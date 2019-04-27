图片版权 CIA Image caption 美国中情局在Instagram上发布了第一张照片

这一张照片看起来是一般办公室的办公桌，但其实这是美国中央情报局首次在Instagram发的帖子，里头隐藏了神秘的讯息，你看得出来吗？

中情局以神秘、低调和不为人知的间谍情报策略闻名，其Instagram帐户简介写道，“我们站在国家防卫最前线。”似乎是要表达中情局一贯认真严肃的形象。

不过，它在Instagram的首帖就尝试有趣一点，与网民互动。这张办公室照片在中情局位于弗吉尼亚州的总部拍摄，帖文写上，“我用细小的眼睛做谍报……”网民随即知道这是中情局给他们的挑战。

中情局发言人对美国哥伦比亚广播新闻媒体透露，照片上许多物品属于现任雇员。

Instragram大部分用户都低于30岁，中情局发言人表明，开设帐户是寻找人才的策略，希望吸引年轻人加入情报工作。

发言人说，通过这个帐户，能让网民一窥情报人员的工作，但相信你不会真的看到神秘地点的自拍。

好，我们揭晓一些答案吧！（但不是完整的）

图片版权 CIA Image caption 从这张图中可以看到一些中情局雇员的物品.

一个盆栽，英文是Plant，可能是中情局讽刺它们被人所称的“Plants”或是“Planted evidence”，即是“栽赃”。 这个钟的时间为8时46分，正正就是2001年911袭击，客机撞向世贸大厦北塔的时间。 这是中国的地图，而一些精英网民也发现桌面上有俄罗斯和波斯湾地图，看来这代表中情局在海外的战略工作。 金猫头鹰被视为代表希腊神话中代表智慧的雅典娜，它是由希腊裔美国籍的中情局首席报行官马克里迪斯Andy Makridis 提供。 看起来这是一个邪眼，在中东特别是土耳其特别常见，被人用作护身符。到底它是想表达自己重视那个区域的战略，代表中情局人员所面对的危险，还是一只亦正亦邪的眼睛？网民要自己思考答案。 这张图片是中情局情报人员门德斯（Tony Mendez），在1980年伪装成为电影制作人在伊朗拯救6名美国人质，这名特工在今年1月逝世，他的事迹被指成电影奥斯卡最佳电影《Argo》。 一对袖扣，传闻中这是中情局人员用于互相识别的工具。 这明显是灰色假发，难道中情局会教情报人员用假发伪装吗？ 这是中情局局长吉娜‧哈斯佩尔（Gina Haspel）的工作证。 情报人员用来销毁证据的纸袋

桌上还有一堆钞票、一个盖印、一本黑色笔记本、星星摆设等等，你们慢慢解读吧。到目前为止，中情局还没有发第二条帖文，也不知道局方会否提供正确答案。

图片版权 Reuters Image caption 中情局局长吉娜‧哈斯佩尔

中情局局长吉娜‧哈斯佩尔（Gina Haspel）说，这个帐户显示情报工作正在数字时代寻求跟上变化。

中情局事实上在2014年便先后加入脸书（Facebook） 和推特（Twitter），它第一个推特文字就写上，“我们不能确认或否认这是我的第一则帖文，”同样懂得把自己的形象加入网络世界的幽默特征。

不过，一些网民就指出，中情局事实上曾被揭发监控平民，你如果加它的帐号，不就等如把自己所有资料奉上？