，你可以探索一辈子都去不完的景色各异的地方。但很多人玩过这款游戏之后感觉其实并不是特别有意思。”

“问题是电脑生成的虚幻世界对游戏者来说，能产生独特的意义吗？电脑的确非常神奇，能生成越来越多的内容，但人们总是希望有一点人的因素，这就是人脑带来的感情和意向性力量，这是很难创造出来的。”

劳伦斯指出，真正的艺术创造力与机器生成的解决问题能力是不同的。

“艺术创意是将内心思维和感情转化到一个媒介中，不管是一座雕塑，还是一段音乐。它是将抽象转变成具象。而人工智能没有内心世界，它不需要创造出渴望或恐惧这类感情。”

图片版权 ROMY LORENZ Image caption 洛米·劳伦斯认为，机器没有内心世界，永远不可能创作出真正的艺术品。

所以，与其让人工智能来控制一切，如果人类艺术家与电脑相结合，将会产生更好的结果。

英国萨塞克斯大学的讲师、音乐家爱丽丝·艾德里奇博士（Dr Alice Eldridge）说，“我们应该将人工智能视为我们设计出的一个工具，就像轮子或内燃机。”

艾德里奇博士参与制造出一个大提琴，这件乐器综合了传统大提琴和电子合成器，使其能自己演奏。

“演奏传统大提琴你必须使用琴弓让其发出乐声，而这件乐器可以自行发声，演奏者的工作是优化乐声，不像传统大提琴手那样掌控乐器，而更像一个舞者。”艾德里奇说。

“我们要用不同的方式来思考和设计我们与乐器和科技的关系。”

图片版权 DR ALICE ELDRIDGE Image caption 艾德里奇博士参与制造出一个大提琴，综合了传统大提琴和电子合成器功能，使其能自己演奏。

伦敦大学创意电脑学会的米克·格里尔森（Mick Grierson）相信，人工智能的发展将带给我们更优秀的艺术作品，产生新型艺术家，和新型艺术媒介。

2016年，北欧乐队Sigur Rós 用电脑软件使得他们的一首单曲不断更新，他们在环冰岛24小时巡演中一直播放。这首歌里的每一个音乐元素都输入软件，由此创造出一首有现场演唱效果的新歌，每一个重复唱段都与之前的唱法略有变化，而且还能响应外部变化。

曾经与英国已故著名歌手大卫·鲍伊（David Bowie）和酷玩乐队（Coldplay）都合作过的音乐制作人布赖恩·艾诺（Brian Eno）也非常喜欢用电脑创作不断更新的音乐作品。

图片版权 Getty Images Image caption Massive Attack乐队尝试利用人工智能创作音乐。

格里尔森教授本人曾同Massive Attack乐队合作过，利用人工智能重新合成他们的Mezzanine专辑，以纪念该专辑发行20周年。他们将专辑音乐输入进电脑软件——犹如神经网络，当访客来到展览现场，音乐效果将根据访客的动作发生变化。

有些人担心人工智能将可能威胁未来艺术家的生计，格里尔森教授则认为，如果有一场人机艺术大战，机器永远不会获胜。

“人工智能可能会减少那些以挣钱为目的者的创造力，但这不是技术发展的错，而是人的责任。”

“在文化艺术创作方面，技术永远无法代替人类，艺术家要利用技术来创作更优秀的作品。”