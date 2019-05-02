图片版权 Getty Images Image caption 根据英美调查显示，一半病假是因为职场压力

美国斯坦福大学教授杰弗瑞·菲佛（Jeffrey Pfeffer）在最近的一部新作《工作致死》（Dying for a Paycheck) 中称，人们正在因为工作而送命。

在这本于去年出版的著作中，菲佛认为现代人工作生活的许多方面 ，例如超时工作、工作与家庭冲突以及经济不安全感正在悄悄摧毁人们的身心健康。

在书中，菲佛举了日本员工由于长时间连续工作导致过劳死的例子。

的确，日本上班族过劳死的新闻近年来时有耳闻，而且大部分过劳死的人正直青壮年，让人惋惜。

图片版权 Getty Images Image caption 中国IT行业员工加班超时是常事。

日语中甚至专门有一个词来形容过劳死，其英文是“karoshi”。

但问题是，长时间负荷工作这一现象不仅仅发生在日本，在西方也比比皆是。

Image caption 菲佛在新书中称，美国每年因为工作压力导致死亡的人数多达12万人。

根据菲佛教授的研究，61%的美国员工相信工作压力是他们生病的原因。

菲佛还估计，由于工作压力致死的美国人每年多达12万人。

与此同时，由于工作压力所导致的员工请假、生病等也给美国商业雇主带来3000亿美元的巨大经济损失。

菲佛在接受BBC国际部西班牙语记者巴里亚（Cecilia Barría）的采访时表示，有证据显示工作压力对员工健康的影响。

菲佛称，工作时间长、裁员、缺少医疗保险以及工作压力不仅给员工带来经济不安感，同时也是造成家庭矛盾和员工疾病的原因。

图片版权 Getty Images Image caption 日语中专门有一个词汇来形容过劳死这一现象。

谁之过？

但这一切都是谁造成的呢？菲佛认为，在1950年代或是1960年代，企业雇主们可能还会兼顾员工、客户和股东之间的利益平衡。

然而，现在是一切都确保股东的利益。

在一些行业，员工超时工作已经是家常便饭。中国IT行业有996文化（早晨9点工作到晚上9点，一个星期工作6天）。西方的一些机构也不相上下，特别是在银行业。

许多时候，员工长时间工作，回家也只不过暂时休息一下冲个淋浴后又返回到单位，继续上班。

由于金融圈人士常年处在超负荷工作、精神高度紧张状态，造成健康长期透支、身体被掏空。于是酗酒、药品上瘾（包括毒品）都成为解压的方式。

菲佛说，有些领域有工时限制，比如，工厂工人、民航飞行员以及卡车司机。

但是，许多行业却没有任何限制。

Image caption 《工作致死》一书的作者菲佛

菲佛在新书还称，工作是导致人们死亡的第五大原因。他说，雇主以及政府应该为此负责，但是他们却没有作为。

菲佛相信政客们在这方面可以发挥巨大的作用。他认为单凭我们个人是无能为力的。

也就是说，如果你想解决制度问题，你需要从制度本身来下手，比如制定相关的规章制度等。

菲佛说，公司雇主们知道问题的存在，但却没有人愿意碰这个问题。

菲佛说，压力大的员工更有可能辞职。这是不争的事实。

与此同时，生病的员工工作效率也不高。

根据美国和英国的研究显示，一半以上的工作缺勤是与工作压力有关。

图片版权 Getty Images Image caption 长时间超时工作对员工的身心健康有害。

如何改变工作条件？

首先，员工必须要照顾好自己的身体。

如果你所在的工作单位无法让你在工作和家庭之间取得平衡，最好是离职。

当然，有些人认为这并非这么容易，他们无法辞去工作，一走了之。

对此，菲佛举例说：“如果你所处的屋子里到处是烟雾，你肯定会试图离开。因为否则会对你健康带来严重后果。”

言外之意，如果工作环境对你健康有害，你也必须要设法离开。

当然，人们还必须团结行动起来，要求制定法律保护自己。 否则，它将为社会带来高额的代价。