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乔·拜登（Joe Biden）以一个领跑者的姿态加入了民主党总统选战，哪怕不一定是唯一的领跑者。

他有着近乎覆盖全球的知名度，与奥巴马当政时期的太平日子（至少对民主党来说是这样）有着密切的渊源，还在民主党资金捐献者网络当中有广泛的人脉，有可能通过这种传统的方式筹得巨额的竞选经费。

当然了，2015年的希拉里·克林顿（Hillary Clinton）状况也一模一样，但是我们都知道了最后的结果。

和那位前国务卿一样，拜登在他的竞选宣发视频当中，对自己的定义似乎既来自于他想要做的事，也同样来自于强调他是另一种人——就是特朗普——的反面。

他说，历史将会作出判断，特朗普的第一个总统任期是“历史中的一个反常时刻”。他强调说，在接下来的总统竞选当中，“令美国成其为美国的一切都将在存亡之间”。

在接下来的一段日子里，拜登将要做的是罗列出他的政纲，为一个国家画出一幅图景，而不是像他现在正式宣布参选之后给出的第一印象那样，仅仅是驳斥现在的白宫主人。

图片版权 CBS Image caption 宣布参选当天，拜登就开始接受记者的提问。

将焦点放在强调选特朗普当总统会有多危险，这正是2016年希拉里竞选策略当中最常被批评的地方。

但是，现在特朗普上任两年后，拜登似乎还是将宝押在这上面，认为大多数美国人在看到特朗普主义的实际操作之后已经受够了——他认为这样自己就有最大的胜算。

从单纯的政治视角来看，拜登吸引的是中西部那些当年从民主党转向支持共和党，从而将特朗普送上总统之位的选民。拜登是一个温和派，比起他那些口舌招尤的党内主要对手，他对于独立选民和共和党选民或许更有跨阵营的吸引力。

不过，拜登也同样有着一些与希拉里的竞选战役相同的政治弱点。她在公共视野当中存在时间太久，令她有长久的纪录可以让对手找把柄，并将她与很多美国人已经不再信任的现存建制现状捆绑在一起。

可以期待，这位前副总统在1970年代反对校巴结束隔离政策，他在1991年确立克拉伦斯·托马斯（Clarence Thomas）为最高法院大法官的听证会担任主席的过往，他在2003年对伊拉克战争的支持态度，以及在反犯罪和破产法案等问题上的严厉立场，这些都会被他那些背景多元、才智过人的初选对手所利用，来作为打击他的因素。

然后，还有他的年龄，他口齿不清的倾向，有关不恰当身体接触的指控，以及两次参选总统失败的历史。

这位前副总统有很多的优势，也有很多的劣势。他的竞选能有多大的持久力，将是2020年民主党初选初期的一个大问题。这些问题都将要很快地得到回答。

拜登宣布参加2020总统竞选的官方视频

新闻人物：谁是乔·拜登？

小乔瑟夫·罗宾内特·拜登（Joseph Robinette Biden Jr）于1942年11月20日出生于宾夕法尼亚州斯克兰顿，是一个爱尔兰裔天主教家庭当中的四个小孩之一。

1972年，拜登在29岁时当选美国参议员，几周后在刚过30岁的时候正式上任——这是进入参议院的最年轻议员。

就在上任之前，他遭遇了一场悲剧：他的妻子内尔利娅（Neilia）和幼女娜奥米（Naomi）在一场车祸中去世。

图片版权 Getty Images Image caption 1972年11月，拜登与当时仍在世的第一任妻子一起为他的30岁庆生。

拜登在1988年第一次参选美国总统，但是后来他承认剽窃了时任英国工党领袖尼尔·金诺克（Neil Kinnock）的演讲稿，不久后退出。

此后，他花了一些时间在参议院一步一个脚印向上爬，最终成为司法与外交关系委员会主席。

2008年，他再次参选总统，但是未能积攒到所需的政治人脉，再一次退出竞选，并转而加入奥巴马的班底。

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