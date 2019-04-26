中国国家主席习近平今天（4月26日）在第二届“一带一路”高峰论坛开幕式上发表讲话。BBC中文综合各方消息发现，早在开幕式前，习近平已与智利、菲律宾、马来西亚等多国领袖举行闭门会议，并签署多项合作协议。

“南海争议可以搁置”

图片版权 AFP Image caption 菲律宾总统杜特尔特（左二）在和中国领导人习近平会面时主动提及南海问题。

菲律宾总统杜特尔特昨天与习近平见面时主动提及南海主权问题。菲律宾政府发布的新闻稿称，双方认为南海议题不会影响两方现行合作，该问题会通过双边谈判机制来处理。

习近平向菲律宾承诺进一步投资10亿人民币，并进口菲律宾水果。此外，去年四月谈成的引进菲籍英语老师赴中国任教一事，将会在近期落实。

菲律宾贸易和工业部长席拉蒙·洛佩斯（Ramon Lopez）接受BBC中文采访时表示，南海主权争议是个可以暂时搁置的议题，两国领导人皆同意，重视双边合作，并维持和平。不过他也强调：“只要互相尊重领土主权，就能保持良好关系。”

Image caption 菲律宾贸工部长席拉蒙·洛佩斯接受BBC中文采访时表示，南海主权争议是个可以暂时搁置的议题。这和中国对南海争议的提法高度吻合。

洛佩斯提及，比起中国，美国是大部分菲律宾人长久以来较为信任的国家。与中国关系紧密并不代表不能其他国家继续当朋友。他说，南海主权问题或许能未来再处理，并非得现在解决，并强调：“没有人想要战争，战争不是选项之一。”

因为南海争议及大量中国工人涌入菲律宾，菲律宾国内一度出现“反中情绪”，本周，多间马尼拉戏院播放电影《复仇者联盟4：终局之战》（Avengers: Endgame）时加上了中文字幕，引发大批菲律宾网友抗议。

洛佩斯对此不以为然。他向BBC中文表示，并不会被他们影响。“若我们接受反中民众的想法，菲律宾就不会有那么多中国的投资、建设，甚至工作机会。”

债务陷阱

Image caption "一带一路"基于古丝绸之路而设计，希望推进中国经济走向世界。

外界时常批评中国“一带一路”计划造成参与国背负高额债务问题，仍是昨天多场企业及贸易论坛的讨论焦点，各国官员、企业家及学者，皆针对债务风险提出质疑。

参与论坛的英国伦敦金融城政府政策与资源委员会主席孟珂琳（Catherine McGuinness）向BBC中文透露，论坛上许多国际人士都谈到参与国的债务问题。她说：“中国代表在会议上，表达了‘一带一路’资金稳定以及可持续进行的重要性。”

图片版权 AFP Image caption 斯里兰卡政府把汉班托塔港控制权卖给中国用于还债。

日前中国外交部长王毅否认“一带一路”项目带来债务危机的说法，中国财政部长刘昆昨天（4月25日）也回应了外界关于“债务陷阱”的质疑，他表示，中国致力让“一带一路”倡议维持下去并防范债务风险，并透过多重管道支援融资。

代表日本智库参与论坛的日本筑波大学名誉教授进藤荣一对BBC中文表示，美国常批评的债务陷阱问题，在过去五年的实践中已被证明“并没有存在”。

南美洲的秘鲁昨天签署谅解备忘录，加入“一带一路”倡议。仅仅两周前，美国国务卿蓬佩奥访问秘鲁时抨击中国向拉美输出腐败和债务陷阱。

参加高峰论坛的秘鲁外贸暨观光部长德加尔·瓦斯克斯（Edgar Vásquez）向BBC中文证实秘鲁已加入“一带一路”。

瓦斯克斯说，秘鲁不存在债务陷阱问题，“中国是我们主要的贸易伙伴。”