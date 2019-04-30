图片版权 EPA Image caption 反对派领袖瓜伊多支持者在首都加拉加斯街头挥舞旗帜

美国官员称，三名总统的亲信已经同意反对党提出的马杜罗"必须离开"的要求。

这是日前反对派领袖瓜伊多号召军队起义、助他结束马杜罗政权导致委内瑞拉平稳一段时间的局势突变以来的最新发展。

委内瑞拉局势混乱

在瓜伊多发出号召之后，大批支持他的民众当地时间周二（4月30日）走上首都加拉加斯的街头。也有少数士兵似乎响应了反对派的呼声。

不过，绝大多数掌握实权的军方将领似乎仍然站在马杜罗一边，并且指责瓜伊多试图发动政变。

尽管美国国家安全顾问博尔顿和美国驻委内瑞拉的外交代表阿布拉姆斯均公开表示马杜罗的亲信已经准备放弃，但均未能出示任何实际证据。

美国国务卿蓬皮奥甚至还在接受CNN访问时声称，马杜罗原本已经准备出走飞往古巴，但是在最后一刻被俄国人劝阻留下。蓬皮奥也未能出示任何证据。

与此同时，委内瑞拉国防部长帕德里诺则在电视上露面，坚称军队继续对马杜罗效忠。

委内瑞拉国防部长帕德里诺、最高法院首席大法官莫里诺和总统卫队司令达拉正是美国官方所成的三名决定放弃马杜罗的人。美国官方甚至表示，帕德里诺已经与反对派谈判了三个月。

局势还不明朗

当地时间4月30日早上，瓜伊多与另外一名已经多年被软禁的反对派领袖洛佩兹同时出现在一段三分钟的录像上。

他们在录像中宣告，结束马杜罗政权的斗争已经到了"最后阶段"。录像同时宣称，在首都有"勇敢的士兵"支持他们。

录像说："国家武装部队做出了正确的决定……他们保证站在了历史正确的一边。"不过，除了少数士兵之外，军队大部并未出现。

委内瑞拉周二究竟发生了什么？是未遂军事政变还是一场最新较量的开始？至少截止到发稿时间局势还十分不明朗。