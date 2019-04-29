日本手工记账簿 你理财存钱好助手

图片版权 Getty Images Image caption 记账簿于1904年在日本问世，其主要目的是让日本家庭主妇更好地管理家庭的收支预算平衡。

英语中有一个表达叫 Saving up for a rainy day, 意思是说存钱以备不时之需，或者是有备无患，未雨绸缪的意思。

许多亚洲人其实都有储蓄的习惯。根据尼尔森机构2016年的一项调查显示，一半以上的亚洲人会存钱，而在拉丁美洲这一比例大约为30%。

现如今，由日本人发明的一种古老家计簿（英文为Kakeibo)又成为新时尚。其推崇者说，它可以帮助人们节省35%的开支，让人多攒钱。

图片版权 Handout/Penguin Image caption 千叶史子的书

“解放”女性

家计簿其实很简单， 它于1904年在日本问世。 当时，其主要目的是让日本家庭主妇更好地管理家庭的收支预算平衡。家计簿的发明者叫羽仁元子，她也是日本的第一位女记者。

这一方法非常简单，你只需要笔和纸，还有就是大大的自制力。

当时，大多数的日本主妇是不允许出去工作的。她们靠丈夫的收入来管家，料理家里的一切开销。如果还有剩余，日本主妇们则可以把它存下来，成为自己的零用钱。

《日本储蓄艺术》一书的作者千叶史子认为，家计簿的发明让日本女性获得了“解放”，因为它可以帮助她们更好地管控家庭收入，并拥有财政大权。

图片版权 Getty Images Image caption 家计簿至今仍在日本使用

经久不衰

即使在今天的电子时代， 有各种预算APP，日本这种古老手工记账方法仍没有过时。即使今天，家计簿在日本还可以买得到。

千叶史子说， 一开始使用这种方法可能有点费时和麻烦，但要想成功就不要嫌麻烦。

首先， 你需要分门别类把每天或每周的进项和开支写下来，例如，收入和家庭必须开支（房租、交通、食品、药品等等）。然后，还有其他娱乐和休闲的开销等。

至于你的明细要分多少种类， 可以根据你的需要自愿掌握。有些人写得非常详细，甚至把食品开销根据不同营养类型划分，并用不同颜色彩笔书写，让人一目了然。

这样，到每个月的月底，你再用所得收入减去所有开支 ，看看能有多少盈余。

图片版权 Getty Images Image caption 记账方法很重要，最好分门别类。

改善理财技能

这听起来有点小儿科，但其实这种记账方法不只是帮助你管理好开支，它还可以教会人们如何改善理财技能。

日本家计簿背后的哲学是明白哪些是无法回避的必须开支，但是同时学会节省一些不必要的花销。

千叶史子说，这样做的好处是让记账人在一月之初就有一个“长远”规划和心理准备。

比如，在每月的头一天， 你拿着你的家计簿坐下来，先想一想这个月你需要赞多少钱。那么，接下来再问问你自己为了达到这个存钱目标，你将会如何做？

图片版权 Getty Images Image caption 家计簿能让你在花钱时更小心

有的放矢

为了帮助你能达到这一目标，可以先问问自己以下四个重要问题：

你存了多少钱？

你想存多少钱？

你要花多少钱？

你能做出什么改变，让你能在下个月存更多的钱？

虽然这些听上去都非常简单，但是推崇日本家计簿的人士称，这种方法能够有助于人们头脑中对收入和开支有一个更清晰的画面。

而且，喜欢用日本手工家计簿的人还说，这一方法让人更注意自己的开支，并迫使你达到目的，更有效地储蓄。