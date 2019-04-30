斯里兰卡禁止蒙面 穆斯林女人遮颜蔽体的背后

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复活节连环爆炸案之后，斯里兰卡实施公共场所蒙面禁令。

总统办公室发表声明说，为确保国家安全，禁止穿戴任何“妨碍辨认”的遮面用品。

支持禁令的人说，这有助于确保公众安全、推动少数民族、宗教信仰人群的融入。

但是权益组织批评，这是歧视穆斯林女性。部分穆斯林女性将穿戴头巾、罩袍看作自己表达宗教信仰的方式、必尽的义务。

还有那些国家禁止蒙面？

中国：2017年4月，中国穆斯林聚居的新疆开始实行“去极端化”条例，穿戴蒙面罩袍、“非正常蓄胡须”都被列为极端化表现。近年来，新疆曾多次发生骚乱事件，北京指责这些骚乱是伊斯兰武装分子和分离分子制造的。

丹麦：2018年8月1日起，丹麦禁止妇女在公众场所蒙面，违规者处以罚款。初次犯规可能面临大约135欧元的罚款，“屡教不改”第四次被抓住，罚款额可能会提高到1350欧元。丹麦司法大臣保尔森说，“我们必须能够看到彼此的面部表情，这是丹麦的价值观之一。”禁令生效后，丹麦一些穆斯林活动人士走上街头抗议。穆斯林占丹麦人口的大约5%。

奥地利：2017年10月开始在公众场所禁止穿戴全部遮住面部的头巾、罩袍。法律规定，从发际线到下巴的面部必须露在外面，禁止穿戴布卡、尼卡伯一类的穆斯林头巾、罩袍。但奥地利同时也禁止在公众场所使用其他遮盖面部的服饰，比如医用口罩、化妆成小丑。

德国：德国没有全国性禁令，但是，交通法规定驾车人不能遮盖脸部、以至无法辨认。曾有穆斯林女性提出法律诉讼，称该规定侵犯她的宗教自由。德国议会下院也已经通过法令，禁止法官、公务员、士兵蒙面。需要验明身份时，面部全部覆盖的女性需要揭开面纱。

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法国：2011年4月11日，法国成为第一个禁止在公众场所蒙面的欧洲国家。不论是法国妇女还是外国妇女，走出家门一定不能只露眼睛，否则会被罚款。

比利时：2011年7月，蒙面禁令生效。法律规定，在公园、大街等类地方不能穿戴可以遮掩身份的服饰。

荷兰：2018年6月荷兰上院通过法令禁止在公共建筑内蒙面，比如学校、医院、公交车，但是禁令不包括公共街道。

英国：没有禁令。不过，2016年8月民调机构YouGov调查发现，57%的英国人支持禁止蒙面。

非洲：2015年发生数起蒙面女性制造自杀爆炸攻击事件，之后乍得、加蓬、喀麦隆北部地区、民主刚果等国家禁止在公共场所佩戴全部遮面的头巾。

头巾、罩袍都有哪些种？

Image caption 喜佳伯

喜佳伯：喜佳伯也泛指遮盖，但通常用来指穆斯林妇女的头巾。喜佳伯头巾有各种款式、颜色，在世界各地都比较普遍。在西方，穆斯林妇女最多使用的喜佳伯一般只遮盖头发、耳朵、颈部，但是面部裸露。

Image caption 尼卡伯

尼卡伯：尼卡伯是面纱，几乎盖住全部脸部，只留下眼睛。但是，也可以再加上单独的蒙眼面纱。尼卡伯和配套头巾同时戴，也常常与黑色长罩袍一起穿，在北非、中东地区较为常见。

Image caption 布卡

布卡：布卡是包裹最严的罩袍，是蒙面、蒙身的一件套，从头到脚，通常只在眼睛部位留有网格样的窗口。布卡常见于阿富汗、巴基斯坦。

Image caption 阿米拉

阿米拉：阿米拉分两部分，里面是一顶裹紧头部的小帽子，通常是棉制或者混纺，外面是筒状围巾。阿米拉露出面部，过肩，覆盖部分前胸。颜色、款式比较随意，多见于阿拉伯海湾国家。

Image caption 莎伊拉

莎伊拉：莎伊拉是长方形围巾，裹在头上，落在肩部围好或者夹好。莎伊拉颜色、佩戴都比较随意，可以露出一部分头发、颈部，多见于海外国家。

Image caption 喜玛尔

喜玛尔：喜玛尔像斗篷一样，长及腰部，完全遮盖住头发、颈部、肩部，但是面部裸露。在传统的中国穆斯林地区，很多妇女穿戴喜玛尔。

Image caption 卡多尔

卡多尔：卡多尔是盖住全身的罩袍，面部裸露，通常下面还要再戴上小头巾。卡多尔在伊朗比较多见。