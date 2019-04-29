英国政府查华为讨论泄密案 中国大使高调发言受关注

图片版权 AFP Image caption 2019年上半年，随着美国、澳大利亚和新西兰禁止华为参加其各自国家的5G网络建设，有关华为的争议在英国也愈演愈烈。

中国驻英国大使刘晓明在英媒刊登文章说，英国应该就是否允许华为帮助建设英国的5G网络做出 “独立” 的决定。

美国、澳大利亚和新西兰表示，华为和中国政府的密切关系说明该公司是个安全风险。

但刘晓明2019年4月28日在英国《星期日电讯报》上发表文章称，英国应该抵制来自有些国家的压力。

他表示，风险问题是应该得到重视，但他补充表示，华为公司在安全方面有着良好的记录。

大使表态

不久前，英国《每日电讯报》报道曝光了英国政府国家安全事务委员会的秘密会议说，在英国国内存在着对华为可能对英国国家安全造成潜在威胁警告的情况下，英国已同意允许华为有限地帮助建设英国新的5G网络。

该报的报道还透露说，英国政府内阁几位部长对该计划表达了他们的担忧。

但刘大使为华为辩护说：“像英国这样具有全球影响力的国家，应该根据自己的国家利益，做出独立的决定。”

他表示，就建立新的5G网络方面的问题，英国也有能力再次抵制压力，努力避免干扰，并根据英国国家利益，以及符合英国长期发展的需求，独立做出正确的决定。

图片版权 PA Image caption 英国政府内阁事务秘书长马克爵士也是英国国家安全顾问。他正在领导内部调查，寻找为何政府高层有关华为的内部会议决定提前泄露给了英国媒体。

英国政府内部调查泄密事件

与此同时，英国政府最高级别的公务员要求各部部长配合，对他主持调查国家安全委员会有关华为的秘密讨论内容外泄进行合作。

马克·塞德尔爵士致函英国政府参加了国家安全事务委员会会议的各位大臣部长，以及他们的特别顾问，查询为何这一秘密会议的内容出现在媒体上面。

目前，各方大部分注意力集中在五位大臣身上，据说他们对涉及华为的决定表达了反对意见，包括内政大臣萨吉德·贾维德、外交大臣杰里米·亨特、国防大臣加文·威廉姆森、国际发展事务大臣彭尼·莫尔登和国际贸易大臣利亚姆·福克斯。

然而，这5位大臣要么公开否认自己是最后受到指责的人物，或者要么通过助手让人们知道他们不对最后决定负责。

图片版权 PA Image caption 英国议会前联合情报事务委员会主席内维尔-琼斯男爵夫人早些时候对英国广播公司表示，她对有关调查能否有结果表示怀疑。

英国政府内阁事务秘书长马克爵士也是英国国家安全顾问。他正在领导这次内部调查。

但英国议会前联合情报事务委员会主席内维尔-琼斯男爵夫人早些时候对英国广播公司表示，她对有关调查能否有结果表示怀疑，她认为目前政府高层似乎缺乏纪律。