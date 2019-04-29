印尼大选：超过270名点票人员过劳死

图片版权 Getty Images Image caption 今次印尼大选有超过1亿9千3百万的合资格选民

在印尼大选点票期间，超过270名点票工作人员死亡。官方人员表示，他们的死因大部份都是因为长时间以人手点票，工作过劳死亡。

在4月17日举行的印尼大选，一共有超过7百万人帮助监察投票过程及点票，工作人员需要在酷热的环境下通宵工作。

印尼选举委员会（KPU）发言人阿里夫·苏珊托（Arief Priyo Susanto）表示，另外还有1,878名点票工作人员生病。

为了节省经费，印尼此次选举首次将总统大选及地方议会选举合并。在1亿9千3百万的合资格选民当中，超过80%的选民到票站投票，而全国共有超过80万个投票中心。

大部份的点票工作人员都不是公务员，他们以短期性质被雇用，所以都没有接受入职体检。

印尼选举委员会发言人称，一共有272名选举工作人员死于工作过劳而引发的疾病。

印尼选举委员会打算向每个死者家庭发放一笔2500美元的赔偿。根据《日经亚洲评论》，赔偿金额大概是印尼一年的最低工资。

有评论认为，印尼政府在合并两个选举时不够谨慎，对点票工作人员订下不切实际的要求。

寻求连任的印尼总统佐科威（Joko Widodo）及他的竞选对手、前军事将领普拉伯沃（Prabowo Subianto）皆宣布赢得大选，而快速点票结果则显示总统佐科威以9％至10％的优势赢得大选。

印尼选举委员会继续点票，并将在5月22日公布总统及议会选举结果。