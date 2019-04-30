图片版权 AFP Image caption 日本皇太子德仁准备登基，年号“令和”。

日本皇太子德仁准备周三（5月1日）登基，成为日本天皇。BBC记者安娜‧琼斯（Anna Jones）报道，这次明仁天皇的退位仪式和德仁的登基过程，都包含了具大量意义的仪式，还会请出象征天皇的“三件神器”：八咫镜、天丛云剑和八尺琼勾玉。

这三件神器的起源十分神秘，公众甚至连它们现时在什么地方也不清楚。但是，日本的历史和流行文化中，都充满着有关这三件神器的传说。

图片版权 Getty Images Image caption 这些神器在日本天皇登基仪式中扮演重要角色，但从来不会公开展示。

这三件神器有什么意义？

日本传统国教神道十分重视一些维持历史的仪式，这三件神器是这些神道仪式的重要一部份。根据日本习俗，这些神器由日本天皇传给他们的子孙，被视为日皇的权力象征。

这些神器十分珍贵，因此不会公开展示。名古屋大学教授河西秀哉（Hideya Kawanishi）接受BBC访问时说，连“天皇也从没有见过它们”。

登基仪式中使用的神器都是复制品，即使是这些复制品也不会在仪式上公开亮相。

这三件神器是什么？

八咫镜

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这面镜子传说有超过1000年历史，一般认为存放于日本三重县的伊势神宫，也是三件神器中最珍贵的一件。八咫境是明仁天皇1989年登基时，唯一一件没有被使用的神器。

日本传统认为镜子有神奇的力量，可以照视出真相，而八咫镜就代表着天皇的智慧。根据日本《古事记》记载，这面镜子是栉石窗神创造。

日本传说记载，天照大神与弟弟素戋呜尊争执，之后躲在天岩屋户不肯离开，令世上没有阳光。素戋呜尊之后利用八咫镜，吸引她离开洞穴，最终让阳光重回世界。

八咫镜和其他神器最终传到天照大神的孙子琼琼杵尊，传说中，琼琼杵尊在公元前660年成为第一位日本天皇。

天丛云剑

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与八咫镜一样，我们不知道天丛云剑的确实存放地点，一般认为它存放在名古屋的热田神宫。日本传说中，一对富裕的夫妇足名椎与手名椎把他们七名子女都献给了八岐大蛇，他们跟素戋呜尊说，八岐大蛇快要把他们最后一个女儿奇稻田姬吃掉，素戋呜尊答应为他们杀掉大蛇，但条件是夫妇要把奇稻田姬许配给他。

素戋呜尊设下陷阱，让八岐大蛇喝醉，之后趁机把它的尾巴砍掉，获得了天丛云剑。他后来为修补与姐姐天照大神的关系，把剑献给对方。

天丛云剑代表天皇的勇气。外界对这剑的认识十分少，甚至有意见质疑它是否仍然存在。有传说指这剑在12世纪一场海战中丢失，但有日本学者认为那把剑只是复制品，真品一直都放在日本皇居。

明仁天皇1989年登基时，他得到一个据称载有天丛云剑的盒子，但盒子至今仍然没有打开过。

八尺琼勾玉

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勾玉在公元前1000年已经在日本出现，开始的时候它们只会装饰用途，后来开始有象征意义。

日本传说中，天照大神躲到天岩屋户后，天钿女命利用八尺琼勾玉吸引她离开洞穴，让光明回到世上。

八尺琼勾玉可能是目前唯一仍然存在的神器。它目前存放在东京皇居里，代表当上日本天皇所需的善心。

日本人相信有这些神器吗？

日本在第二次世界大战投降后，昭和天皇就已经宣布日本天皇不是神。名古屋大学教授河西秀哉说，一些日本人仍然认为这些神器有非一般的力量，但大多数人都认为它们只是饰品，“与世界其他皇朝中的王冠类似”。

河西秀哉解释，这些神器的重要性是因为它们代表“天皇的神秘感”，也是现在王朝“存在一段长时间的象征”。

他又说，日本学术界有意见认为这些神器代表日本本土文化与新来的文化融合。如果以这个理论解释，这三件神器就代表天皇应该不分亲疏地把各个民族联合起来。

但对一般20世纪日本人来说，“三件神器”有一个新的意思，代表着日本人生活中不可缺少的三件东西：电视，冰箱和洗衣机。

（BBC记者大井真理子对本文也有贡献）