挪威在北冰洋海域发现“俄罗斯间谍白鲸”

你的器材不支持播放多媒体材料 这条白鲸渴望结交新朋友。一名挪威渔夫后来去掉了白鲸的相机肩带。

挪威一名专家表示，一条白鲸被发现在挪威沿岸，身上戴有特别的俄罗斯运动相机肩带，有可能曾经受到俄方的海军训练。

海洋生物学家艾敦·列卡逊教授（Prof. Audun Rikardsen）称，白鲸的相机肩带上有固定GoPro相机的夹子支架，以及一张圣彼得堡的标签。

一名挪威渔夫后来去掉了白鲸的相机肩带。他说，一名俄罗斯科学家告诉他，这些设备并非俄罗斯科学家会使用的装置。

俄罗斯在附近的海域有一个海军基地。

这条白鲸在英岛（Ingoya）附近海域不停地靠近挪威船只。俄罗斯的摩尔曼斯克距离英岛415公里，正是俄罗斯北方舰队的驻守点。而白鲸则活跃于北冰洋海域。

挪威广播公司更上载一条录像片段，公开白鲸被移除肩带的过程。

列卡逊教授对BBC表示，这条肩带“被牢固地绑在白鲸的胸鳍前，围绕着它的头上。肩带上有夹子支架”。他说，肩带上有固定GoPro相机的夹子，不过并没有相机。

“一名俄罗斯同事说他们不会做这种实验，不过据她所知，俄国海军一直有捉白鲸并训练它们。此事很有可能是与他们有关。”他说。

一名曾经以海洋哺乳动物作军事用途撰文的俄罗斯预备军上校，未有重视挪威对白鲸的忧虑。

一名俄罗斯预备役上校以前曾写过有关将海洋哺乳动物用于军事用途的文章。他对挪威对白鲸的关注并不以为然。 但他并不否认这条白鲸可能是从俄罗斯海军那里逃走的。

“军用海豚”

维克多·巴拉尼茨接受俄罗斯广播电台《莫斯科之声》访问时表示，“如果我们用这种动物作为间谍，你真的认为我们会随动物附上一个手提电话号码，并写上‘请拨打这个号码’吗？”

“我们有军用海豚，我们并不会隐瞒，”他说。

“在塞瓦斯托波尔（在克里米亚）我们有军事海豚中心，训练它们完成任务，包括分析受保护海域的海床、杀死外国潜水员以及在外国船只的船体上安放水雷。”

位于克里米亚的海豚训练中心曾经被乌克兰控制。2014年，俄罗斯以武力取得克里米亚后，被俄罗斯海军夺取。

在挪威特罗姆瑟大学任教的列卡逊教授称，“白鲸，就像海豚及杀人鲸一样，都非常有智慧。它们都是北极圈动物，有社交能力，可以像狗一样受训。”

他说，移除白鲸的相机肩带非常困难，要用勾连接着夹子，然后让白鲸拖拉着挪威渔船，才能把最后一个夹子移除。

“这条白鲸已经连续两三天不断张开口向船员觅食，”他对BBC说。

“白鲸适应天然食物将会是个挑战，它也需要找到它的群体。要不然它只会一直向船上的船员觅食。”

图片版权 Getty Images Image caption 美国海军训练的海豚曾在2003年帮助美军参与伊拉克战争。

美国海军海豚

美国海军在冷战时期设立了一个特别计划，在美国加州专门训练海豚及海狮。

美国在圣迭戈设有美国海军海洋哺乳动物专案计划，专门训练宽吻海豚及加州海狮在海洋中找出炸弹及其他危险物品。

美国海军网站更表示，这些动物可于探测可能对美国船只造成伤害的水下未经授权的人员。

在2003年伊拉克战争中，美国海军派出海豚到波斯湾协助清理炸弹小队。